Câți bani dai lunar la stat dacă ai salariul minim pe economie. Suma crește de la 1 iulie 2026

În cazul unui salariu minim brut de 4.325 de lei, contribuția pentru pensie ajunge la 1.081,25 lei, iar contribuția pentru sănătate este de 432,50 lei. După reținerea acestor contribuții, baza asupra căreia se calculează impozitul pe venit este de 2.811,25 lei, iar impozitul datorat este de aproximativ 281 de lei.

În total, statul încasează în fiecare lună aproximativ 1.795-1.800 de lei din taxarea unui salariu minim, ceea ce înseamnă că angajatului îi rămâne un venit net de aproximativ 2.529 de lei.

Practic, dintr-un salariu brut de 4.325 de lei, aproape 42% reprezintă taxe și contribuții obligatorii, iar aproximativ 58% ajung efectiv în contul salariatului.

Exemplu concret de calcul

Pentru a înțelege mai ușor cum funcționează sistemul, să luăm exemplul unui angajat plătit cu salariul minim brut.

Salariu brut: 4.325 lei

CAS (25%): 1.081,25 lei

CASS (10%): 432,50 lei

Bază pentru impozit: 2.811,25 lei

Impozit pe venit (10%): aproximativ 281 lei

Salariu net: aproximativ 2.529 lei.

Acest mecanism se aplică automat tuturor salariaților remunerați la nivelul salariului minim, fără modificări ale cotelor de taxare.

Crește și costul cumpărării vechimii pentru pensie

Majorarea salariului minim produce efecte și pentru persoanele care nu sunt angajate, dar doresc să își completeze vechimea în muncă prin încheierea unui contract de asigurare socială cu Casa Teritorială de Pensii. În această situație, contribuția nu se calculează în funcție de veniturile persoanei, ci raportat la salariul minim brut aflat în vigoare.

Cum salariul minim crește la 4.325 de lei, valoarea contribuției crește automat. Astfel, pentru cumpărarea unui an de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, costul ajunge la 12.975 de lei, sumă care reprezintă contribuția minimă necesară pentru acoperirea unei perioade de 12 luni.