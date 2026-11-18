La ani buni după ce Microsoft a abandonat proiectul Windows Phone, dezvoltatorii independenți continuă să găsească modalități de a readuce sistemul de operare Windows pe smartphone-uri. Unul dintre cele mai interesante experimente recente demonstrează că versiunea pentru desktop a Windows 11 poate rula nativ pe un telefon pliabil, fără să depindă de emulatoare sau mașini virtuale.

Potrivit Windows Latest, dezvoltatorul Kevin Shroff a reușit să instaleze Windows 11 direct în memoria internă a unui OnePlus Open, eliminând complet sistemul de operare Android de pe dispozitiv.

Windows 11 rulează nativ pe OnePlus Open, iar ecranul tactil este funcțional

Deși Windows 11 este disponibil și într-o versiune compatibilă cu procesoarele bazate pe arhitectura ARM, instalarea acestuia pe un smartphone nu este nici pe departe un proces simplu.

Principala dificultate constă în adaptarea sistemului de operare la componentele hardware ale telefonului, care au fost proiectate inițial pentru Android. Dezvoltatorul a fost nevoit să creeze o implementare personalizată UEFI și să adapteze componentele ACPI, necesare pentru recunoașterea și gestionarea resurselor hardware.

Rezultatul este însă impresionant. Windows 11 poate utiliza toate cele opt nuclee ale procesorului Snapdragon 8 Gen 2 și cei 16 GB de memorie RAM ai telefonului OnePlus Open.

Mai mult, dezvoltatorul a reușit să implementeze suportul pentru ecranul tactil interior al smartphone-ului. Acesta a configurat interfața Windows la un nivel de scalare de 300%, astfel încât elementele grafice să fie mai ușor de utilizat pe ecranul pliabil.

Spre deosebire de alte experimente similare, Windows 11 este instalat direct pe dispozitiv și reprezintă, în prezent, singurul sistem de operare de pe telefon.

Conexiunea Wi-Fi, camerele și accelerarea grafică nu funcționează încă

În ciuda progreselor înregistrate, proiectul se află încă într-un stadiu experimental. Numeroase componente ale smartphone-ului nu pot fi utilizate din cauza lipsei unor drivere compatibile.

Potrivit documentației publicate de dezvoltator pe GitHub, conexiunile Wi-Fi și Bluetooth, rețeaua mobilă, sistemul audio, camerele foto și NFC nu sunt încă funcționale.

De asemenea, Windows 11 nu beneficiază de accelerare grafică prin intermediul procesorului grafic Adreno 740. Chiar și în aceste condiții, Kevin Shroff susține că sistemul de operare rulează surprinzător de bine.

Deocamdată, nu există nici posibilitatea de a instala Windows 11 și Android în configurație dual-boot, astfel încât utilizatorii să poată alege sistemul de operare la pornirea telefonului.

Toate aceste limitări arată cât de complicată este adaptarea unui sistem de operare la un dispozitiv pentru care nu a fost proiectat inițial.

Inteligența artificială facilitează experimentele cu sistemele de operare

Experimentul vine la doar câteva zile după ce Ammaar Reshi, responsabil de produs și design în cadrul Google AI Studio, a demonstrat că Windows 11 poate rula inclusiv pe iPhone Duo, telefonul pliabil de la Apple.

Există însă o diferență fundamentală între cele două proiecte. În cazul smartphone-ului Apple, Windows funcționează într-o mașină virtuală, prin intermediul unei aplicații iOS, în timp ce pe OnePlus Open sistemul de operare Microsoft rulează direct pe hardware.

Recent, un alt dezvoltator a reușit să instaleze iOS 26 pe Microsoft Surface Duo, un smartphone lansat inițial cu Android.

Asemenea experimente nu sunt însă complet noi. Încă din 2019, un pasionat de tehnologie reușise să instaleze Windows 10 și jocul Fallout pe un Nokia Lumia 950 XL.

Pe măsură ce instrumentele de programare bazate pe inteligență artificială devin mai performante, dezvoltarea unor asemenea proiecte ar putea fi accelerată considerabil.

Rămâne de văzut dacă dezvoltatorii independenți vor reuși, în următorii ani, să creeze un program de instalare care să permită înlocuirea Android cu Windows 11 pe mai multe modele de smartphone-uri. Momentan, proiectul lui Kevin Shroff nu oferă un asemenea pachet de instalare și rămâne un experiment tehnologic.