Patru setări Google Wallet pe care le poți dezactiva pentru mai mult control asupra telefonului
Google Wallet simplifică plățile contactless și păstrarea cardurilor de fidelitate, a biletelor și a abonamentelor într-un singur loc. Aplicația are însă și funcții suplimentare care nu sunt pe placul tuturor: poate distribui informații despre permisele salvate către alte servicii Google, poate afișa notificări frecvente și permite personalizarea experienței pe baza datelor din portofelul digital.
Pentru cei care preferă o aplicație mai discretă, există câteva setări care pot fi dezactivate fără să fie afectată funcția principală de plată. Patru dintre ele merită verificate, mai ales dacă Google Wallet este folosit în principal pentru tranzacții contactless și acces rapid la cardurile salvate, potrivit How to Geek.
Oprește distribuirea permiselor către alte servicii Google
Google Wallet poate păstra într-un singur loc bilete de avion, tichete pentru evenimente și carduri de fidelitate. Totuși, informațiile despre aceste permise pot fi accesate și de alte servicii Google, prin funcția „Use passes across Google”.
Aceasta permite integrarea datelor în aplicații precum Google Maps, Calendar și Chrome. Funcția poate fi utilă pentru cei care vor să găsească mai ușor informații despre o călătorie sau un eveniment, fără să deschidă de fiecare dată portofelul digital. Pentru cei care preferă să păstreze toate aceste informații exclusiv în Google Wallet, distribuirea lor poate fi însă inutilă.
Dezactivarea se face direct din aplicație. Trebuie deschis Google Wallet, apăsată fotografia de profil și accesată secțiunea „Your data in Wallet”. Apoi, din „Manage passes data”, poate fi oprită opțiunea „Use passes across Google”.
Astfel, permisele salvate nu mai sunt distribuite către celelalte servicii Google prin această funcție. Cardurile și biletele rămân disponibile în portofelul digital, iar accesarea lor se face direct din aplicație.
Elimină scurtătura Google Wallet de pe ecranul de blocare
O altă setare care poate fi deranjantă pentru cei care preferă un ecran de blocare simplu este scurtătura către Google Wallet. Aceasta oferă acces rapid la portofelul digital, dar nu este obligatorie pentru efectuarea plăților contactless.
Pe telefoanele Samsung, scurtătura poate fi eliminată din meniul „Settings”, accesând „Lock screen and AOD”, apoi „Edit lock screen”. De acolo, trebuie selectată pictograma Wallet și înlocuită cu o altă aplicație sau eliminată.
Avantajul este că ecranul de blocare rămâne mai aerisit, fără să fie sacrificată funcția de plată. Google Wallet poate fi folosit în continuare pentru tranzacții contactless: este suficient ca telefonul să fie deblocat și apropiat de un terminal de plată compatibil.
Prin urmare, eliminarea pictogramei nu dezactivează NFC și nici plata cu telefonul. Este doar o modificare a modului în care aplicația poate fi accesată rapid.
Redu notificările care nu îți sunt necesare
Google Wallet poate trimite notificări despre actualizările cardurilor și permiselor salvate, modificări sau oferte. Pentru cei care folosesc aplicația în principal pentru plăți, unele dintre aceste alerte pot deveni repetitive și pot aglomera centrul de notificări al telefonului.
Setările pot fi ajustate din Google Wallet, fără să fie nevoie de dezactivarea tuturor notificărilor. Trebuie apăsată fotografia de profil, accesată secțiunea „Wallet settings”, apoi opțiunea „Manage Wallet notifications”.
Acolo sunt disponibile categoriile de notificări care pot fi gestionate separat. Pot fi oprite alertele considerate inutile, păstrând în același timp notificările importante legate de plăți.
Este o variantă mai potrivită decât dezactivarea completă a notificărilor aplicației. În acest fel, telefonul nu mai afișează fiecare actualizare minoră, dar pot rămâne active mesajele care au legătură directă cu utilizarea portofelului digital.
Dezactivează personalizarea bazată pe informațiile din Wallet
Google Wallet include și o funcție de personalizare care poate folosi informațiile asociate permiselor salvate pentru a adapta experiența din aplicație. Aceasta poate lua în calcul datele disponibile despre cardurile de fidelitate și alte permise, astfel încât anumite informații să fie prezentate într-un mod mai relevant.
Nu toată lumea consideră însă necesară această funcționalitate. Cei care folosesc portofelul digital doar pentru a păstra carduri și a face plăți pot prefera să limiteze utilizarea acestor informații în scopul personalizării.
Opțiunea poate fi dezactivată din Google Wallet, prin apăsarea fotografiei de profil și accesarea secțiunii „Your data in Wallet”. În meniul „Manage passes data” se găsește setarea „Personalization within Wallet”, care poate fi oprită.
Modificarea oferă un control suplimentar asupra modului în care sunt folosite datele asociate permiselor din aplicație. Nu înseamnă însă că Google Wallet încetează să proceseze informațiile necesare funcționării serviciului sau efectuării plăților.