Un lider OpenAI pleacă după 3 ani și jumătate: motivul are legătură cu siguranța AI

Potrivit fostului angajat, volumul de muncă și ritmul dezvoltării modelelor au făcut dificilă schimbarea unor probleme fundamentale din interiorul companiei. Robinson spune că, deși ar fi putut rămâne pentru a încerca să influențeze cultura și modul de lucru, echipa era atât de ocupată cu dezvoltarea și testarea sistemelor încât rămânea foarte puțin timp pentru schimbări de amploare, scrie Business Insider.

De ce a ales Robinson să plece de la OpenAI

În eseul său, Robinson afirmă că ar fi putut rămâne în companie și să lupte pentru modificări importante în ceea ce privește personalul și cultura organizațională. În practică, însă, ritmul de lucru a făcut ca el și colegii săi să fie permanent concentrați pe proiectele aflate în desfășurare.

Această experiență l-a determinat să ajungă la concluzia că siguranța AI are nevoie și de stimulente care vin din afara companiilor. Robinson consideră că presiunea externă poate reprezenta o parte importantă a modului în care OpenAI și alte companii din domeniu sunt determinate să acorde mai multă atenție riscurilor asociate dezvoltării unor sisteme tot mai capabile.

Fostul lider OpenAI a precizat că și-a angajat o firmă de relații publice, Spitfire Strategies, pentru a gestiona atenția pe care plecarea și declarațiile sale urmau să o atragă. Robinson a subliniat însă că decizia de a vorbi public îi aparține în totalitate.

OpenAI susține că își consolidează măsurile de siguranță

Declarațiile lui Robinson vin într-un moment în care marile companii de AI sunt supuse unei atenții tot mai mari în ceea ce privește siguranța și controlul modelelor. În ultimii ani, mai mulți angajați sau foști angajați ai unor companii din industrie au vorbit public despre preocupările lor.

Aceste plecări au generat inclusiv acuzații potrivit cărora unele demisii publice ar face parte dintr-un efort coordonat pentru a alimenta neîncrederea în AI și pentru a încuraja intervenția guvernelor. Astfel de afirmații au fost respinse de persoanele vizate.

În cazul lui Robinson, OpenAI a transmis că lucrează pentru ca dezvoltarea modelelor să nu depășească nivelul măsurilor de siguranță pe care compania le poate implementa. Compania spune că își consolidează practicile de siguranță și securitate pe măsură ce modelele devin mai capabile și că dezvoltă metode pentru a anticipa riscurile asociate generațiilor viitoare de sisteme AI.