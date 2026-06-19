Ce salariu minim se va lua în calcul la stabilirea taxelor din 2026, tabel explicativ. Regula pentru PFA, chirii, dividende, CAS și CASS

Astfel, pentru anul 2026, valoarea luată în calcul este de 4.050 de lei, chiar dacă începând cu luna iulie salariul minim va fi majorat la 4.325 de lei. Această regulă se aplică indiferent de câte modificări ale salariului minim apar pe parcursul anului.

Cine este vizat de această regulă

Măsura îi privește pe contribuabilii care obțin venituri din activități independente, precum persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, profesiile liberale și persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în anumite condiții.

De asemenea, regula este importantă și pentru cei care încasează venituri din chirii, dividende, investiții, tranzacții cu criptomonede sau alte surse care intră sub incidența contribuțiilor sociale. Astfel, toate aceste categorii declară și plătesc contribuțiile prin Declarația Unică.

Când apare obligația de plată a CAS

Expertul contabil Cosmin Dumitrașcu explică faptul că pentru anul 2026 contribuția la pensii (CAS) se calculează folosind salariul minim de 4.050 de lei. Obligația de plată apare atunci când venitul anual ajunge la cel puțin 12 salarii minime brute, ceea ce înseamnă un prag de 48.600 lei anual (12 x 4.050 lei). În acest caz, contribuția la pensie este de 12.150 lei.

Pentru cei care depășesc pragul de 24 de salarii minime brute, respectiv 97.200 de lei anual, CAS ajunge la 24.300 lei. Acesta reprezintă plafonul maxim care poate fi datorat pentru contribuția la pensii, indiferent cât de mare este venitul realizat.

CASS devine mai costisitor în 2026

O modificare importantă apare însă la contribuția de sănătate (CASS). Potrivit specialistului, plafonul maxim anual pentru CASS crește de la 60 la 72 de salarii minime brute. În consecință, contribuția maximă de sănătate pentru activitățile independente poate ajunge la 29.160 lei.

Calculul reprezintă 10% din valoarea a 72 de salarii minime brute raportate la salariul minim de 4.050 lei. Aceasta este una dintre schimbările care vor determina o creștere a obligațiilor fiscale pentru contribuabilii cu venituri mari.