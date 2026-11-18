Adăpostirea se face sub o bancă, o masă sau un birou solid, cu protejarea capului și a cefei. Materialul informativ al ISU Timiș recomandă și prinderea cu mâinile de piciorul mobilierului sub care se află persoana.

Dacă nu există o asemenea posibilitate, recomandările prevăd protejarea la nivelul podelei, lângă un perete solid, departe de ferestre și de obiecte care pot cădea. Capul și fața trebuie acoperite cu brațele, fără deplasări inutile prin încăpere.

Tocul ușii nu trebuie considerat automat un loc sigur. Materialul ISU Timiș menționează folosirea cadrului ușii sau a unei grinzi numai dacă acestea au fost indicate școlii de un specialist atestat ca fiind rezistente.

De ce fuga spre hol și scări poate provoca accidente

În timpul cutremurului, deplasarea spre ieșire poate aduce elevii într-un spațiu aglomerat chiar când oscilațiile devin mai puternice. Alergarea și îmbulzeala cresc riscul de cădere și accidentare.

Ghidul de protecție al IGSU explică faptul că scările sunt sensibile la deplasările diferite ale etajelor. Chiar dacă rezistă, folosirea lor în timpul oscilațiilor seismice este periculoasă.

Nici ieșirea rapidă în exterior nu elimină toate riscurile. În apropierea clădirii pot cădea geamuri, tencuieli, cărămizi sau alte elemente ale fațadei.

Prin urmare, elevii nu trebuie să fugă pe holuri, să alerge pe scări, să folosească liftul ori să sară pe ferestre. Protejarea pe durata mișcării și evacuarea organizată după oprirea acesteia sunt două momente distincte.