„Expediție: Salvarea oceanelor” („Expedition: Saving Our Seas”) a fost difuzat în România sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la National Geographic, urmând să fie disponibil și pe Disney+. Producția reunește exploratori, oameni de știință și comunități locale într-o misiune internațională dedicată descoperirii și protejării vieții marine.

Documentarul face parte dintr-o inițiativă de cercetare desfășurată pe parcursul mai multor ani și promite nu doar imagini spectaculoase, ci și descoperiri științifice care ar putea contribui la înțelegerea viitorului oceanelor.

O călătorie de la apele înghețate ale Antarcticii până în adâncurile necunoscute ale oceanelor

Oceanele acoperă aproximativ 71% din suprafața Pământului și joacă un rol esențial în reglarea climei, producerea oxigenului și susținerea biodiversității. Cu toate acestea, o mare parte din lumea subacvatică rămâne insuficient explorată, iar cercetătorii continuă să descopere habitate și forme de viață necunoscute.

În „Expediție: Salvarea oceanelor”, echipele National Geographic călătoresc din Antarctica până în regiunile tropicale, investigând schimbările care afectează ecosistemele marine. Cercetătorii folosesc tehnologii avansate pentru a ajunge în zone greu accesibile, pentru a cartografia fundul oceanelor și pentru a documenta comportamentul unor specii rare.

Printre descoperirile prezentate se numără un izvor hidrotermal aflat la o latitudine sudică record, roiuri de krill antarctic care transportă ouă la adâncimi de aproximativ 900 de metri și observarea în viață a unui exemplar de calmar antarctic gigant din familia Gonatidae. Aceste descoperiri evidențiază cât de puțin cunoaștem încă despre ecosistemele din adâncuri.

Expediția include și studierea recifelor de corali, a balenelor și a comunităților de coastă afectate de creșterea nivelului mărilor. În paralel, documentarul urmărește felul în care oamenii de știință colaborează cu populațiile locale pentru a identifica soluții de conservare.

National Geographic continuă astfel seria producțiilor ambițioase dedicate naturii, după documentare precum „LEUL”, realizat pe parcursul a patru ani de filmări, care au adus în prim-plan relația dintre animale și mediile lor naturale.

Tehnologia DORIS ar putea schimba modul în care sunt explorate oceanele

Una dintre componentele importante ale documentarului este prezentarea tehnologiei DORIS (Deep Ocean Research and Imaging System), un dispozitiv conceput pentru cercetarea și imagistica subacvatică, dezvoltat cu scopul de a face explorarea oceanelor mai accesibilă.

Sistemul este gândit astfel încât inclusiv cercetătorii și comunitățile cu resurse financiare limitate să poată studia ecosistemele marine de mare adâncime. În mod tradițional, asemenea expediții necesită nave specializate, echipamente costisitoare și investiții considerabile.

Dezvoltarea DORIS este asociată cu cercetătoarea Katy Croff Bell, fondatoarea Ocean Discovery League, care încearcă să democratizeze accesul la tehnologiile de explorare marină. Obiectivul este ca tot mai multe comunități să poată monitoriza și proteja propriile ecosisteme, fără să depindă exclusiv de marile instituții de cercetare.

Această abordare este relevantă într-un moment în care încălzirea oceanelor, poluarea și modificarea habitatelor pun presiune asupra biodiversității marine. Documentarul arată că protejarea oceanelor nu depinde doar de descoperiri spectaculoase, ci și de accesul la informații și de implicarea comunităților care trăiesc în apropierea acestora.

Tema explorării științifice și a protejării naturii apare și în alte producții National Geographic, precum „Will Smith: de la Polul Nord la Polul Sud”, o serie care urmărește provocările întâlnite în unele dintre cele mai extreme regiuni ale planetei.

Auliʻi Cravalho, vocea Vaianei, prezintă documentarul. Când poate fi urmărit în România

Narațiunea documentarului îi aparține actriței Auliʻi Cravalho, cunoscută pentru interpretarea vocală a personajului Vaiana (Moana) din universul Disney. Implicată și în inițiative de conservare a oceanelor, actrița devine vocea care îi conduce pe telespectatori prin această expediție științifică.

„Expediție: Salvarea oceanelor” face parte din proiectul multianual National Geographic și Rolex Perpetual Planet Ocean Expeditions, dedicat investigării oceanelor și identificării soluțiilor pentru protejarea ecosistemelor marine. Documentarul este prezentat de National Geographic Society, în parteneriat cu Rolex, și produs de Offspring Films.

Producția îmbină cercetarea științifică, imaginile cinematografice și poveștile oamenilor care depind direct de sănătatea oceanelor. Dincolo de frumusețea lumii subacvatice, mesajul central este unul despre responsabilitate și despre importanța protejării unor ecosisteme esențiale pentru viața de pe Pământ.

Documentarul este inclus și în oferta Disney+. Producția se numără printre premierele lunii noiembrie, alături de alte titluri dedicate explorării și vieții sălbatice, prezentate în programul National Geographic și National Geographic Wild pentru noiembrie 2026.

Prin această expediție desfășurată la scară planetară, National Geographic propune o perspectivă asupra unei lumi care rămâne, în mare măsură, necunoscută. Iar descoperirile prezentate demonstrează că înțelegerea oceanelor poate fi unul dintre pașii esențiali pentru protejarea viitorului planetei.