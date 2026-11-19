Când are voie poliția să te oprească în trafic. Ce procedură trebuie să respecte agenții și ce drepturi ai ca șofer
Poliția rutieră te poate opri inclusiv pentru verificarea documentelor, fără să fi comis anterior o abatere. Oprirea trebuie făcută prin semnale regulamentare și în condiții de siguranță, iar agentul are obligația să își facă cunoscută calitatea. Ca șofer, trebuie să respecți indicațiile, dar poți formula obiecțiuni dacă ești sancționat și poți contesta procesul-verbal.
Poți fi oprit și pentru verificarea actelor
Articolul 182 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier permite oprirea vehiculelor pentru verificarea documentelor prevăzute de lege. Așadar, un control nu trebuie să pornească obligatoriu de la o viteză depășită, o manevră neregulamentară sau o altă abatere observată de agent.
Polițiștii pot opri vehicule și atunci când constată încălcări ale regulilor rutiere ori există indicii temeinice privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni. Sunt prevăzute și identificarea persoanelor implicate, căutarea bunurilor urmărite, precum și situațiile de calamitate, dezastru sau pericol pentru circulație.
La solicitarea polițistului rutier, ai obligația să îi înmânezi documentele cerute de lege. Articolul 35 din OUG nr. 195/2002 menționează actul de identitate, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau înregistrare și, după caz, documentele referitoare la bunurile transportate.
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Cum trebuie făcută oprirea și cum se prezintă polițistul
Oprirea se face, de regulă, în afara părții carosabile. Dacă nu există această posibilitate, vehiculul este oprit cât mai aproape de marginea dreaptă, pe acostament, lângă bordură sau într-un spațiu de parcare, iar noaptea sunt preferate locurile iluminate.
Regulamentul interzice imobilizarea pe carosabil, ca urmare a semnalului polițistului, în locurile cu vizibilitate sub 50 de metri. Semnalul trebuie dat astfel încât conducătorul să poată opri în siguranță, fără accidentarea agentului sau a celorlalți participanți la trafic.
Potrivit articolului 57 din Legea nr. 218/2002, polițistul în uniformă își comunică verbal numele, prenumele și unitatea. Cel în ținută civilă prezintă și legitimația de serviciu sau insigna; dacă siguranța intervenției ar fi periclitată, identificarea se face imediat ce devine posibilă.
După oprire, articolul 183 din regulament îți cere să rămâi în vehicul, cu mâinile pe volan. Pasagerii nu trebuie să deschidă portierele și trebuie să respecte indicațiile polițistului.
Ce drepturi ai dacă primești o sancțiune
Dacă agentul întocmește un proces-verbal de contravenție, ai dreptul să formulezi obiecțiuni. Articolul 16 alin. (7) din OG nr. 2/2001 obligă agentul să îți aducă la cunoștință acest drept și să consemneze obiecțiunile distinct, la rubrica „Alte mențiuni”.
Poți contesta procesul-verbal prin plângere contravențională, în termen de 15 zile de la înmânare sau comunicare. Faptul că nu ești de acord cu sancțiunea nu îți permite însă să ignori dispozițiile legale date în timpul controlului.
Dacă ești condus la sediul poliției, ai dreptul să afli motivele măsurii, să fii asistat de avocat și să soliciți informarea unui membru al familiei. Conducerea administrativă la secție este o măsură distinctă de reținerea dispusă într-un dosar penal.
Verificările trebuie realizate imediat, fără depășirea a 8 ore de la începerea deplasării. Dacă identitatea nu poate fi stabilită, limita poate ajunge la 12 ore, iar persoana trebuie lăsată să plece după finalizarea activităților, chiar dacă termenul nu a expirat.
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Ce se întâmplă dacă nu oprești la semnal
Nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în serviciu este contravenție. Articolul 100 alin. (3) lit. f) din Codul rutier prevede amendă din clasa a II-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.
Dacă șoferul își continuă deplasarea, polițiștii pot începe urmărirea și solicita sprijinul altor echipaje. Răspunderea penală poate interveni pentru eventuale infracțiuni comise în aceste împrejurări, nu automat pentru simpla neoprire.
Folosirea armamentului are condiții legale separate. Articolul 47 lit. e) din Legea nr. 17/1996 prevede, pentru situația conducătorilor care refuză oprirea, existența unor indicii temeinice că au săvârșit o infracțiune sau că săvârșirea uneia este iminentă, alături de respectarea celorlalte cerințe privind uzul de armă.