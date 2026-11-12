Cum s-a schimbat Groenlanda în timpul unei singure generații

Cuno Jensen, în vârstă de 42 de ani, locuiește în Ilulissat, pe coasta de vest a Groenlandei, la aproximativ 300 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic. În copilărie, obișnuia să privească aisbergurile uriașe care treceau pe lângă localitatea sa și se îndreptau spre golful Disko. Astăzi, spune el, peisajul arată diferit, iar blocurile de gheață nu mai au dimensiunile pe care și le amintește.

Jensen, care lucrează într-un penitenciar și este tatăl a trei copii, se teme că generația celor mici nu va mai avea parte de experiențele copilăriei sale. În trecut, dealurile din apropierea localității erau acoperite de mai multă zăpadă, iar apa îngheța suficient pentru ca oamenii să poată ieși la pescuit pe gheață. Acum, aceste activități nu mai sunt posibile în aceleași condiții.

Schimbarea este vizibilă în tot teritoriul. Groenlanda se numără printre regiunile afectate puternic de încălzirea globală, iar regiunea arctică se încălzește de aproximativ patru ori mai repede decât restul planetei. Arderea combustibililor fosili, precum petrolul, gazele naturale și cărbunele, contribuie la accelerarea acestui proces.

Pentru locuitorii insulei, efectele nu sunt doar statistici climatice. Gheața marină tot mai subțire îngreunează deplasarea vânătorilor cu săniile trase de câini, iar pescarii se confruntă cu ape mai greu de anticipat. Schimbările afectează astfel activități care au făcut parte din viața comunităților groenlandeze timp de generații.

„Mapping Memories” păstrează poveștile oamenilor afectați de schimbările climatice

Proiectul „Mapping Memories” pornește de la ideea că transformările mediului trebuie documentate și prin experiențele celor care trăiesc direct printre ele. Până în prezent, inițiativa a adunat aproape 60 de mărturii personale, fiecare asociată unui loc concret din Groenlanda.

Unele povești descriu locuințe amenințate de dezghețarea permafrostului și de schimbările meteorologice. Altele documentează dispariția unor tradiții, modificarea traseelor de vânătoare sau schimbările observate în zonele de pescuit.

Karl Sandgreen, directorul Centrului Icefjord din Ilulissat, explică faptul că proiectul completează informațiile oferite de cercetători cu perspectiva oamenilor obișnuiți. Datele despre climă sunt documentate de oameni de știință, arheologi, glaciologi și biologi, însă amintirile locuitorilor arată cum se reflectă aceste schimbări în viața de zi cu zi.