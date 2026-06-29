Câți bani dai lunar la stat dacă ai salariul minim pe economie. Suma crește de la 1 iulie 2026
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, însă majorarea nu înseamnă doar un venit mai mare pentru angajați. Odată cu noul salariu minim cresc automat și taxele calculate procentual, astfel că statul va încasa mai mulți bani din contribuțiile sociale și din impozitul pe venit. În plus, modificarea influențează și costul cumpărării vechimii în muncă prin contract de asigurare socială, un mecanism folosit de persoanele care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie.
Câți bani din salariul minim ajung la stat
În România, taxarea salariilor se face prin aplicarea unor procente fixe asupra salariului brut. Structura fiscală rămâne aceeași și după 1 iulie: contribuția la pensii (CAS) este de 25%, contribuția la sănătate (CASS) este de 10%, iar impozitul pe venit este de 10%, aplicat asupra bazei rămase după scăderea contribuțiilor sociale.
În cazul unui salariu minim brut de 4.325 de lei, contribuția pentru pensie ajunge la 1.081,25 lei, iar contribuția pentru sănătate este de 432,50 lei. După reținerea acestor contribuții, baza asupra căreia se calculează impozitul pe venit este de 2.811,25 lei, iar impozitul datorat este de aproximativ 281 de lei.
În total, statul încasează în fiecare lună aproximativ 1.795-1.800 de lei din taxarea unui salariu minim, ceea ce înseamnă că angajatului îi rămâne un venit net de aproximativ 2.529 de lei.
Practic, dintr-un salariu brut de 4.325 de lei, aproape 42% reprezintă taxe și contribuții obligatorii, iar aproximativ 58% ajung efectiv în contul salariatului.
Exemplu concret de calcul
Pentru a înțelege mai ușor cum funcționează sistemul, să luăm exemplul unui angajat plătit cu salariul minim brut.
- Salariu brut: 4.325 lei
- CAS (25%): 1.081,25 lei
- CASS (10%): 432,50 lei
- Bază pentru impozit: 2.811,25 lei
- Impozit pe venit (10%): aproximativ 281 lei
- Salariu net: aproximativ 2.529 lei.
Acest mecanism se aplică automat tuturor salariaților remunerați la nivelul salariului minim, fără modificări ale cotelor de taxare.
Crește și costul cumpărării vechimii pentru pensie
Majorarea salariului minim produce efecte și pentru persoanele care nu sunt angajate, dar doresc să își completeze vechimea în muncă prin încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii. În această situație, contribuția nu se calculează în funcție de veniturile persoanei, ci raportat la salariul minim brut aflat în vigoare.
Cum salariul minim crește la 4.325 de lei, valoarea contribuției crește automat. Astfel, pentru cumpărarea unui an de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, costul ajunge la 12.975 de lei, sumă care reprezintă contribuția minimă necesară pentru acoperirea unei perioade de 12 luni.
Acest mecanism este utilizat de persoanele care au perioade fără contribuții și vor să își completeze stagiul necesar pentru obținerea pensiei.
Efectele pentru angajatori și piața muncii
Majorarea salariului minim nu influențează doar veniturile angajaților, ci și costurile suportate de firme. Companiile care au un număr mare de salariați remunerați la nivelul minim trebuie să își recalculeze bugetele salariale și, în multe cazuri, să ajusteze întreaga grilă de salarizare pentru a păstra diferențele dintre funcții și nivelurile de experiență.
De asemenea, salariul minim reprezintă un reper folosit în numeroase domenii, astfel că orice modificare produce efecte în lanț asupra costurilor cu forța de muncă din economie.
Mai mulți bani la bugetul statului
Creșterea salariului minim are și un efect important asupra veniturilor bugetare. În România, peste 800.000 de angajați sunt remunerați la nivelul salariului minim, ceea ce înseamnă că fiecare majorare a bazei de calcul aduce automat încasări mai mari din contribuțiile sociale și din impozitul pe venit.
Cu alte cuvinte, deși angajații vor încasa un salariu net mai mare decât până acum, statul va colecta, la rândul său, mai mulți bani în fiecare lună prin taxarea muncii.
Economiștii arată că, într-un scenariu în care cheltuielile publice rămân constante, aceste venituri suplimentare pot contribui la diminuarea presiunii asupra deficitului bugetar. Totuși, efectul final depinde și de evoluția economiei, de nivelul ocupării forței de muncă și de capacitatea companiilor de a susține costurile salariale mai ridicate generate de noul salariu minim.