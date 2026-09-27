Un supliment popular a crescut forța și la persoane care nu merg la sală. Ce a arătat experimentul de 12 săptămâni

Ce s-a întâmplat după 12 săptămâni

Potrivit studiului publicat în Journal of the International Society of Sports Nutrition, 64 de adulți cu vârste între 45 și 65 de ani au finalizat experimentul. Participanții au primit zilnic fie 10 grame de creatină monohidrat, fie un placebo, fără ca ei sau cercetătorii care îi evaluau să știe repartizarea.

Voluntarii au ales singuri dacă participă și la un program de exerciții și alimentație pentru slăbit. Dintre ei, 26 nu au urmat această intervenție, iar 38 au ales-o. Repartizarea creatinei și a placebo-ului a fost aleatorie, însă alegerea de a face sport nu a fost.

În grupul fără program de exerciții, cei care au primit creatină au înregistrat îmbunătățiri la împinsul greutăților din culcat și la presa pentru picioare. A crescut și masa corporală fără grăsime, un indicator care nu trebuie confundat exclusiv cu masa musculară.

La participanții care au combinat suplimentul cu exercițiile și dieta, rezultatele au inclus îmbunătățirea forței și rezistenței musculare, precum și o reducere mai mare a procentului de grăsime corporală. Acest lucru nu demonstrează că suplimentul, luat singur, „arde grăsimea”.

De ce rezultatele nu sunt o invitație să renunțăm la sport

Studiul este mic și a durat numai trei luni. În plus, alegerea voluntară a programului de exerciții limitează comparațiile dintre persoanele care s-au antrenat și cele care nu au făcut-o. Cercetările anterioare despre creatină fără antrenament au avut rezultate neuniforme.

Au apărut și îmbunătățiri la unele teste de memorie și funcție cognitivă. Autorii le consideră însă exploratorii: sunt indicii pentru cercetări viitoare, nu dovezi că suplimentul previne demența.

Există și o legătură comercială declarată: Richard Kreider, autorul principal responsabil de coordonarea cercetării, conduce consiliul științific consultativ al producătorului Alzchem. Compania a furnizat creatina și a finanțat unele analize, fără să participe, potrivit lucrării, la interpretarea datelor.