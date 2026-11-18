Unde trebuie să se adăpostească elevii dacă începe un cutremur în clasă. De ce nu trebuie să fugă imediat pe holuri
Dacă începe un cutremur în timpul orelor, elevii trebuie să se adăpostească sub o bancă sau o masă solidă, să își protejeze capul și ceafa și să urmeze indicațiile profesorului. Recomandările pompierilor sunt să nu alerge spre ușă, pe holuri sau pe scări în timpul mișcării seismice, iar evacuarea să înceapă după oprirea acesteia și verificarea traseului.
Sub o bancă solidă, departe de geamuri și mobilier înalt
În clasă, elevii trebuie să se îndepărteze de ferestre și de obiectele care se pot desprinde sau răsturna. Dulapurile, rafturile, corpurile de iluminat și geamurile pot provoca răni în timpul unui seism.
Adăpostirea se face sub o bancă, o masă sau un birou solid, cu protejarea capului și a cefei. Materialul informativ al ISU Timiș recomandă și prinderea cu mâinile de piciorul mobilierului sub care se află persoana.
Dacă nu există o asemenea posibilitate, recomandările prevăd protejarea la nivelul podelei, lângă un perete solid, departe de ferestre și de obiecte care pot cădea. Capul și fața trebuie acoperite cu brațele, fără deplasări inutile prin încăpere.
Tocul ușii nu trebuie considerat automat un loc sigur. Materialul ISU Timiș menționează folosirea cadrului ușii sau a unei grinzi numai dacă acestea au fost indicate școlii de un specialist atestat ca fiind rezistente.
De ce fuga spre hol și scări poate provoca accidente
În timpul cutremurului, deplasarea spre ieșire poate aduce elevii într-un spațiu aglomerat chiar când oscilațiile devin mai puternice. Alergarea și îmbulzeala cresc riscul de cădere și accidentare.
Ghidul de protecție al IGSU explică faptul că scările sunt sensibile la deplasările diferite ale etajelor. Chiar dacă rezistă, folosirea lor în timpul oscilațiilor seismice este periculoasă.
Nici ieșirea rapidă în exterior nu elimină toate riscurile. În apropierea clădirii pot cădea geamuri, tencuieli, cărămizi sau alte elemente ale fațadei.
Prin urmare, elevii nu trebuie să fugă pe holuri, să alerge pe scări, să folosească liftul ori să sară pe ferestre. Protejarea pe durata mișcării și evacuarea organizată după oprirea acesteia sunt două momente distincte.
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Ce face elevul dacă se află deja pe hol
Dacă seismul îl surprinde pe hol, copilul nu trebuie să pornească în fugă spre scări sau să traverseze clădirea pentru a ajunge în clasă. Recomandările ISU Neamț pentru școli prevăd ghemuirea lângă un perete interior și protejarea capului cu mâinile.
Locul ales trebuie să fie departe de ferestre și de obiecte care pot cădea. Elevul urmează instrucțiunile personalului școlii și așteaptă încetarea mișcării seismice înainte de evacuare.
Pentru părinți, aceste reguli pot fi discutate cu copilul înaintea unei situații de urgență, folosind explicații simple. Participarea la exercițiile organizate de școală îl ajută să cunoască locurile de protecție, traseul de evacuare și punctul de adunare.
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Evacuarea începe după oprirea mișcării și verificarea căilor de ieșire
După cutremur, cadrul didactic coordonează ieșirea elevilor, atunci când evacuarea poate fi făcută în siguranță. Traseul trebuie verificat, inclusiv holurile, scările și accesul spre exterior.
Elevii părăsesc clădirea calm, fără să alerge sau să se împingă. Recomandările pompierilor includ protejarea capului cu un ghiozdan sau o carte, dacă acestea sunt la îndemână, fără întârzierea evacuării pentru recuperarea obiectelor personale.
Clasa se deplasează la locul de adunare stabilit de școală, unde profesorii verifică prezența. Elevii rămân cu grupul și urmează instrucțiunile cadrelor didactice și ale echipelor de intervenție.
Dacă un copil observă un coleg rănit sau lipsa cuiva, trebuie să anunțe imediat un adult. Persoanele grav rănite nu trebuie mutate de elevi, iar ajutorul medical trebuie solicitat prin personalul școlii sau serviciile de urgență.