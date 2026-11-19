Acest indicator arată ponderea posturilor neocupate în totalul locurilor de muncă existente și vacante, fiind utilizat pentru a măsura nevoia de personal a angajatorilor.

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cifrele sugerează că oportunitățile sunt mai puține decât în 2025, însă nu înseamnă că angajările s-au oprit, ci că firmele și instituțiile publice au raportat un număr mai mic de poziții disponibile.

Unde sunt cele mai multe locuri de muncă disponibile

Industria prelucrătoare concentrează cel mai mare număr de posturi vacante, aproximativ 5.800, reprezentând peste o cincime din totalul raportat la nivel național.

În sectorul bugetar, care însumează aproximativ 26% dintre locurile vacante, cele mai multe poziții sunt în sănătate și asistență socială, cu 3.600 de posturi, urmate de învățământ, cu 2.100, și administrația publică, unde sunt raportate 1.400 de locuri disponibile.

Cele mai ridicate rate ale locurilor vacante au fost înregistrate în intermedieri financiare și asigurări, cu 1,09%, transport și depozitare, cu 1,02%, respectiv sănătate și asistență socială, cu 0,94%.

Este important de precizat că o rată ridicată nu înseamnă neapărat și cel mai mare număr de posturi disponibile, deoarece indicatorul ține cont de dimensiunea fiecărui sector economic.

Ce meserii sunt cele mai căutate de angajatori

Analiza INS arată că specialiștii din diverse domenii continuă să fie cei mai căutați, pentru această categorie fiind raportate aproximativ 8.300 de locuri de muncă vacante. Urmează lucrătorii din domeniul serviciilor, cu 4.000 de posturi disponibile, și muncitorii calificați, cu aproximativ 3.300 de poziții neocupate.