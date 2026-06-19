Ce salariu minim se va lua în calcul la stabilirea taxelor din 2026, tabel explicativ. Regula pentru PFA, chirii, dividende, CAS și CASS
Creșterea salariului minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, programată pentru 1 iulie 2026, nu va modifica modul în care sunt calculate anumite contribuții sociale datorate de persoanele care obțin venituri independente sau din investiții. Deși mulți contribuabili presupun că toate plafoanele fiscale vor crește automat odată cu salariul minim, legislația prevede o regulă diferită.
Salariul minim care contează la stabilirea taxelor
Potrivit articolului 135¹ din Codul Fiscal, introdus prin OUG nr. 128/2024, pentru verificarea încadrării în plafoanele anuale și pentru stabilirea bazei de calcul a contribuțiilor sociale se utilizează salariul minim brut aflat în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care sunt realizate veniturile.
Astfel, pentru anul 2026, valoarea luată în calcul este de 4.050 de lei, chiar dacă începând cu luna iulie salariul minim va fi majorat la 4.325 de lei. Această regulă se aplică indiferent de câte modificări ale salariului minim apar pe parcursul anului.
Cine este vizat de această regulă
Măsura îi privește pe contribuabilii care obțin venituri din activități independente, precum persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, profesiile liberale și persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în anumite condiții.
De asemenea, regula este importantă și pentru cei care încasează venituri din chirii, dividende, investiții, tranzacții cu criptomonede sau alte surse care intră sub incidența contribuțiilor sociale. Astfel, toate aceste categorii declară și plătesc contribuțiile prin Declarația Unică.
Când apare obligația de plată a CAS
Expertul contabil Cosmin Dumitrașcu explică faptul că pentru anul 2026 contribuția la pensii (CAS) se calculează folosind salariul minim de 4.050 de lei. Obligația de plată apare atunci când venitul anual ajunge la cel puțin 12 salarii minime brute, ceea ce înseamnă un prag de 48.600 lei anual (12 x 4.050 lei). În acest caz, contribuția la pensie este de 12.150 lei.
Pentru cei care depășesc pragul de 24 de salarii minime brute, respectiv 97.200 de lei anual, CAS ajunge la 24.300 lei. Acesta reprezintă plafonul maxim care poate fi datorat pentru contribuția la pensii, indiferent cât de mare este venitul realizat.
CASS devine mai costisitor în 2026
O modificare importantă apare însă la contribuția de sănătate (CASS). Potrivit specialistului, plafonul maxim anual pentru CASS crește de la 60 la 72 de salarii minime brute. În consecință, contribuția maximă de sănătate pentru activitățile independente poate ajunge la 29.160 lei.
Calculul reprezintă 10% din valoarea a 72 de salarii minime brute raportate la salariul minim de 4.050 lei. Aceasta este una dintre schimbările care vor determina o creștere a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii cu venituri mari.
Când se declară și se plătesc taxele
Contribuțiile aferente veniturilor realizate în anul 2026 nu vor fi plătite imediat.PFA-urile și celelalte persoane vizate vor declara veniturile p rin Declarația Unică și vor achita taxele până la data de 25 mai 2027. Același termen este valabil atât pentru CAS, cât și pentru CASS.
Ce trebuie să rețină contribuabilii
|Ce trebuie să știi
|Explicație pe scurt
|Salariul minim folosit la calcul
|Pentru veniturile din 2026 se ia în calcul salariul minim brut de la 1 ianuarie 2026, adică 4.050 lei.
|Majorarea din 1 iulie 2026
|Creșterea salariului minim la 4.325 lei nu modifică plafoanele CAS și CASS pentru anul 2026.
|Cine este vizat
|PFA, întreprinderi individuale, profesii liberale, persoane cu venituri din chirii, dividende, investiții, criptomonede sau alte surse.
|Prag CAS – 12 salarii minime
|La venituri de cel puțin 48.600 lei/an, contribuția la pensie este de 12.150 lei.
|Prag CAS – 24 salarii minime
|La venituri de cel puțin 97.200 lei/an, CAS ajunge la 24.300 lei, acesta fiind plafonul maxim pentru pensie.
|CASS maxim în 2026
|Plafonul maxim crește la 72 de salarii minime, ceea ce înseamnă o contribuție maximă de sănătate de 29.160 lei.
|Declarația Unică
|Veniturile se declară prin formularul 212, iar contribuțiile se plătesc prin Declarația Unică.
|Termen de plată
|Pentru veniturile realizate în 2026, taxele trebuie declarate și achitate până la 25 mai 2027.
Cea mai importantă concluzie este că majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 nu schimbă plafoanele folosite pentru calculul contribuțiilor sociale aferente veniturilor realizate în cursul anului.
Pentru PFA-uri, profesii liberale, venituri din chirii, dividende, investiții sau criptomonede, baza de referință rămâne salariul minim de 4.050 de lei existent la 1 ianuarie 2026. În schimb, cei cu venituri ridicate trebuie să țină cont că plafonul maxim pentru contribuția de sănătate a fost majorat, ceea ce poate duce la taxe mai mari comparativ cu anul precedent.