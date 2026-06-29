The Beast in Me, serialul de pe Netflix care transformă doliul într-un joc periculos cu un posibil criminal REVIEW

Serialul pornește de la o premisă aparent simplă: Aggie Wiggs, o autoare respectată care nu mai reușește să scrie după moartea fiului ei, descoperă că noul vecin este Nile Jarvis, un magnat imobiliar extrem de influent, suspectat în trecut de dispariția primei sale soții. Nu există o dovadă clară împotriva lui, însă reputația lui Nile îl precede, iar felul în care se comportă lasă constant impresia că ascunde ceva.

O autoare prinsă între durere și obsesie

Claire Danes o interpretează pe Aggie Wiggs cu exact tipul de vulnerabilitate controlată care a făcut-o memorabilă în „Homeland”. Aggie nu este o eroină perfectă, nici măcar una ușor de plăcut mereu. Este inteligentă, încăpățânată, uneori egoistă și profund afectată de moartea copilului ei. Tocmai de aceea funcționează atât de bine: nu urmărești o jurnalistă curajoasă care pornește să rezolve un mister, ci o femeie care caută disperată ceva care să o smulgă din propria durere.

Nile Jarvis devine exact acel ceva. Inițial, pentru Aggie, el este un subiect ideal pentru o carte. Apoi devine o provocare. Mai târziu, o obsesie. Serialul construiește foarte bine această alunecare, fără să transforme protagonista într-un detectiv improvizat care rezolvă totul prin noroc. Aggie greșește, se lasă atrasă de propriile presupuneri și, uneori, pare că are nevoie ca Nile să fie vinovat pentru ca lumea ei să capete din nou un sens.

„The Beast in Me” are și o componentă interesantă despre felul în care consumăm poveștile reale de crimă. Aggie nu este doar interesată de adevăr, ci și de povestea bună pe care ar putea să o spună. Iar serialul nu o lasă să scape ușor de această responsabilitate. În spatele suspansului există mereu întrebarea: unde se termină curiozitatea legitimă și unde începe exploatarea traumelor altcuiva?

Claire Danes și Matthew Rhys fac tot serialul să funcționeze

Matthew Rhys este excelent în rolul lui Nile Jarvis. Personajul ar fi putut deveni foarte ușor un antagonist previzibil: miliardar rece, influent, manipulator, cu o istorie dubioasă și un zâmbet care pare mereu calculat. Rhys evită însă caricatura. Nile este calm, rafinat, ironic și fermecător exact atât cât trebuie ca să înțelegi de ce oamenii din jurul lui îi oferă mereu încă o șansă.

Actorul reușește să lase permanent impresia că Nile are două fețe. Într-o scenă poate părea vulnerabil, chiar sincer, iar în următoarea devine imposibil de citit. Nu știi dacă ascunde o crimă, dacă se joacă cu Aggie sau dacă, pur și simplu, îi place să vadă până unde poate împinge un om fragil. Tensiunea dintre cei doi nu vine din scene de acțiune, ci din conversații lungi, pline de replici aparent banale care ascund amenințări.

Claire Danes și Matthew Rhys au o chimie excelentă, fără ca serialul să forțeze vreo poveste romantică inutilă. Relația lor este construită ca un duel intelectual. Aggie crede că îl studiază pe Nile, Nile știe că este studiat și pare să îi ofere exact suficiente informații încât să o țină aproape. Este un joc de putere care devine din ce în ce mai apăsător, iar fiecare întâlnire dintre ei are senzația unei capcane care se închide lent.