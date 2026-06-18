Te trezești și toți oamenii au dispărut. Ce faci? Bokeh, filmul care transformă o idee simplă într-un coșmar existențial REVIEW

Bokeh, un SF despre golul din interior

Dacă te aștepți să afli ce se întâmplă, de fapt, în Bokeh, pregătește-te să fii dezamăgit. Filmul nu are nici cea mai mică intenție de a-ți explica ce s-a întâmplat și fix din acest motiv este mai mult un thriller psihologic pe slow burn decât un SF. Nu afli dacă este vorba despre un experiment, o intervenție divină, un fenomen extraterestru sau un accident cosmic. Misterul devine doar un pretext pentru a analiza reacțiile celor doi protagoniști.

Jenai, interpretată de Maika Monroe, actriță pe care probabil ți-o amintești din Watcher, pelicula filmată în România, încearcă să găsească sens și să se adapteze noii realități.

Pe de altă parte, Riley, căruia îi dă viață Matt O’Leary, vede dispariția omenirii ca pe o eliberare. În timp ce unul caută răspunsuri, celălalt încearcă să se bucure de libertatea absolută, iar aici intervine adevărata problemă. Conflictul dintre cei doi este, de fapt, leitmotiful întregii povești.

Filmul reușește să pună întrebări destul de valide și interesante, între care: oare se întâmplă cu identitatea noastră atunci când nu mai există societate? Mai avem scop dacă nu există alți oameni care să ne valideze existența? Cât timp poate rezista mintea umană într-o lume complet goală?

Islanda devine personaj principal

Cel mai mare atu al filmului este atmosfera, iar asta mi-a plăcut, așa cum am apreciat același aspect și în Fjord, al lui Cristian Mungiu. Peisajele islandeze arată cum nu se poate mai frumos, drumurile pustii, câmpurile vulcanice, cascadele și orașele goale creează o senzație credibilă de sfârșit al lumii. Uneori ai impresia că urmărești un documentar despre o planetă abandonată.

Imaginea este și ea elegant compusă. Nu întâmplător filmul poartă titlul Bokeh, termen fotografic care descrie zonele neclare ale unei imagini. Conceptul devine o metaforă pentru întreaga poveste, de altfel.

Coloana sonoră este discretă, nu te agasează, iar ritmul extrem de lent poate reprezenta atât o calitate, cât și un defect, în funcție de așteptările spectatorului. Recunosc, am avut momente în care am dat forward 30 de secunde.