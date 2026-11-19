„Toată lumea crede că blocul în care locuiește este pe bile și că cumva nu se va mișca la cutremur că e izolat sau că un securist important trăiește acolo, așa că ei sunt în siguranță”, spune Sumbasacu.

Izolarea seismică a bazei este o soluție inginerească reală, însă existența ei la un anumit imobil trebuie demonstrată prin documentația tehnică. O poveste transmisă între locatari nu poate înlocui verificarea structurii.

În explicațiile oferite pentru „Adevărul”, Sumbasacu leagă aceste convingeri și de perioada de după cutremurul din 1977. Reparațiile oprite prematur au lăsat în urmă clădiri afectate și locatari care aveau nevoie să creadă că locuințele lor sunt sigure.

Unde verifici dacă blocul a fost expertizat

Pentru București, poți consulta lista oficială a imobilelor expertizate, publicată de AMCCRS. Reprezentantul Re:Rise recomandă și platforma „După cutremur”, realizată împreună cu geo-spatial.org pe baza evidențelor oficiale.

Harta prezintă clădiri vulnerabile, dar și posibile blocaje ale căilor de acces după un seism major. Datele despre imobile au fost verificate și poziționate pe hartă de voluntarii proiectului.

Absența unei clădiri de pe hartă nu înseamnă că aceasta este sigură. Există imobile neexpertizate, iar pentru unele construcții informațiile disponibile sunt incomplete sau neclare.

Dacă nu găsești blocul, solicită asociației de proprietari documentele tehnice disponibile și cere informații administrației locale. Încadrarea într-o clasă de risc seismic se stabilește prin expertiză tehnică, realizată de un expert atestat pentru cerința de rezistență mecanică și stabilitate.

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