Un drum banal, o mărturisire șocantă și o familie distrusă. De ce merită văzut The Lie REVIEW

Regizat de Veena Sud și bazat pe filmul german „Wir Monster”, thrillerul urmărește destrămarea unei familii după o decizie luată într-un moment de panică.

Kayla, o adolescentă aparent obișnuită, îi spune tatălui său că și-a împins prietena de pe un pod. Din acel moment, părinții ei intră într-o spirală de alegeri greșite, unde fiecare încercare de a repara situația creează o problemă și mai mare.

„The Lie” nu este despre crimă în sensul clasic al genului. Este despre vinovăție, instincte și felul în care oamenii pot transforma o greșeală într-o avalanșă pe care nu o mai pot opri.

O poveste despre părinți care aleg să creadă, chiar și atunci când realitatea devine imposibilă

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale filmului este faptul că părinții nu sunt construiți ca niște personaje negative. Jay și Rebecca nu pornesc de la ideea că vor ascunde un adevăr teribil. Reacționează ca doi oameni speriați care încearcă să își protejeze copilul.

Aici apare partea cea mai incomodă a poveștii. Filmul nu întreabă dacă părinții ar trebui să își apere copiii, pentru că răspunsul pare evident. Întrebarea reală este unde se termină protecția și unde începe complicitatea.

Mireille Enos are probabil cea mai puternică interpretare din film. Rebecca este un personaj prins între iubirea pentru fiica ei și sentimentul că tot ceea ce face este greșit. Nu este o mamă rece sau calculată, ci una care încearcă să găsească o soluție într-o situație care nu mai are soluții bune.

Peter Sarsgaard completează foarte bine dinamica familiei. Jay este genul de părinte care vrea să creadă că totul poate fi reparat, chiar și atunci când fiecare decizie îi arată contrariul.