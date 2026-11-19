Blocurile considerate sigure de mulți români pot ascunde riscuri la cutremur. Cum afli dacă locuința ta este vulnerabilă
Poveștile despre blocuri construite „pe bile” sau despre imobile în care au locuit persoane influente nu sunt dovezi ale rezistenței la cutremur. După seismul de 5,7 din 18 noiembrie, inginerul constructor Matei Sumbasacu, fondator al organizației Re:Rise, explică de unde provin aceste convingeri și ce pot verifica proprietarii pentru a cunoaște situația reală a clădirii.
Blocurile „pe bile” și foștii locatari nu oferă garanții
Una dintre convingerile răspândite în București este că anumite blocuri ar avea un sistem special care le protejează de cutremure. O altă explicație invocată între vecini este că imobilele în care au locuit membri ai Securității ar fi fost construite sau reparate mai bine.
„Toată lumea crede că blocul în care locuiește este pe bile și că cumva nu se va mișca la cutremur că e izolat sau că un securist important trăiește acolo, așa că ei sunt în siguranță”, spune Sumbasacu.
Izolarea seismică a bazei este o soluție inginerească reală, însă existența ei la un anumit imobil trebuie demonstrată prin documentația tehnică. O poveste transmisă între locatari nu poate înlocui verificarea structurii.
În explicațiile oferite pentru „Adevărul”, Sumbasacu leagă aceste convingeri și de perioada de după cutremurul din 1977. Reparațiile oprite prematur au lăsat în urmă clădiri afectate și locatari care aveau nevoie să creadă că locuințele lor sunt sigure.
Unde verifici dacă blocul a fost expertizat
Pentru București, poți consulta lista oficială a imobilelor expertizate, publicată de AMCCRS. Reprezentantul Re:Rise recomandă și platforma „După cutremur”, realizată împreună cu geo-spatial.org pe baza evidențelor oficiale.
Harta prezintă clădiri vulnerabile, dar și posibile blocaje ale căilor de acces după un seism major. Datele despre imobile au fost verificate și poziționate pe hartă de voluntarii proiectului.
Absența unei clădiri de pe hartă nu înseamnă că aceasta este sigură. Există imobile neexpertizate, iar pentru unele construcții informațiile disponibile sunt incomplete sau neclare.
Dacă nu găsești blocul, solicită asociației de proprietari documentele tehnice disponibile și cere informații administrației locale. Încadrarea într-o clasă de risc seismic se stabilește prin expertiză tehnică, realizată de un expert atestat pentru cerința de rezistență mecanică și stabilitate.
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De ce contează anul construcției, fără să fie o expertiză
Cutremurul din 1977 a schimbat modul în care erau înțelese efectele seismelor vrâncene asupra clădirilor. Lecțiile au fost introduse ulterior în reglementările de proiectare, explică inginerul.
„Din punct de vedere al rezistenței seismice și al proiectării seismice, în 1977 noi ne-am dat seama de foarte multe lucruri, foarte multe particularități ale cutremurelor vrâncene, și apoi le-am implementat în coduri. Cumva, am învățat să ne pregătim clădirile pentru cutremurele noastre cu adevărat de abia după 1978”, afirmă acesta.
Pentru a vedea dacă un bloc exista deja în acea perioadă, bucureștenii pot consulta fotografiile aeriene de pe Fostul București. Imaginile istorice pot ajuta la verificarea vechimii, inclusiv prin compararea situației din anii 1977 și 1978.
Anul construirii rămâne însă un indiciu, nu un verdict tehnic. Nici o clădire ridicată înainte de 1978 nu poate fi declarată automat periculoasă, nici una construită ulterior nu primește doar prin vechime o garanție de siguranță.
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Ce urmează după identificarea vulnerabilităților
Expertiza și consolidarea sunt demersuri distincte, iar găsirea unei încadrări de risc nu înseamnă că lucrările încep imediat. Proprietarii trebuie să discute cu autoritatea locală despre documentație, eligibilitate și programele de finanțare disponibile.
Legea nr. 212/2022 reglementează Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat. Acesta vizează clădiri încadrate prin expertiză în clasele RsI sau RsII, în condițiile programului, iar intervențiile pot necesita eliberarea temporară a locuințelor.
Pregătirea familiei și colaborarea cu vecinii rămân necesare în paralel. Sumbasacu recomandă provizii pentru primele 72 de ore și stabilirea unui plan pentru situația în care locuința, electricitatea sau comunicațiile nu mai pot fi folosite.
„Când îți faci trusa pentru cutremur, nu e pur și simplu că iei o listă de cumpărături și îți faci un rucsac unde bagi toate cumpărăturile. Practic, te obligă să te gândești cum va arăta viața ta în alea trei zile după cutremur”, spune inginerul.