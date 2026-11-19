Tot mai puține locuri de muncă disponibile în România. Domeniile în care angajatorii încă fac recrutări
Piața muncii din România continuă să dea semne de încetinire, în condițiile în care numărul locurilor de muncă vacante este mai mic decât în urmă cu un an, chiar dacă în ultimele luni s-a înregistrat o ușoară revenire a cererii de personal. Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul al treilea din 2026, angajatorii aveau disponibile aproximativ 27.300 de posturi, cu 800 mai multe decât în trimestrul precedent, dar cu 4.300 mai puține comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele arată că oportunitățile de angajare sunt distribuite inegal între domenii, iar peste un sfert dintre posturile vacante se regăsesc în sectorul bugetar.
Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut față de anul trecut
Potrivit INS, rata locurilor de muncă vacante a ajuns la 0,54% în perioada iulie-septembrie 2026, în creștere cu 0,02 puncte procentuale față de trimestrul anterior, dar în scădere cu 0,08 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Acest indicator arată ponderea posturilor neocupate în totalul locurilor de muncă existente și vacante, fiind utilizat pentru a măsura nevoia de personal a angajatorilor.
Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cifrele sugerează că oportunitățile sunt mai puține decât în 2025, însă nu înseamnă că angajările s-au oprit, ci că firmele și instituțiile publice au raportat un număr mai mic de poziții disponibile.
Unde sunt cele mai multe locuri de muncă disponibile
Industria prelucrătoare concentrează cel mai mare număr de posturi vacante, aproximativ 5.800, reprezentând peste o cincime din totalul raportat la nivel național.
În sectorul bugetar, care însumează aproximativ 26% dintre locurile vacante, cele mai multe poziții sunt în sănătate și asistență socială, cu 3.600 de posturi, urmate de învățământ, cu 2.100, și administrația publică, unde sunt raportate 1.400 de locuri disponibile.
Cele mai ridicate rate ale locurilor vacante au fost înregistrate în intermedieri financiare și asigurări, cu 1,09%, transport și depozitare, cu 1,02%, respectiv sănătate și asistență socială, cu 0,94%.
Este important de precizat că o rată ridicată nu înseamnă neapărat și cel mai mare număr de posturi disponibile, deoarece indicatorul ține cont de dimensiunea fiecărui sector economic.
Ce meserii sunt cele mai căutate de angajatori
Analiza INS arată că specialiștii din diverse domenii continuă să fie cei mai căutați, pentru această categorie fiind raportate aproximativ 8.300 de locuri de muncă vacante. Urmează lucrătorii din domeniul serviciilor, cu 4.000 de posturi disponibile, și muncitorii calificați, cu aproximativ 3.300 de poziții neocupate.
În schimb, cele mai puține posturi vacante au fost raportate pentru lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit, unde numărul acestora a fost sub 100.
Pentru cei care își caută un loc de muncă, aceste diferențe arată că șansele de angajare depind în mare măsură de calificare, experiență și domeniul în care doresc să lucreze.
Construcțiile și comerțul au redus numărul posturilor vacante
Comparativ cu trimestrul precedent, cele mai importante scăderi ale numărului de locuri vacante au fost înregistrate în construcții, cu 600 de posturi mai puține, respectiv în comerț și sectorul energetic, fiecare cu aproximativ 400 de poziții vacante mai puține.
Raportat la aceeași perioadă din 2025, administrația publică a înregistrat o reducere de 1.500 de posturi vacante, comerțul de 1.300, iar construcțiile de 1.000.
În schimb, sănătatea și asistența socială au înregistrat cu 800 de locuri vacante mai multe față de anul trecut, iar învățământul a raportat o creștere de 700 de posturi.
Datele INS arată, așadar, o piață a muncii mai prudentă decât în 2025, în care angajatorii continuă să caute personal, dar cererea diferă considerabil între sectoare. Totodată, locurile de muncă vacante reprezintă posturile raportate statistic ca disponibile, nu totalitatea anunțurilor de angajare publicate pe platformele de recrutare.