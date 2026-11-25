De la cercetările arheologice care încearcă să descifreze misterele relatărilor biblice până la poveștile automobilelor care au transformat societatea, grila lunii decembrie propune o alternativă la producțiile tradiționale de sărbători. Printre surprizele pregătite pentru finalul anului se numără și un documentar prezentat de actorul Ryan Reynolds, dedicat celor mai neobișnuite creaturi ale planetei.

Misterele Bibliei și automobilele care au schimbat istoria, la National Geographic

În perioada 4–25 decembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:00, National Geographic va difuza blocul de programe „Misterele Bibliei”. Documentarele abordează relatările biblice din perspectiva istoriei, a arheologiei și a științei, încercând să identifice evenimentele și civilizațiile reale care ar fi putut sta la baza acestora.

Printre subiectele investigate se numără distrugerea orașului Sodoma și utilizarea tehnologiei LiDAR pentru cercetarea unor așezări antice. Programul include producțiile „Biblia: Comori pierdute”, „Comorile ascunse ale Bibliei: Secretele credinței”, precum și „Misterele lui Iisus”, programat chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie.

Pasionații de automobile vor putea urmări, începând cu 8 decembrie, în fiecare marți, de la ora 21:00, noua serie „Automobile emblematice”. Cele șase povești prezentate explorează inovațiile tehnologice, rivalitățile dintre producători și momentele decisive din evoluția industriei auto.

De la mașinile compacte de oraș până la modelele muscle car, vehiculele de teren și limuzinele de lux, documentarul analizează modul în care automobilul a devenit un simbol cultural și un factor important al dezvoltării economice.

Porturile lumii și proiectele inginerești spectaculoase, în centrul atenției

Din 10 decembrie, în fiecare joi, de la ora 22:00, National Geographic va difuza noua serie „Porturile lumii”, o incursiune în infrastructura care susține comerțul internațional și industria turismului de croazieră.

Documentarul prezintă provocările cu care se confruntă porturile din Kaohsiung, Melbourne, Genova, Bahamas, Aarhus și Busan. Automatizarea, dezvoltarea urbană, protejarea patrimoniului, turismul de masă și obiectivele climatice sunt câteva dintre temele abordate.

Telespectatorii vor descoperi cum inovațiile tehnologice contribuie la modernizarea infrastructurii maritime, dar și cât de importante sunt deciziile economice și politice pentru viitorul acestor centre comerciale.

Totodată, din 21 decembrie, în fiecare luni, de la ora 22:00, revine „Megamașini navale”, cu un nou sezon dedicat proiectelor oceanice ambițioase. Producția urmărește specialiștii care utilizează echipamente performante și soluții inginerești inovatoare pentru a răspunde provocărilor întâlnite pe mare.

Supraviețuirea în condiții extreme și secretele naturii, la National Geographic Wild

National Geographic Wild întâmpină sezonul rece cu „Iarna sălbatică”, un bloc de programe difuzat din 5 decembrie, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00.

Printre premiere se numără „Iarnă sălbatică: supraviețuirea”, „Supraviețuirea în Arctica” și „Boul moscat: Supraviețuirea în Arctica”. Documentarele surprind strategiile prin care animalele reușesc să supraviețuiască temperaturilor extreme și resurselor limitate de hrană.

Din 6 decembrie, în fiecare duminică, de la ora 19:00, blocul de programe „Regatele ascunse ale Europei” va dezvălui diversitatea ecosistemelor de pe continent, de la pădurile întinse până la peisajele mediteraneene.

În premieră vor fi difuzate „Europa: regatul sălbatic”, „Belgia sălbatică: comori ascunse” și „Mediterana sălbatică: Ediție specială: Maeștrii supraviețuirii”. Producțiile explorează inclusiv capacitatea animalelor sălbatice de a se adapta la prezența oamenilor.

Ryan Reynolds prezintă cele mai ciudate animale ale planetei

Din 7 decembrie, în fiecare luni, de la ora 19:00, National Geographic Wild va difuza „Războinicii iernii”, un bloc de programe dedicat medicilor veterinari și intervențiilor acestora în situații dificile.

Selecția include premierele „Doctor Pol: Doctorul și urgențele cu reni”, „Veterinar în Yukon: Colecția de sărbători 2026” și „Secrete la zoo: Tampa”. Telespectatorii vor putea urmări cazuri medicale neobișnuite, intervenții de urgență și povești emoționante despre relația dintre oameni și animale.

Una dintre premierele care încheie anul este „Animale ciudate”, programată marți, 29 decembrie, de la ora 19:00. Actorul Ryan Reynolds îi introduce pe telespectatori într-un univers populat de creaturi cu mecanisme de adaptare și comportamente surprinzătoare.

De la pinguinii care alunecă pe stânci până la păianjenii cu alimentație predominant vegetală, documentarul combină umorul cu explicațiile științifice și demonstrează că regulile supraviețuirii în natură sunt mult mai complexe decât par.