The Beast in Me, serialul de pe Netflix care transformă doliul într-un joc periculos cu un posibil criminal REVIEW
Uneori, cele mai eficiente thrillere nu sunt cele care îți aruncă în față o crimă în primele minute sau îți oferă câte un răsturnat de situație la fiecare zece minute. Alteori, tot ce au nevoie este de doi oameni care intră într-o încăpere, se privesc prea atent și înțeleg, fără să spună direct, că unul dintre ei ar putea distruge viața celuilalt.
Asta face foarte bine „The Beast in Me”, miniseria de pe Netflix care îi aduce împreună pe Claire Danes și Matthew Rhys într-un thriller psihologic elegant, tensionat și surprinzător de emoționant. Este o poveste despre doliu, obsesie, vinovăție și putere, dar mai ales despre lucrurile pe care alegem să le ignorăm atunci când adevărul devine prea incomod.
Serialul pornește de la o premisă aparent simplă: Aggie Wiggs, o autoare respectată care nu mai reușește să scrie după moartea fiului ei, descoperă că noul vecin este Nile Jarvis, un magnat imobiliar extrem de influent, suspectat în trecut de dispariția primei sale soții. Nu există o dovadă clară împotriva lui, însă reputația lui Nile îl precede, iar felul în care se comportă lasă constant impresia că ascunde ceva.
O autoare prinsă între durere și obsesie
Claire Danes o interpretează pe Aggie Wiggs cu exact tipul de vulnerabilitate controlată care a făcut-o memorabilă în „Homeland”. Aggie nu este o eroină perfectă, nici măcar una ușor de plăcut mereu. Este inteligentă, încăpățânată, uneori egoistă și profund afectată de moartea copilului ei. Tocmai de aceea funcționează atât de bine: nu urmărești o jurnalistă curajoasă care pornește să rezolve un mister, ci o femeie care caută disperată ceva care să o smulgă din propria durere.
Nile Jarvis devine exact acel ceva. Inițial, pentru Aggie, el este un subiect ideal pentru o carte. Apoi devine o provocare. Mai târziu, o obsesie. Serialul construiește foarte bine această alunecare, fără să transforme protagonista într-un detectiv improvizat care rezolvă totul prin noroc. Aggie greșește, se lasă atrasă de propriile presupuneri și, uneori, pare că are nevoie ca Nile să fie vinovat pentru ca lumea ei să capete din nou un sens.
„The Beast in Me” are și o componentă interesantă despre felul în care consumăm poveștile reale de crimă. Aggie nu este doar interesată de adevăr, ci și de povestea bună pe care ar putea să o spună. Iar serialul nu o lasă să scape ușor de această responsabilitate. În spatele suspansului există mereu întrebarea: unde se termină curiozitatea legitimă și unde începe exploatarea traumelor altcuiva?
Claire Danes și Matthew Rhys fac tot serialul să funcționeze
Matthew Rhys este excelent în rolul lui Nile Jarvis. Personajul ar fi putut deveni foarte ușor un antagonist previzibil: miliardar rece, influent, manipulator, cu o istorie dubioasă și un zâmbet care pare mereu calculat. Rhys evită însă caricatura. Nile este calm, rafinat, ironic și fermecător exact atât cât trebuie ca să înțelegi de ce oamenii din jurul lui îi oferă mereu încă o șansă.
Actorul reușește să lase permanent impresia că Nile are două fețe. Într-o scenă poate părea vulnerabil, chiar sincer, iar în următoarea devine imposibil de citit. Nu știi dacă ascunde o crimă, dacă se joacă cu Aggie sau dacă, pur și simplu, îi place să vadă până unde poate împinge un om fragil. Tensiunea dintre cei doi nu vine din scene de acțiune, ci din conversații lungi, pline de replici aparent banale care ascund amenințări.
Claire Danes și Matthew Rhys au o chimie excelentă, fără ca serialul să forțeze vreo poveste romantică inutilă. Relația lor este construită ca un duel intelectual. Aggie crede că îl studiază pe Nile, Nile știe că este studiat și pare să îi ofere exact suficiente informații încât să o țină aproape. Este un joc de putere care devine din ce în ce mai apăsător, iar fiecare întâlnire dintre ei are senzația unei capcane care se închide lent.
Brittany Snow, în rolul Ninei Jarvis, soția lui Nile, completează foarte bine tabloul. Personajul ei nu rămâne doar femeia frumoasă de lângă bărbatul periculos, iar serialul îi oferă suficient spațiu pentru a sugera că Nina înțelege mai mult decât lasă să se vadă. Natalie Morales, în rolul fostei soții a lui Aggie, Shelley, aduce o dimensiune emoțională importantă, fiind una dintre puținele persoane care o cunoaște pe protagonistă înainte ca aceasta să fie consumată de cazul Jarvis.
Regia construiește tensiunea fără artificii ieftine
Antonio Campos, cunoscut pentru „The Staircase”, stabilește tonul serialului în episoadele sale: rece, apăsător și atent la detalii. Casa lui Nile, biroul lui Aggie, curțile liniștite și străzile aparent normale devin treptat spații neliniștitoare. Nu este un thriller care se bazează pe jump scares sau pe muzică stridentă, ci pe senzația că fiecare personaj ascunde ceva.
Regia lui Campos, alături de episoadele semnate de Tyne Rafaeli și Lila Neugebauer, păstrează un stil coerent. Camera stă des prea aproape de fețele actorilor, obligându-te să observi fiecare ezitare, fiecare privire evitată și fiecare reacție care nu se potrivește cu ceea ce se spune. Este genul de serial în care o pauză într-o conversație poate fi mai amenințătoare decât o scenă de violență.
Foarte bună este și alegerea de a nu transforma povestea într-un puzzle imposibil de urmărit. Există suficiente fire secundare, inclusiv investigația agentului FBI Brian Abbott, interpretat de David Lyons, și influența familiei Jarvis, unde apar Jonathan Banks și Tim Guinee, însă centrul rămâne mereu relația dintre Aggie și Nile. Serialul nu uită niciodată că cei doi sunt motorul real al poveștii.
De ce merită văzut The Beast in Me pe Netflix
„The Beast in Me” este un serial foarte bun pentru cei care vor un thriller matur, bine jucat și construit cu răbdare. Nu încearcă să fie mai complicat decât este, dar nici nu tratează spectatorul ca pe cineva care are nevoie de explicații după fiecare scenă. Are ritm, are suspans și are câteva momente care te fac să vrei să începi imediat episodul următor.
Mai important, are două interpretări principale care ridică materialul peste nivelul obișnuit al unui mister despre un posibil criminal. Claire Danes și Matthew Rhys fac din Aggie și Nile două personaje greu de uitat, pentru că niciunul nu este complet inocent. Unul poate ascunde o crimă, celălalt poate transforma durerea în obsesie, însă ambii sunt capabili să provoace răni în jurul lor.
Dacă ți-au plăcut thrillerele despre traumă, suspiciune și personaje care nu spun niciodată tot adevărul, „The Beast in Me” merită trecut pe listă. Are atmosfera apăsătoare din thrillerele psihologice de pe Netflix, dar și energia unui joc psihologic în care fiecare replică poate schimba raportul de forțe.
Nu este doar povestea unui om care ar putea fi un monstru. Este și povestea unei femei care descoperă cât de ușor poți deveni periculos atunci când lași durerea să îți dicteze fiecare alegere.