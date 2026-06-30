Tom Hiddleston, Pompei și rechini uriași: iulie exploziv la National Geographic și National Geographic Wild
Iulie vine cu o combinație spectaculoasă de istorie, știință, natură și investigații pe National Geographic și National Geographic Wild. De la ultimele ore ale orașului Pompei până la comportamentul rechinilor-ciocan și cazurile complicate rezolvate de veterinarii din Georgia rurală, grila lunii are suficiente premiere pentru serile în care vrei să afli ceva nou, fără să renunți la spectacol.
Printre cele mai interesante titluri se află seria limitată „Pompeii: Dincolo de timp, cu Tom Hiddleston”, dar și producții care readuc în atenție Grecia Antică, medicina de acum mii de ani și cele mai cunoscute dezastre moderne. Pe National Geographic Wild, luna este dominată de SharkFest, programul special dedicat rechinilor, dar și de povești cu animale veninoase și medici veterinari aflați mereu în situații-limită.
Antichitatea revine la viață prin povești și descoperiri
Una dintre cele mai așteptate producții ale lunii este „Pompeii: Dincolo de timp, cu Tom Hiddleston”, difuzată sâmbătă și duminică, pe 25 și 26 iulie, de la ora 21:00. Actorul cunoscut mai ales pentru rolul lui Loki intră de această dată într-un univers complet diferit, explorând destinul orașului roman distrus de erupția Vezuviului. Seria se concentrează pe oamenii obișnuiți din Pompei: brutari, comercianți, gladiatori, părinți, sclavi și îndrăgostiți, ale căror urme au fost păstrate de cenușa vulcanică.
Producția promite să nu trateze tragedia doar ca pe o lecție de istorie, ci ca pe o reconstrucție umană a unei zile care a schimbat pentru totdeauna un oraș. Pentru fanii actorului, serialul poate fi și o ocazie bună să-l revadă pe Tom Hiddleston într-un format complet nou, departe de universul Marvel.
Tot în iulie începe „Comori pierdute: Grecia Antică”, o serie nouă programată în fiecare vineri, de la ora 22:00, începând cu 3 iulie. Documentarul urmărește echipe de arheologi care caută răspunsuri despre Partenon, Războiul Troian, Alexandru cel Mare și civilizația elenă. Este genul de producție care transformă manualul de istorie într-o aventură vizuală, pornind de la obiecte, ruine și descoperiri recente.
La finalul lunii, pe 31 iulie, de la ora 21:00, apare și „Medicina antică: Mistere dezvăluite”. Seria investighează metodele prin care civilizațiile vechi încercau să trateze răni, epidemii și boli, de la alifii și băi de aburi până la acupunctură timpurie, Ayurveda și practici care astăzi par greu de imaginat. Istoria medicinei este plină de soluții surprinzătoare, iar această producție promite să le privească prin lentila descoperirilor arheologice moderne.
Dezastre explicate pas cu pas, cu ajutorul experților
National Geographic continuă în iulie și cu un nou sezon din „Dezastre investigate”, difuzat în fiecare miercuri, de la ora 21:00, începând cu 22 iulie. Seria analizează incidente reale și reconstruiește pas cu pas împrejurările care au dus la tragedii, folosind mărturii, investigații tehnice, animații digitale și opiniile experților.
Formatul este interesant tocmai fiindcă nu se rezumă la imagini dramatice sau la cronologia unui accident. Fiecare episod încearcă să identifice momentul în care lucrurile au început să meargă prost și modul în care o eroare aparent minoră poate avea consecințe uriașe. Este o producție potrivită pentru cei atrași de documentarele investigative, dar și pentru cei care vor să înțeleagă mai bine ce se află în spatele unor catastrofe care au marcat ultimii ani.
SharkFest, venin și veterinari în misiune
Pe National Geographic Wild, luna începe cu „Venin sălbatic”, un bloc de programe difuzat din 4 iulie, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00. Seria pune sub lupă animale veninoase, de la șerpi și reptile la alte specii care au dezvoltat mecanisme spectaculoase de apărare și vânătoare. Producțiile din acest bloc nu mizează doar pe pericol, ci și pe explicațiile din spatele adaptărilor care au ajutat aceste animale să supraviețuiască.
Din 5 iulie, fiecare duminică de la ora 19:00 este rezervată pentru SharkFest. Ediția din acest an aduce titluri precum „Rechinii ciocan în prim-plan, cu Bertie Gregory”, „Dosarele atacurilor de rechini”, „Cei mai mari rechini din lume” și „Când atacă rechinii: Motive”. Pentru cine vrea să treacă dincolo de imaginea de monstru marin creată de filme, rechinii sunt prezentați aici prin comportamentele lor reale, rolul din ecosistem și întâlnirile fascinante cu oamenii de știință.
Din 13 iulie, în fiecare luni, de la ora 20:00, începe și un nou sezon din „Salvatorii animalelor: Veterinari la țară”. Dr. Hodges și Dr. Ferguson, proprietarii spitalului veterinar Critter Fixer din Georgia, tratează animale de companie și animale de fermă în cazuri care pot deveni rapid neobișnuite sau urgente. Este partea mai caldă și mai relaxată a programului din iulie, perfectă după documentarele despre catastrofe, toxine și prădători ai oceanelor.