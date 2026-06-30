Tom Hiddleston, Pompei și rechini uriași: iulie exploziv la National Geographic și National Geographic Wild

Antichitatea revine la viață prin povești și descoperiri

Una dintre cele mai așteptate producții ale lunii este „Pompeii: Dincolo de timp, cu Tom Hiddleston”, difuzată sâmbătă și duminică, pe 25 și 26 iulie, de la ora 21:00. Actorul cunoscut mai ales pentru rolul lui Loki intră de această dată într-un univers complet diferit, explorând destinul orașului roman distrus de erupția Vezuviului. Seria se concentrează pe oamenii obișnuiți din Pompei: brutari, comercianți, gladiatori, părinți, sclavi și îndrăgostiți, ale căror urme au fost păstrate de cenușa vulcanică.

Producția promite să nu trateze tragedia doar ca pe o lecție de istorie, ci ca pe o reconstrucție umană a unei zile care a schimbat pentru totdeauna un oraș. Pentru fanii actorului, serialul poate fi și o ocazie bună să-l revadă pe Tom Hiddleston într-un format complet nou, departe de universul Marvel.

Tot în iulie începe „Comori pierdute: Grecia Antică”, o serie nouă programată în fiecare vineri, de la ora 22:00, începând cu 3 iulie. Documentarul urmărește echipe de arheologi care caută răspunsuri despre Partenon, Războiul Troian, Alexandru cel Mare și civilizația elenă. Este genul de producție care transformă manualul de istorie într-o aventură vizuală, pornind de la obiecte, ruine și descoperiri recente.

La finalul lunii, pe 31 iulie, de la ora 21:00, apare și „Medicina antică: Mistere dezvăluite”. Seria investighează metodele prin care civilizațiile vechi încercau să trateze răni, epidemii și boli, de la alifii și băi de aburi până la acupunctură timpurie, Ayurveda și practici care astăzi par greu de imaginat. Istoria medicinei este plină de soluții surprinzătoare, iar această producție promite să le privească prin lentila descoperirilor arheologice moderne.

Dezastre explicate pas cu pas, cu ajutorul experților

National Geographic continuă în iulie și cu un nou sezon din „Dezastre investigate”, difuzat în fiecare miercuri, de la ora 21:00, începând cu 22 iulie. Seria analizează incidente reale și reconstruiește pas cu pas împrejurările care au dus la tragedii, folosind mărturii, investigații tehnice, animații digitale și opiniile experților.

Formatul este interesant tocmai fiindcă nu se rezumă la imagini dramatice sau la cronologia unui accident. Fiecare episod încearcă să identifice momentul în care lucrurile au început să meargă prost și modul în care o eroare aparent minoră poate avea consecințe uriașe. Este o producție potrivită pentru cei atrași de documentarele investigative, dar și pentru cei care vor să înțeleagă mai bine ce se află în spatele unor catastrofe care au marcat ultimii ani.

SharkFest, venin și veterinari în misiune

Pe National Geographic Wild, luna începe cu „Venin sălbatic”, un bloc de programe difuzat din 4 iulie, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00. Seria pune sub lupă animale veninoase, de la șerpi și reptile la alte specii care au dezvoltat mecanisme spectaculoase de apărare și vânătoare. Producțiile din acest bloc nu mizează doar pe pericol, ci și pe explicațiile din spatele adaptărilor care au ajutat aceste animale să supraviețuiască.