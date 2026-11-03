Poți primi amendă dacă mașina Poliției circulă în spatele tău? Cum poate fi măsurată viteza ta

Diferența ține de caracteristicile echipamentului. Un radar destinat exclusiv folosirii din staționare nu poate fi tratat ca un aparat autorizat să măsoare viteza din mers doar pentru că este montat într-o mașină.

Poziția echipajului în spatele tău nu exclude măsurarea. Dacă aparatul permite înregistrarea vehiculelor care circulă în aceeași direcție și este folosit corespunzător, viteza poate fi stabilită fără ca autospeciala să te depășească sau să se oprească.

Baza legală pentru constatarea prin mijloace tehnice se găsește în articolul 109 alineatul (2) din OUG nr. 195/2002. Acesta permite constatarea contravențiilor cu mijloace tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic, folosirea lor fiind consemnată în procesul-verbal.

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Cum măsoară aparatul viteza când ambele mașini se deplasează

Cinemometrele, denumirea tehnică a aparatelor de măsurare a vitezei, determină de la distanță viteza vehiculelor din trafic. În cazul radarelor, principiul de funcționare se bazează pe efectul Doppler, adică pe modificarea frecvenței semnalului reflectat de obiectele aflate în mișcare.

Pentru funcționarea din mers, echipamentul trebuie să țină cont și de deplasarea autospecialei. Punctul 3.2.7 din norma NML 021-05 prevede expres că aparatul utilizat în acest regim trebuie să măsoare și viteza proprie a vehiculului pe care este instalat.

Așadar, viteza mașinii urmărite nu este stabilită doar prin citirea vitezometrului autospecialei. Măsurarea trebuie realizată cu echipamentul corespunzător, care permite determinarea vitezei vehiculului vizat în condițiile deplasării ambelor mașini.