Românii vor putea economisi și investi bani prin două tipuri noi de conturi. Ce avantaje fiscale vor avea din 2027
Românii care vor să pună bani deoparte sau să investească pe termen lung ar urma să aibă la dispoziție, începând cu 1 ianuarie 2027, două noi tipuri de conturi care oferă facilități fiscale și un regim special de protecție a activelor. Potrivit prevederilor prezentate ca aparținând Legii nr. 202/2026, Conturile de economii și investiții (CEI) vor permite persoanelor fizice să investească în diferite instrumente financiare, beneficiind fie de deducerea contribuțiilor din venitul impozabil, fie de scutirea de impozit la retragerea banilor.
Spre deosebire de un depozit bancar obișnuit, aceste conturi sunt destinate investițiilor, ceea ce înseamnă că valoarea economiilor poate crește, dar poate și scădea, în funcție de evoluția piețelor financiare.
Două tipuri de conturi: cum funcționează CEI-D și CEI-S
Noul sistem prevede două variante, diferența principală fiind momentul în care titularul beneficiază de avantajul fiscal.
Primul, denumit CEI-D, permite deducerea contribuțiilor eligibile din venitul impozabil, astfel încât persoana care economisește poate plăti un impozit mai mic în perioada în care depune bani în cont. La retragere, însă, întreaga sumă încasată, inclusiv eventualul câștig, va fi impozitată cu 10%.
De exemplu, dacă o persoană depune 5.000 de lei într-un CEI-D și contribuția este integral deductibilă din venituri impozitate cu 10%, economia fiscală inițială poate ajunge la 500 de lei. Dacă investiția crește ulterior la 6.000 de lei, retragerea întregii sume va genera un impozit de 600 de lei, în condițiile prezentate.
A doua variantă, CEI-S, funcționează diferit: banii depuși nu sunt deductibili fiscal, însă retragerile sunt scutite de impozit pe venit și nu intră în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).
Astfel, dacă o persoană investește 5.000 de lei într-un CEI-S, iar valoarea contului ajunge la 6.000 de lei, aceasta va putea retrage suma fără impozitul pe venit aferent câștigului, potrivit regulilor descrise.
Cine poate beneficia de deduceri fiscale
Conturile CEI-D vor putea fi utilizate atât de salariați, cât și de persoanele care obțin venituri din activități independente, determinate în sistem real.
În cazul angajaților, contribuțiile suportate personal vor putea fi deduse din venitul salarial al lunii în care sunt efectuate, pe baza documentelor justificative emise de administratorul contului.
Inclusiv angajatorii vor putea contribui la aceste conturi pentru salariați, în condițiile fiscale aplicabile, inclusiv ale plafonului general de 33% din salariul de bază pentru beneficiile prevăzute de Codul fiscal. Persoanele care desfășoară activități independente vor putea evidenția contribuțiile eligibile drept cheltuieli deductibile prin declarația unică.
Ce investiții vor putea face românii și când se plătește impozit
Un avantaj important al ambelor tipuri de conturi este că veniturile obținute din investiții nu vor fi impozitate cât timp rămân în interiorul CEI. Aceste venituri pot proveni din dividende, obligațiuni, acțiuni sau titluri ale fondurilor de investiții, iar câștigurile păstrate în cont vor putea fi reinvestite.
De exemplu, dacă un investitor obține un câștig de 1.000 de lei și decide să îl reinvestească, nu va datora imediat impozit pentru acel venit în interiorul contului, potrivit mecanismului descris. Instrumentele financiare derivate nu vor fi însă admise.
Ce se întâmplă dacă administratorul contului intră în faliment
Noile conturi sunt prezentate ca beneficiind de protecția Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), în limita a 20.000 de euro, atunci când o entitate participantă la sistem nu mai poate restitui banii sau instrumentele financiare datorate investitorilor. Această protecție nu trebuie confundată cu garantarea randamentului investițiilor.
Dacă o persoană investește 10.000 de euro în acțiuni, iar valoarea acestora scade la 7.000 de euro din cauza evoluției bursei, diferența de 3.000 de euro nu este acoperită de fondul de compensare.
Protecția intervine în situațiile de incapacitate de restituire prevăzute de lege, în limitele și condițiile aplicabile.
Ce se întâmplă cu banii în cazul datoriilor sau al decesului titularului
Potrivit informațiilor prezentate, activele din CEI ar urma să beneficieze de un regim de insesizabilitate, ceea ce ar împiedica executarea lor silită de către creditori, inclusiv autoritățile fiscale. Această prevedere trebuie verificată în forma oficială a legii, deoarece are implicații importante asupra recuperării datoriilor.
De asemenea, titularii vor putea deține mai multe conturi, iar transferurile între CEI de același tip nu vor fi impozitate.
În cazul decesului titularului, moștenitorii vor putea opta pentru transferul activelor într-un cont propriu de același tip, fără impozitarea transferului, potrivit regulilor descrise.
Pentru românii interesați de aceste instrumente, alegerea dintre CEI-D și CEI-S va depinde de veniturile obținute, avantajele fiscale disponibile și perioada pentru care intenționează să investească. Chiar dacă facilitățile fiscale pot face economisirea mai atractivă, riscul de pierdere a valorii investițiilor rămâne un element esențial de luat în calcul.