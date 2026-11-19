Polițiștii pot opri vehicule și atunci când constată încălcări ale regulilor rutiere ori există indicii temeinice privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni. Sunt prevăzute și identificarea persoanelor implicate, căutarea bunurilor urmărite, precum și situațiile de calamitate, dezastru sau pericol pentru circulație.

La solicitarea polițistului rutier, ai obligația să îi înmânezi documentele cerute de lege. Articolul 35 din OUG nr. 195/2002 menționează actul de identitate, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau înregistrare și, după caz, documentele referitoare la bunurile transportate.

Citește și: Ce drepturi are polițistul când te oprește în trafic. Când îți poate controla mașina și bagajele

Cum trebuie făcută oprirea și cum se prezintă polițistul

Oprirea se face, de regulă, în afara părții carosabile. Dacă nu există această posibilitate, vehiculul este oprit cât mai aproape de marginea dreaptă, pe acostament, lângă bordură sau într-un spațiu de parcare, iar noaptea sunt preferate locurile iluminate.

Regulamentul interzice imobilizarea pe carosabil, ca urmare a semnalului polițistului, în locurile cu vizibilitate sub 50 de metri. Semnalul trebuie dat astfel încât conducătorul să poată opri în siguranță, fără accidentarea agentului sau a celorlalți participanți la trafic.

Potrivit articolului 57 din Legea nr. 218/2002, polițistul în uniformă își comunică verbal numele, prenumele și unitatea. Cel în ținută civilă prezintă și legitimația de serviciu sau insigna; dacă siguranța intervenției ar fi periclitată, identificarea se face imediat ce devine posibilă.

După oprire, articolul 183 din regulament îți cere să rămâi în vehicul, cu mâinile pe volan. Pasagerii nu trebuie să deschidă portierele și trebuie să respecte indicațiile polițistului.