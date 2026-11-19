O nouă scumpire a biletelor de tren, înainte de Crăciun. Cât vor costa călătoriile cu CFR Călători și operatorii privați
Biletele și abonamentele de tren se vor scumpi cu 6,61% din 13 decembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Actualizarea vizează atât CFR Călători, cât și operatorii privați. Un bilet InterRegio București–Brașov ar ajunge la aproximativ 80 de lei, iar unul București–Iași, la 147 de lei.
De când se aplică majorarea și ce explicație oferă ARF
Noile tarife vor fi aplicate începând cu 13 decembrie, înaintea deplasărilor pentru sărbătorile de iarnă. Noul Mers al Trenurilor va rămâne valabil până pe 11 decembrie 2027.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară a comunicat procentul de indexare într-un răspuns transmis HotNews. Mecanismul de actualizare anuală este prevăzut la articolul 17 din HG nr. 1.453/2022.
„În baza prevederilor art. 17 din HG nr. 1453/2022, tarifele de călătorie se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la data de 1 octombrie și se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație.
Astfel, prețurile biletelor și ale abonamentelor pentru noul mers al trenurilor se vor indexa cu 6,61%, conform indicelui prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, raportat de Institutul Național de Statistică”, a transmis ARF.
Cât ar urma să coste biletele InterRegio și InterCity
HotNews a calculat prețurile pentru mai multe legături feroviare, pornind de la tarifele actuale și de la indexarea anunțată. Sumele de mai jos sunt estimările publicației, nu o listă finală de tarife publicată de fiecare operator.
Pentru trenurile InterRegio, exemplele prezentate sunt următoarele. Diferențele în lei variază în funcție de prețul de la care pornește calculul.
- București–Brașov — de la 75 la aproximativ 80 de lei.
- București–Constanța — de la 92 la aproximativ 98 de lei.
- Iași–Timișoara — de la 197 la aproximativ 210 lei.
- București–Iași — de la 138 la aproximativ 147 de lei.
- Brașov–Constanța — de la 122 la aproximativ 130 de lei.
- București–Oradea — de la 183 la aproximativ 195 de lei.
- București–Cluj-Napoca — de la 138 la aproximativ 147 de lei.
- București–Galați — de la 92 la aproximativ 98 de lei.
Pentru trenurile InterCity, calculele indică alte valori. Pe ruta București–Constanța, de exemplu, diferența estimată este de șapte lei pentru o călătorie.
- București–Brașov — de la 85 la aproximativ 90 de lei.
- București–Cluj-Napoca — de la 159 la aproximativ 169 de lei.
- București–Ploiești — de la 32,5 la aproximativ 34,5 lei.
- București–Constanța — de la 105 la aproximativ 112 lei.
- București–Suceava — de la 159 la aproximativ 169 de lei.
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Cinci majorări au precedat scumpirea din această iarnă
Din vara anului 2022 până acum au fost aplicate cinci scumpiri. Prima dintre acestea a fost de 20%, după o perioadă în care tarifele rămăseseră neschimbate din 2013.
În decembrie 2023, biletele s-au scumpit cu aproximativ 8,8%, iar la finalul anului 2024 a urmat o creștere de 4,6%. Anul 2025 a adus două ajustări separate ale prețurilor.
În august 2025, majorarea TVA de la 19% la 21% s-a reflectat în costul călătoriilor. La schimbarea Mersului Trenurilor din decembrie 2025, tarifele au fost indexate cu încă 9,88%.
Creșterile succesive au dus la o scumpire cumulată de peste 50% față de nivelul anterior majorării din 2022. Actualizarea anunțată pentru decembrie 2026 se adaugă acestui șir de modificări.
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Când se pun în vânzare biletele pentru noul mers
Dacă pregătești o călătorie în decembrie, trebuie luată în calcul și modificarea temporară a perioadei de cumpărare în avans. CFR Călători a anunțat că biletele pentru traficul intern, aferente noului mers, vor putea fi emise începând cu 2 decembrie 2026.
Aceeași dată se aplică și trenurilor interne cu plecare pe 11 și 12 decembrie. Compania precizează că perioada de anticipație poate fi modificată, în funcție de eventualele schimbări intervenite până la datele anunțate.