Un indicator de viteză este acoperit de crengi sau întors. Poți contesta amenda primită de la radar?

Administratorul drumului are atribuții privind instalarea, întreținerea și verificarea semnalizării, conform articolului 5 din aceeași ordonanță. Un indicator complet ascuns de crengi sau întors spre altă direcție poate ridica o problemă de semnalizare corespunzătoare.

Pentru contestație contează însă situația concretă. Faptul că o ramură acoperă marginea indicatorului nu este echivalent cu imposibilitatea de a distinge limita înscrisă pe acesta.

De aceea, argumentul trebuie legat de ce putea observa șoferul la apropiere. O fotografie făcută din spatele indicatorului sau de pe sensul opus poate să nu arate condițiile reale în care ai circulat.

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Ce limită trebuia respectată pe acel sector

Un indicator ascuns nu înseamnă că drumul rămâne fără limită de viteză. Trebuie stabilit dacă amenda se bazează pe restricția indicată de acesta sau pe o limită care se aplica independent de el.

De exemplu, dacă într-o localitate există o restricție de 30 km/h ascunsă de vegetație, iar radarul înregistrează 45 km/h, vizibilitatea semnului poate fi esențială pentru analiza sancțiunii. Exemplul presupune că, în lipsa restricției, limita aplicabilă era de 50 km/h și că nu existau alte obligații de reducere a vitezei.

Dacă viteza înregistrată era de 75 km/h, problema indicatorului de 30 km/h nu înlătură, singură, depășirea limitei generale de 50 km/h. Poate conta însă pentru stabilirea depășirii reținute și a sancțiunilor corespunzătoare.