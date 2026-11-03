Poți primi amendă dacă mașina Poliției circulă în spatele tău? Cum poate fi măsurată viteza ta
Da, poți fi sancționat pentru depășirea vitezei și atunci când autospeciala Poliției circulă în spatele tău. Pentru aceasta, echipajul trebuie să folosească un aparat destinat măsurării din mers, utilizat în condițiile pentru care este autorizat și verificat metrologic; simpla deplasare a mașinii de Poliție în urma ta nu stabilește, singură, viteza cu care ai circulat.
Radarul poate funcționa și dintr-o autospecială aflată în mers
Polițiștii nu trebuie să staționeze pe marginea drumului pentru orice măsurare a vitezei. Norma de metrologie legală NML 021-05 reglementează atât aparatele care funcționează numai în regim staționar, cât și pe cele care pot fi utilizate în timpul deplasării autospecialei.
Diferența ține de caracteristicile echipamentului. Un radar destinat exclusiv folosirii din staționare nu poate fi tratat ca un aparat autorizat să măsoare viteza din mers doar pentru că este montat într-o mașină.
Poziția echipajului în spatele tău nu exclude măsurarea. Dacă aparatul permite înregistrarea vehiculelor care circulă în aceeași direcție și este folosit corespunzător, viteza poate fi stabilită fără ca autospeciala să te depășească sau să se oprească.
Baza legală pentru constatarea prin mijloace tehnice se găsește în articolul 109 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002. Acesta permite constatarea contravențiilor cu mijloace tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic, folosirea lor fiind consemnată în procesul-verbal.
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Cum măsoară aparatul viteza când ambele mașini se deplasează
Cinemometrele, denumirea tehnică a aparatelor de măsurare a vitezei, determină de la distanță viteza vehiculelor din trafic. În cazul radarelor, principiul de funcționare se bazează pe efectul Doppler, adică pe modificarea frecvenței semnalului reflectat de obiectele aflate în mișcare.
Pentru funcționarea din mers, echipamentul trebuie să țină cont și de deplasarea autospecialei. Punctul 3.2.7 din norma NML 021-05 prevede expres că aparatul utilizat în acest regim trebuie să măsoare și viteza proprie a vehiculului pe care este instalat.
Așadar, viteza mașinii urmărite nu este stabilită doar prin citirea vitezometrului autospecialei. Măsurarea trebuie realizată cu echipamentul corespunzător, care permite determinarea vitezei vehiculului vizat în condițiile deplasării ambelor mașini.
Nici distanța aparent constantă dintre cele două autoturisme nu înlocuiește măsurarea tehnică necesară pentru sancționarea depășirii vitezei. Faptul că un polițist observă că mergi repede nu este echivalent cu stabilirea unei valori exacte, în kilometri pe oră.
Ce trebuie să conțină înregistrarea
Înregistrarea trebuie să permită legarea vitezei măsurate de vehiculul pentru care este aplicată sancțiunea. Punctul 3.5.1 din norma de metrologie stabilește elementele minime care trebuie să apară în aceasta.
Sunt prevăzute data și ora măsurării, valoarea vitezei și imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare. Aceste informații sunt relevante inclusiv atunci când radarul filmează mașina din spate.
O cameră video obișnuită și un aparat de măsurare a vitezei au funcții diferite. Filmarea deplasării tale poate documenta anumite împrejurări din trafic, însă nu transformă automat viteza afișată pe bordul mașinii de Poliție în viteza măsurată a autoturismului tău.
Dacă pe drum circulă mai multe vehicule, atribuirea măsurării trebuie analizată pe baza înregistrării și a funcționării aparatului. Simpla prezență a mai multor mașini în cadru nu dovedește, prin ea însăși, că măsurarea este greșită.
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Ce contează dacă nu ești de acord cu sancțiunea
Faptul că autospeciala era în mers nu reprezintă, singur, un motiv pentru anularea amenzii. Contează dacă aparatul putea funcționa în acel regim, dacă avea verificarea metrologică valabilă și dacă înregistrarea susține fapta descrisă în procesul-verbal.
Într-o eventuală contestare sunt relevante documentele aparatului și înregistrarea măsurării, împreună cu limita aplicabilă pe sectorul respectiv. Prin urmare, verificarea trebuie să privească situația concretă, nu presupunerea că radarul poate fi folosit numai dintr-o mașină oprită.