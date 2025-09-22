Fraţii Pavăl duc Dedeman peste hotare. Afaceriştii se pregătesc să deschidă primul magazin de bricolaj în afara României

Dedeman, cel mai mare retailer românesc de materiale de construcţii şi amenajări interioare, cu capital 100% românesc, a anunţat oficial extinderea operaţiunilor peste graniţele României. Compania urmează să deschidă un magazin în afara ţării, fără a preciza însă data exactă a inaugurării.

Dedeman se extinde în afara României

”Dedeman, retailer pe piaţa materialelor de construcţii şi al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, îşi extinde operaţiunile în Republica Moldova printr-o investiţie strategică ce va genera locuri de muncă şi va consolida climatul de afaceri regional. Decizia de a pătrunde pe piaţa Republicii Moldova a fost luată de conducerea Dedeman în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean şi alţi oficiali ai Guvernului de la Chişinău, un guvern pro-european, dinamic şi dedicat reformelor, care promovează stabilitatea şi oportunităţile pentru investitorii străini”, a transmis compania.

Prezenţa Dedeman peste graniţă este văzută drept un pas important pentru consolidarea legăturilor economice româno-moldoveneşti şi o confirmare a atractivităţii Republicii Moldova pentru investiţii de amploare. Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman, a subliniat motivaţia din spatele acestei decizii:

”Republica Moldova este o piaţă cu potenţial real de dezvoltare, care demonstrează că este pregătită să devină parte a Uniunii Europene. Această investiţie reflectă încrederea noastră în viitorul, stabilitatea şi perspectivele economiei locale, dar şi dorinţa de a contribui la dezvoltarea comunităţii, prin experienţa şi resursele pe care le-am acumulat în România.”

Dedeman: 64 de magazine fizice şi o platformă online

În prezent, Dedeman operează 64 de magazine la nivel naţional. Până la finalul acestui an, reţeaua se va extinde cu magazinul din Mediaş, iar în 2026 va fi inaugurat un nou punct de lucru la Giurgiu, ceea ce va însemna acoperirea tuturor judeţelor ţării.

”Pasul peste Prut reprezintă aşadar o completare firească a strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru noi, decizia de a veni în Republica Moldova nu este doar o mişcare de business, ci o împlinire a unei dorinţe mai vechi. Faptul că Dedeman îşi are originile la Bacău, la circa 150 km de graniţă, a făcut ca această extindere să fie considerată, încă de la început, un pas natural. Ne dorim să le oferim vecinilor noştri o experienţă de cumpărare modernă şi accesibilă, la standardele cu care i-am obişnuit pe clienţii din România, contribuind astfel la dezvoltarea economiei locale”, a adăugat Dragoş Pavăl.

Expansiunea în Republica Moldova vine după ce Pavăl Holding a făcut primele investiţii externe în turism, în 2023, şi a achiziţionat în 2025 lanţul de bricolaj Praktiker Hellas din Grecia, una dintre cele mai mari tranzacţii din regiune.

”Intrarea pe piaţa din Republica Moldova reprezintă, astfel, o continuare firească a acestei viziuni de dezvoltare regională. Credem cu adevărat în potenţialul nemărginit al acestei ţări şi în drumul său european”, a conchis preşedintele Dedeman.

În cifre, Dedeman înseamnă 64 de magazine fizice şi o platformă online, cinci centre logistice, un parc auto propriu, o cifră de afaceri de 2,65 miliarde de euro şi peste 13.500 de angajaţi.