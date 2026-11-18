Două tipuri de conturi: cum funcționează CEI-D și CEI-S

Noul sistem prevede două variante, diferența principală fiind momentul în care titularul beneficiază de avantajul fiscal.

Primul, denumit CEI-D, permite deducerea contribuțiilor eligibile din venitul impozabil, astfel încât persoana care economisește poate plăti un impozit mai mic în perioada în care depune bani în cont. La retragere, însă, întreaga sumă încasată, inclusiv eventualul câștig, va fi impozitată cu 10%.

De exemplu, dacă o persoană depune 5.000 de lei într-un CEI-D și contribuția este integral deductibilă din venituri impozitate cu 10%, economia fiscală inițială poate ajunge la 500 de lei. Dacă investiția crește ulterior la 6.000 de lei, retragerea întregii sume va genera un impozit de 600 de lei, în condițiile prezentate.

A doua variantă, CEI-S, funcționează diferit: banii depuși nu sunt deductibili fiscal, însă retragerile sunt scutite de impozit pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Astfel, dacă o persoană investește 5.000 de lei într-un CEI-S, iar valoarea contului ajunge la 6.000 de lei, aceasta va putea retrage suma fără impozitul pe venit aferent câștigului, potrivit regulilor descrise.

Cine poate beneficia de deduceri fiscale

Conturile CEI-D vor putea fi utilizate atât de salariați, cât și de persoanele care obțin venituri din activități independente, determinate în sistem real.

În cazul angajaților, contribuțiile suportate personal vor putea fi deduse din venitul salarial al lunii în care sunt efectuate, pe baza documentelor justificative emise de administratorul contului.