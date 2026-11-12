Oprește distribuirea permiselor către alte servicii Google

Google Wallet poate păstra într-un singur loc bilete de avion, tichete pentru evenimente și carduri de fidelitate. Totuși, informațiile despre aceste permise pot fi accesate și de alte servicii Google, prin funcția „Use passes across Google”.

Aceasta permite integrarea datelor în aplicații precum Google Maps, Calendar și Chrome. Funcția poate fi utilă pentru cei care vor să găsească mai ușor informații despre o călătorie sau un eveniment, fără să deschidă de fiecare dată portofelul digital. Pentru cei care preferă să păstreze toate aceste informații exclusiv în Google Wallet, distribuirea lor poate fi însă inutilă.

Dezactivarea se face direct din aplicație. Trebuie deschis Google Wallet, apăsată fotografia de profil și accesată secțiunea „Your data in Wallet”. Apoi, din „Manage passes data”, poate fi oprită opțiunea „Use passes across Google”.

Astfel, permisele salvate nu mai sunt distribuite către celelalte servicii Google prin această funcție. Cardurile și biletele rămân disponibile în portofelul digital, iar accesarea lor se face direct din aplicație.

Elimină scurtătura Google Wallet de pe ecranul de blocare

O altă setare care poate fi deranjantă pentru cei care preferă un ecran de blocare simplu este scurtătura către Google Wallet. Aceasta oferă acces rapid la portofelul digital, dar nu este obligatorie pentru efectuarea plăților contactless.

Pe telefoanele Samsung, scurtătura poate fi eliminată din meniul „Settings”, accesând „Lock screen and AOD”, apoi „Edit lock screen”. De acolo, trebuie selectată pictograma Wallet și înlocuită cu o altă aplicație sau eliminată.

Avantajul este că ecranul de blocare rămâne mai aerisit, fără să fie sacrificată funcția de plată. Google Wallet poate fi folosit în continuare pentru tranzacții contactless: este suficient ca telefonul să fie deblocat și apropiat de un terminal de plată compatibil.