Autoritatea pentru Reformă Feroviară a comunicat procentul de indexare într-un răspuns transmis HotNews. Mecanismul de actualizare anuală este prevăzut la articolul 17 din HG nr. 1.453/2022.

„În baza prevederilor art. 17 din HG nr. 1453/2022, tarifele de călătorie se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică la data de 1 octombrie și se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație. Astfel, prețurile biletelor și ale abonamentelor pentru noul mers al trenurilor se vor indexa cu 6,61%, conform indicelui prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, raportat de Institutul Național de Statistică”, a transmis ARF.

Cât ar urma să coste biletele InterRegio și InterCity

HotNews a calculat prețurile pentru mai multe legături feroviare, pornind de la tarifele actuale și de la indexarea anunțată. Sumele de mai jos sunt estimările publicației, nu o listă finală de tarife publicată de fiecare operator.

Pentru trenurile InterRegio, exemplele prezentate sunt următoarele. Diferențele în lei variază în funcție de prețul de la care pornește calculul.

București–Brașov — de la 75 la aproximativ 80 de lei.

București–Constanța — de la 92 la aproximativ 98 de lei.

Iași–Timișoara — de la 197 la aproximativ 210 lei.

București–Iași — de la 138 la aproximativ 147 de lei.

Brașov–Constanța — de la 122 la aproximativ 130 de lei.

București–Oradea — de la 183 la aproximativ 195 de lei.

București–Cluj-Napoca — de la 138 la aproximativ 147 de lei.

București–Galați — de la 92 la aproximativ 98 de lei.

Pentru trenurile InterCity, calculele indică alte valori. Pe ruta București–Constanța, de exemplu, diferența estimată este de șapte lei pentru o călătorie.

București–Brașov — de la 85 la aproximativ 90 de lei.

București–Cluj-Napoca — de la 159 la aproximativ 169 de lei.

București–Ploiești — de la 32,5 la aproximativ 34,5 lei.

București–Constanța — de la 105 la aproximativ 112 lei.

București–Suceava — de la 159 la aproximativ 169 de lei.

Citește și: Studenții au reducere de 90% la tren, dar nu pentru orice călătorie. Ce rute sunt acceptate în 2026–2027

Cinci majorări au precedat scumpirea din această iarnă

Din vara anului 2022 până acum au fost aplicate cinci scumpiri. Prima dintre acestea a fost de 20%, după o perioadă în care tarifele rămăseseră neschimbate din 2013.

În decembrie 2023, biletele s-au scumpit cu aproximativ 8,8%, iar la finalul anului 2024 a urmat o creștere de 4,6%. Anul 2025 a adus două ajustări separate ale prețurilor.