„Avengers: Endgame” detronează din nou „Avatar”. Filmul Marvel redevine producția cu cele mai mari încasări din istorie

„Avengers: Endgame” este din nou filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. Relansarea „Avengers Endgame: Encore” a împins blockbusterul Marvel până la aproximativ 2,9255 miliarde de dolari la nivel mondial, suficient pentru a depăși „Avatar”, care are aproximativ 2,9237 miliarde de dolari. Disney confirmă oficial că producția Marvel a revenit astfel pe primul loc în clasamentul mondial.

Este încă un episod din duelul spectaculos dintre cele două blockbustere, care și-au schimbat poziția în fruntea clasamentului în urma relansărilor cinematografice. Pentru Marvel, revenirea pe primul loc vine și într-un moment ideal, înaintea următorului mare film Avengers, pentru care „Avengers: Endgame” a fost relansat cu scene noi.

„Avengers: Endgame” este acum pe primul loc, înaintea lui „Avatar”

Clasamentul este foarte clar în acest moment: „Avengers: Endgame” ocupă locul 1, cu aproximativ 2,9255 miliarde de dolari, iar „Avatar” se află pe locul 2, cu circa 2,9237 miliarde. Diferența dintre cele două este de numai aproximativ 1,8 milioane de dolari, ceea ce înseamnă că situația s-ar putea schimba din nou la o eventuală relansare a filmului lui James Cameron.

Cele două producții se luptă pentru record încă din 2019. Atunci, „Endgame” a reușit să depășească pentru prima dată „Avatar”, după ce filmul lui James Cameron dominase clasamentul mondial aproximativ un deceniu. În 2021, o relansare a lui „Avatar” i-a permis acestuia să recupereze prima poziție.

Acum, situația s-a inversat din nou. „Avengers Endgame: Encore” a adus suficienți spectatori în cinematografe pentru ca filmul Marvel să treacă peste recordul rivalului său. Interesant este că ambele francize sunt în prezent sub umbrela Disney, după ce compania a cumpărat activele de entertainment ale 21st Century Fox.

Și „Avatar” a beneficiat de-a lungul timpului de mai multe relansări. Strategia a fost folosită inclusiv pentru a readuce franciza în atenția publicului înaintea unor continuări, așa cum s-a întâmplat când „Avatar: The Way of Water” a revenit în cinematografe.

„Endgame: Encore” pregătește terenul pentru „Avengers: Doomsday”

Relansarea nu este bazată numai pe nostalgia publicului pentru filmul din 2019. „Avengers Endgame: Encore” include și material suplimentar menit să pregătească următorul capitol important din universul Marvel.

Această strategie transformă filmul într-o combinație între relansare aniversară și campanie de promovare pentru „Avengers: Doomsday”. Frații Russo au sugerat deja că evenimentele viitorului film vor avea legături directe cu consecințele poveștii din „Endgame”.

Miza este uriașă pentru Marvel. „Avengers: Doomsday” este unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale studioului și va reuni numeroase personaje din diferite zone ale MCU.

Succesul noii versiuni „Endgame” demonstrează totodată că Marvel poate încă atrage publicul în săli cu un film vechi de șapte ani atunci când acesta este legat de o producție viitoare importantă.

Spider-Man completează podiumul mondial

Marvel mai are un motiv pentru a sărbători. „Spider-Man: Brand New Day” a trecut de pragul de 2,5 miliarde de dolari la nivel mondial și ocupă locul 3, în spatele lui „Avengers: Endgame” și „Avatar”.

Așadar, podiumul actual este format din „Avengers: Endgame” pe locul 1, „Avatar” pe locul 2 și „Spider-Man: Brand New Day” pe locul 3. Este o situație remarcabilă pentru Marvel, care are două dintre primele trei producții din clasamentul mondial.

Performanța lui Spider-Man vine după ce „Spider-Man: Brand New Day” a doborât mai multe recorduri de box office pe parcursul rulării sale în cinematografe.

Pentru moment, însă, coroana îi aparține din nou lui „Avengers: Endgame”. Diferența față de „Avatar” este extrem de mică, astfel că duelul dintre cele două filme s-ar putea relua oricând. Până la o eventuală nouă relansare a producției lui James Cameron, blockbusterul Marvel este oficial filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.