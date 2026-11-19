Ce recomandă Cărturești pentru protejarea conturilor

Mesajul transmis clienților recomandă alegerea unei parole noi, diferite de cele folosite pe alte platforme. Schimbarea parolei este o măsură de precauție și nu confirmă, prin ea însăși, că datele de autentificare au fost furate.

În comunicările inițiale, compania preciza că nu identificase indicii privind accesarea sau extragerea datelor clienților. Acea informare descria rezultatul verificărilor de atunci. Anunțul redeschiderii nu oferă o concluzie tehnică nouă despre eventualele date compromise.

Riscul reutilizării unei parole este explicat și în recomandările Google pentru securitatea conturilor: dacă aceasta ajunge în posesia unor persoane neautorizate, poate fi încercată pe alte site-uri. În cazul în care parola contului Cărturești a fost folosită și în alte servicii, înlocuirea ei doar la magazin nu le protejează automat și pe celelalte.

Un manager de parole poate genera și păstra combinații distincte, fără să fie necesară memorarea fiecăreia. Unde serviciul permite, autentificarea în doi pași oferă protecție suplimentară. Contează însă și evitarea paginilor false: o parolă puternică nu împiedică furtul contului prin phishing dacă este introdusă într-un formular controlat de atacatori.

Ce a blocat incidentul și ce mai trebuie verificat după revenire

Incidentul de securitate de la Cărturești a fost semnalat în octombrie și a dus la izolarea preventivă a unor sisteme. Au fost afectate magazinul online, aplicația mobilă, utilizarea voucherelor, programul de fidelitate și emiterea facturilor. Librăriile fizice au rămas deschise, iar cumpărăturile puteau fi plătite în numerar sau cu cardul.

Compania explică în emailul de revenire că a amânat redeschiderea până la încheierea verificărilor tehnice. Pe platformă, mesajul „Încă așezăm cărțile pe rafturile digitale!” îi avertizează pe vizitatori că unele componente pot avea încă imperfecțiuni.

Pentru comenzile afectate, situația trebuie verificată individual în cont sau prin serviciul oficial de asistență, la ecomenzi@carturesti.ro ori 0376 448 000. Anunțul redeschiderii nu stabilește un termen comun de livrare pentru toate comenzile întârziate.