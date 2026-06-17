Cum a prezis „The Twilight Zone”, în anii ’50, lumea în care trăim acum. De la inteligența artificială și supravegherea digitală la Black Mirror, „Zona Crepusculară”, serialul lui Rod Serling, continuă să fie cât se poate de relevant și astăzi

De altfel, pentru cei de acum, obișnuiți, poate cu producții precum „Black Mirror”, „Severance”, „Westworld” sau „The X-Files”, multe dintre ideile din „The Twilight Zone” pot părea destul de cunoscute. Adevărul este însă exact invers. Nu serialele moderne au influențat „The Twilight Zone”, ci „The Twilight Zone” a influențat aproape tot ceea ce a venit după.

Lansat în 1959, într-o perioadă în care Războiul Rece dădea „fiori reci”, de teama unui conflict nuclear și de începuturile erei spațiale, serialul creat de Rod Serling a folosit science-fiction-ul ca instrument pentru a vorbi despre cele mai importante probleme ale societății de atunci, dar fără să-și dea seama, și de acum.

Rasismul, conformismul, propaganda, paranoia, puterea tehnologiei și fragilitatea naturii umane erau ascunse în povești despre extratereștri, călătorii în timp și lumi paralele.

Ceea ce face serialul atât de fascinant pentru mine și astăzi este faptul că multe dintre avertismentele lansate în el nu au rămas exerciții de imaginație, unele au devenit realitate aproape în întregime, în timp ce altele se pregătesc să urmeze aceeași cale.

Rod Serling, omul care a transformat science-fiction-ul într-o armă intelectuală

Pentru a înțelege impactul serialului trebuie să înțelegem cine a fost Rod Serling. Veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, el s-a întors din conflict profund marcat de experiențele trăite. A încercat să scrie despre problemele societății americane, însă televiziunea anilor ’50 era puternic influențată de sponsori și de cenzură.

Scenariile care abordau rasismul, corupția sau tensiunile politice erau cel mai des fie modificate sau respinse. În loc să renunțe, Serling a găsit o soluție ingenioasă. Dacă nu putea vorbi direct despre realitate, urma să o facă prin metafore. Așa s-a născut „The Twilight Zone”.

Fiecare episod funcționa ca o fabulă modernă. În spatele poveștilor fantastice se ascundeau observații deranjante despre societate. Serialul nu a încercat să ofere răspunsuri simple, ba din contră, a provocat publicul să își pună întrebări, iar tehnica lui avea să devină modelul urmat ulterior de o sumedenie de producții science-fiction și thriller psihologic.