REVIEW iPhone Duo – cum a reinventat Apple telefoanele companiei după 20 de ani. Primul smartphone pliabil e altceva

Având la dispoziție toate aceste instrumente pentru a-ți face un selfie impecabil, faptul că acea cameră interioară de sub ecran nu este foarte performantă mi se pare absolut complet irelevant. În mod autentic, o vei folosi doar pentru FaceTime și nici atunci nu ești obligat, pentru că o poți folosi pe cea de pe ecranul exterior, semnificativ mai bună. Cred cu tărie că este mult mai benefic și util ecranul neîntrerupt, frumos și mat de la interior, decât o a patra cameră semnificativ mai bună pe lângă cele două de pe spate și cea de pe ecranul exterior.

În materie de video, specificațiile sunt suficient de generoase încât să satisfacă inclusiv utilizatori foarte exigenți, cu filmare 4K Dolby Vision la până la 120 de cadre pe secundă, Dual Capture pentru înregistrarea simultană cu camerele din față și din spate, timelapse-uri 4K în Dolby Vision HDR și o evoluție spectaculoasă a modului Cinematic, ale cărui efecte de profunzime pot fi aplicate ulterior unor filmări obișnuite, inclusiv materialelor înregistrate la până la 60 FPS.

Mai mult, Audio Mix a fost îmbunătățit pentru a diferenția vocile de muzică și de zgomotul ambiental, în timp ce procesarea video la lumină redusă beneficiază de algoritmi noi pentru recuperarea detaliilor și reducerea zgomotului de imagine. Sunt multe tehnologii și denumiri comerciale în această ecuație, dar ceea ce mă interesează cel mai mult este cât de bine se traduc ele în fotografii și clipuri pe care chiar ai vrea să le păstrezi. Pentru că, până la urmă, nu rezoluția de 48MP și nici filmarea 4K la 120 FPS îți garantează o amintire spectaculoasă, ci felul în care toate aceste tehnologii lucrează împreună atunci când apeși pe butonul de captură.

Mulți dintre cei care vor face investiția deloc neglijabilă într-un iPhone Duo, în mod deloc surprinzător, o vor face pentru selfie-uri, iar decizia este cât se poate de în regulă. Am făcut câteva selfie-uri cu telefonul Apple, iar rezultatele m-au entuziasmat mult. Procesarea pe bază de AI nu te rupe de realitatea feței tale, nu vorbim de un AI care te înfrumusețează artificial până te transformă într-un personaj de desene animate, cum se întâmplă la telefoane cu Android incredibil de scumpe. Rezoluția camerei de pe ecranul extern este cât se poate de satisfăcătoare, cromatica este plăcută, iar separația de fundal la portrete face o treabă foarte decentă în a nu încețoșa eronat fire răzlețe de păr.

Ca să înțelegi mai bine abilitățile de captură ale camerei principale de pe iPhone Duo, gândește-te că imaginea de mai sus era realizată cu camera principală a terminalului, fără modul potret activ. Separația impecabilă de fundal, identificare perfectă a planurilor din captură desprinse prin același focus/out-of-focus pur și simplu spune o poveste foarte frumoasă și una care poate face fără probleme valuri pe marele internet, chiar și fără niciun fel de filtre. Este evident pentru orice că acele crenguțe clare de busuioc sunt evidențiate datorită opticii din fața senzorilor principală, fără AI sau alte artificii care pot rapid să se reflecte în erori de seeparație ale planurilor.

În privința fotografiilor pe care le faci în 99% din timp, acele imagini imortalizate cu 1x fără filtre sau aplicații suplimentare de editare, deși nu aveam niciun dubiu din acest punct de vedere, strălucește, mai ales când este ajutat de condiții rezonabile de lumină ambientală. Pietrele de mai sus au o expunere corectă, o claritate deosebită din colț în colț și un contrast puternic ce, din nou, nu pare artificial. Cadrul nu îți dă sentimentul că realitatea din ecran este mai frumoasă decât cea din fața ochilor, iar în opinia mea această abilitate este cea mai importantă la un telefon bun de poze. Nu zic sub nicio formă să fie desființată orice particularitate AI de post-procesare a fotografiilor, dar rezultatul să nu devină pur și simplu SF în raport cu subiectul.

În condiții foarte dificile de iluminare, aproape întuneric în pivniță, prețioasa creație Apple, din nou, a făcut o treabă demnă de zona telefoanelor premium bune și foarte bune. Deși cadrul de mai sus a implicat o expunere de aproape 3 secunde în care am ținut telefonul nemișcat în mână, fără vreun trepied, te bucuri atunci când vezi că pereții nu par acuarelă, pietrele nu te duc cu gândul la pictură. Textura pereților este foarte bine definită, conul de brad din prim plan a fost încețoșat organic și corect, iar tabloul din plan îndepărtat are suficiente detalii încât să nu trădeze un mecanism exagerat de procesare. Față de alte telefoane pe care le-am testat, asta mă entuziasmează cel mai mult, respectarea planurilor de captură. De obicei, în condiții dificile sau chiar imposibile de lumină ambientală, ai parte de focus infinit. Totul este cât se poate de clar în condițiile de stabilitate a expunerii prelungite pe care le poți simula din mină. Nu este cazul aici, iPhone Duo se descurcă mai bine în a-ți da senzația de compoziție specifică unui aparat foto dedicat.

REVIEW iPhone Duo – experiență de utilizare și concluzie

iPhone Duo ascunde la interior cel mai rapid procesor creat vreodată de Apple pentru mobile. Acesta este și motivul pentru care experiența de utilizare este cât se poate de lină, rapidă și eficientă. În nicio clipă nu stai după el, animațiile sunt cât se poate de satisfăcătoare, tranzițiile de pe un ecran pe altul, totul e wow în materie de experiență și senzații de manipulare. Lăsând asta la o parte, cu siguranță vine la pachet cu o curbă de adaptare. Tranziția de la un iPhone obișnuit, tradițional sau clasic nu va fi completă în 10 minute, dar nici nu cred că va dura mai mult de 24 de ore pentru majoritatea utilizatorilor.

Nu este sub nicio formă vorba de faptul că te obligă să reînveți cum folosești un iPhone, dar după aproape două decenii de utilizator de telefoane Apple, îți formezi inevitabil o serie de automatisme în interacțiunea cu conținutul digital de pe ecran, „memorie musculară”, iar unele dintre acelea nu mai funcționează ca și până acum. Repet, este un altfel de iPhone, iar pentru mine este cât se poate de ok. Dacă ai o problemă cu micile sau marile schimbări desprinse din modul în care îți folosești aparatele, s-ar putea ca Duo să nu fie pentru tine.Nu de alta, dar exact trăsăturile care îl fac minunat de special și, dintr-un punct de vedere, unic, îți oferă și ocazia să deprinzi gesturi suplimentare pe care ajungi să le adopți din plăcere, nu din obligație. Gesturile legate de asocierea aplicațiilor cu jumătatea stângă sau dreaptă a ecranului interior, un aspect aproape indispensabil de multitasking după ce te-ai obișnuit cu el, implică mai multe tentative până devine aproape reflex. Deprinzi câteva interacțiuni suplimentare, dar acestea reprezintă genul de nou care te bucură la fel ca un truc de cărți pe care abia aștepți să-l arăți prietenilor. În nicio secundă nu am perceput-o ca pe un minus, ci ca pe un upgrade. Pe sistemul „Uite cum trebuie să faci nu pentru a deveni mai deștept, ci mai eficient, mai performant în activitățile tale de zi cu zi”.

Se aude foarte bine și, pe lângă o spațialitate surprinzătoare și un amplasament foarte creativ al difuzoarelor pentru se adapta multitudinii de feluri în care îl poți manipula sau pune pe masă, iPhone Duo are niște joase care se reflectă într-o vibrație discretă la joase foarte puternice. În nicio secundă nu se pune problema de distorsiuni, doar de claritate, spațialitate și o experiență audio curată. Iar dacă ai în vedere grosimea șocant de mică, senzațiile generate din spectrul sunetul sunt cu atât mai remarcabile, ca să nu zic memorabile.

Poate cel mai interesant lucru pe care l-am constatat după o săptămână cu iPhone Duo ca telefon principal este că, după ce trece entuziasmul inițial de a-l deschide și închide fără vreun motiv anume, începi să descoperi cât de multe dintre interacțiunile tale obișnuite cu un smartphone pot deveni mai plăcute, mai rapide și, poate cel mai important, mai naturale. Nu mai deschizi ecranul interior ca să demonstrezi cuiva cât de spectaculoasă este tehnologia, ci pentru că vrei să citești un articol fără să faci scroll la fiecare trei secunde, să verifici o informație în Safari în timp ce redactezi un mesaj, să urmărești un clip pe YouTube într-un format suficient de generos încât să nu mai simți nevoia unei tablete sau pur și simplu să ai două aplicații în fața ochilor fără să le tot alternezi. După prima oară când tragi o poză din galerie sau un document din Fișiere într-un email prin drag-and-drop, cu ambele aplicații una lângă alta, nu va trece mult timp până te vei gândi cum ai funcționat până acum fără acest detaliu practic.

Fascinant este că, în același timp, nu ești obligat să folosești permanent ecranul mare, iar aici cred că Apple a înțeles ceva fundamental despre relația noastră cu telefoanele. Uneori vrei doar să răspunzi la un mesaj, să verifici o notificare sau să schimbi melodia pe care o asculți, iar ecranul exterior este absolut suficient pentru toate acestea. În opinia mea, tocmai faptul că este mai mic, mă face să stau un pic mai puțin pe telefon pentru sarcini banale. Mă ajută să mă concentrez mai mult pe motivul pentru care am pus mâna pe telefon, în loc să mă invite să fac un scrol infinit pe Facebook sau să sar prin reel-uri pe Instagram.

Alteori, îți dorești să te pierzi într-o experiență vizuală sau să lucrezi un pic mai eficient, iar atunci ai la dispoziție un ecran care schimbă complet regulile jocului. În mod paradoxal, cel mai bun argument pentru existența lui iPhone Duo nu este că te obligă să faci lucrurile altfel, ci că îți oferă libertatea să alegi cum vrei să le faci, în funcție de moment, fără să mai schimbi dispozitivul. Și cred că tocmai aici începe să se contureze diferența dintre un telefon pliabil cumpărat pentru spectacolul tehnologic și unul pe care ajungi să-l apreciezi pentru utilitatea sa, în fiecare zi, mult după ce noutatea a dispărut.

Îți las mai jos și clipul de preview la iPhone Duo după experiența de hands-on premergătoare testării exhaustive, doar ca să-ți faci o idee despre emoția și gândurile pe care le-am simțit atunci, când nu se umpluse internetul de opinii despre primul pliabil Apple de „primă generație”, după cum îl definesc unii aproape cu dispreț. Am văzut atât de multe review-uri la acest telefon și parcă de fiecare dată m-am întristat mai mult pentru că mulți nu au înțeles ce este cu el și, mai ales, de ce există.

În opinia mea, și cu asta închei, iPhone Duo nu a fost gândit pentru o aliniere la un trend de telefoane pliabile. Acel trend nu există, iar cifrele din piață o confirmă. Samsung, cel mai important producător de pliabile din lume, a livrat peste 241 de milioane de smartphone-uri în 2025, dar numai aproximativ 8 milioane dintre acestea au fost pliabile. Cu alte cuvinte, chiar și pentru gigantul sud-coreean, telefoanele pliabile au reprezentat doar puțin peste 3% din totalul livrărilor. Apple nu va schimba asta și, sub nicio formă prețul, nu este singurul motiv. Oamenii sunt creaturi ale obișnuinței, „creature of habit” cum zice englezul, iar asta se traduce prin faptul că mulți se vor uita cu jind la iPhone Duo, îl vor aprecia, poate vor fi și fascinați zece minute, dar după aceea vor reveni la iPhone 18 Pro sau 18 Pro Max ca fiind telefonul pentru ei. Dacă treci însă peste reticența aceea inițială că trebuie să dobândești abilități noi pentru a profita la maxim de cel mai scump telefon ieșit vreodată din Cupertino, vei deveni surprinzâtor de productiv și eficient, nu doar bucuros ca un copil mic atunci când îl deschizi seara în pat și nu îți vine să crezi magia din spatele acelei tranziții de la ecranul exterior la interior și invers.