Ce trebuie să facă România pentru a atrage mai multe investiții. De ce economiile românilor nu sunt suficiente pentru dezvoltare

„Avem nevoie de piețe de capital mai profunde și mai atractive. Avem nevoie ca economiile să poată fi transformate mai ușor în investiții, iar companiile, în special întreprinderile mici și mijlocii, să aibă acces la surse diverse și predictibile de finanțare”, a declarat premierul.

Pe înțelesul tuturor, piața de capital reprezintă un mecanism prin care firmele pot atrage bani de la investitori, fără să depindă exclusiv de împrumuturile bancare.

De exemplu, o companie românească ce dorește să își extindă producția poate obține finanțare prin emiterea de acțiuni sau obligațiuni. Banii atrași pot fi folosiți pentru utilaje, tehnologii noi sau angajări. La rândul lor, persoanele care au economii pot investi în astfel de instrumente, în speranța obținerii unui câștig. Spre deosebire de depozitele bancare, însă, investițiile presupun riscuri, inclusiv posibilitatea pierderii unei părți din capital.

Ce ar însemna schimbările pentru firme și angajați

Premierul a subliniat că dezvoltarea pieței financiare nu trebuie privită doar prin prisma evoluției Bursei de Valori București.

„O piață de capital funcțională înseamnă mai mult decât tranzacții și indicatori bursieri. Înseamnă capital pentru extinderea unei afaceri, pentru inovare, pentru locuri de muncă, pentru proiecte care pot crește valoarea adăugată în România”, a afirmat Luca Niculescu.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, accesul la finanțare poate face diferența dintre stagnare și dezvoltare. Practic, o firmă care reușește să obțină bani pentru investiții își poate crește capacitatea de producție, poate deveni mai competitivă și poate crea noi locuri de muncă.

Aceste efecte nu sunt însă automate. Ele depind de proiectele finanțate, de condițiile economice și de capacitatea companiilor de a folosi eficient capitalul atras.

Servicii financiare mai simple și mai puțină birocrație

O altă schimbare considerată necesară de premier este digitalizarea serviciilor financiare.

„Transformarea digitală nu mai este o opțiune printre altele pentru economiile care vor să rămână relevante. Este o condiție a competitivității, a rezilienței și a capacității de a crea prosperitate”, a declarat acesta.

În practică, digitalizarea ar trebui să însemne proceduri mai rapide, costuri administrative mai mici și acces mai simplu la servicii. De exemplu, o firmă ar putea transmite online documentele necesare obținerii unei finanțări, fără deplasări repetate și fără să furnizeze aceleași informații mai multor instituții.