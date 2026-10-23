Un indicator de viteză este acoperit de crengi sau întors. Poți contesta amenda primită de la radar?
Poți contesta amenda dacă restricția de viteză era semnalizată printr-un indicator acoperit de vegetație, răsucit sau imposibil de observat din sensul tău de mers. Anularea nu este însă automată. Instanța va analiza probele, limita aplicabilă pe sectorul respectiv și dacă starea indicatorului a influențat constatarea abaterii.
Indicatoarele trebuie să poată fi observate din timp
Articolul 30 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002 cere ca semnalizarea rutieră să poată fi observată ușor și de la o distanță adecvată, atât ziua, cât și noaptea. Obligația privește modul în care indicatorul este perceput de participanții la trafic cărora li se adresează.
Administratorul drumului are atribuții privind instalarea, întreținerea și verificarea semnalizării, conform articolului 5 din aceeași ordonanță. Un indicator complet ascuns de crengi sau întors spre altă direcție poate ridica o problemă de semnalizare corespunzătoare.
Pentru contestație contează însă situația concretă. Faptul că o ramură acoperă marginea indicatorului nu este echivalent cu imposibilitatea de a distinge limita înscrisă pe acesta.
De aceea, argumentul trebuie legat de ce putea observa șoferul la apropiere. O fotografie făcută din spatele indicatorului sau de pe sensul opus poate să nu arate condițiile reale în care ai circulat.
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Ce limită trebuia respectată pe acel sector
Un indicator ascuns nu înseamnă că drumul rămâne fără limită de viteză. Trebuie stabilit dacă amenda se bazează pe restricția indicată de acesta sau pe o limită care se aplica independent de el.
De exemplu, dacă într-o localitate există o restricție de 30 km/h ascunsă de vegetație, iar radarul înregistrează 45 km/h, vizibilitatea semnului poate fi esențială pentru analiza sancțiunii. Exemplul presupune că, în lipsa restricției, limita aplicabilă era de 50 km/h și că nu existau alte obligații de reducere a vitezei.
Dacă viteza înregistrată era de 75 km/h, problema indicatorului de 30 km/h nu înlătură, singură, depășirea limitei generale de 50 km/h. Poate conta însă pentru stabilirea depășirii reținute și a sancțiunilor corespunzătoare.
Se verifică și celelalte indicatoare de pe traseul parcurs, inclusiv eventualele repetări ale restricției. Instanța analizează semnalizarea relevantă pentru locul măsurării, împreună cu împrejurările invocate de șofer.
Ce probe te pot ajuta să susții contestația
Fotografiile și înregistrările realizate cât mai aproape de momentul constatării pot documenta starea indicatorului. Imaginile trebuie să permită identificarea locului, a sensului de deplasare și a obstacolului care împiedica observarea semnului.
O filmare de pe camera de bord poate arăta apropierea de indicator, fără schimbarea perspectivei. Dacă faci fotografii ulterior, păstrează fișierele originale și documentează atât cadrul general, cât și detaliile relevante, fără să oprești într-un loc periculos.
În plângere poți solicita administrarea înregistrării radar și a informațiilor despre semnalizarea sectorului de drum. Pot fi utile și răspunsurile administratorului privind amplasarea indicatorului, sesizările primite ori intervențiile efectuate asupra acestuia.
Articolul 34 din OG nr. 2/2001 permite instanței să administreze probele necesare verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal. Nu este suficient să scrii doar că „nu ai văzut indicatorul”; trebuie explicat și susținut de ce acesta nu putea fi observat.
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În cât timp trebuie contestată amenda
Conform articolului 118 din OUG nr. 195/2002, plângerea contravențională se formulează în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Competența revine judecătoriei de la locul constatării faptei sau celei de la domiciliul ori sediul contravenientului.
În cerere identifici procesul-verbal, arăți ce soliciți și descrii concret problema semnalizării. Atașezi documentele disponibile și indici probele pe care ceri instanței să le administreze.
Poți sesiza separat administratorul drumului despre indicatorul acoperit sau răsucit, pentru remediere. Această sesizare nu înlocuiește plângerea adresată instanței și nu prelungește termenul în care poți contesta sancțiunea.