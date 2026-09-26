Seriale relaxante de pe Netflix pe care le poți urmări și când faci altceva

Brooklyn Nine-Nine și The Great British Baking Show sunt perfecte pentru fundal

Brooklyn Nine-Nine este una dintre acele comedii la care poți reveni oricând fără să ai nevoie de o sesiune de recapitulare înainte. Serialul îl urmărește pe Jake Peralta, interpretat de Andy Samberg, un detectiv talentat, dar teribil de copilăros, care lucrează într-o secție de poliție plină de personaje cu personalități foarte diferite.

Căpitanul Raymond Holt, interpretat de Andre Braugher, este opusul aproape perfect al lui Jake, iar relația dintre cei doi produce o mare parte din farmecul serialului. Alături de ei apar Amy Santiago, Terry Jeffords, Charles Boyle și ceilalți membri ai secției, fiecare cu propriile obsesii și ticuri comice. Deși poveștile au și elemente de crimă sau investigație, accentul este pus pe comedie și pe relațiile dintre personaje.

Unul dintre motivele pentru care funcționează atât de bine ca serial de fundal este structura episoadelor. Glumele sunt numeroase, situațiile se schimbă rapid, iar dacă pierzi câteva minute nu înseamnă că ai pierdut și firul întregii povești. În septembrie 2026, Netflix are disponibile sezoanele 5-8, potrivit sursei, iar catalogul platformei se poate modifica în timp.

Dacă preferi ceva și mai liniștit, The Great British Baking Show este o alegere excelentă. Este genul de emisiune pe care o poți lăsa să meargă în timp ce faci altceva, pentru că fiecare episod are o structură foarte ușor de urmărit. Concurenții primesc probe de cofetărie și brutărie, iar rezultatele sunt evaluate de Paul Hollywood și Prue Leith.

Noel Fielding contribuie și el la atmosfera relaxată, iar combinația dintre provocările culinare, concurenți și reacțiile juraților face ca emisiunea să fie mai degrabă reconfortantă decât tensionată. Într-un episod poți vedea produse de patiserie elaborate, biscuiți sau alte deserturi, iar dacă te uiți doar din când în când, nu pierzi neapărat ceva esențial.

Atypical și Derry Girls aduc umorul în povești despre adolescență

Atypical merge într-o direcție ceva mai personală. Serialul îl are în centru pe Sam, un adolescent de 18 ani aflat în spectrul autist, care încearcă să treacă prin ultimul an de liceu în timp ce relațiile din familia sa se schimbă.

Povestea are un fir narativ care se întinde pe parcursul episoadelor, însă nu este atât de complicat încât să devină imposibil de urmărit dacă te-ai ridicat de pe canapea sau ai fost ocupat câteva minute. Comedia vine în mare parte din situațiile de zi cu zi și din dinamica familiei, iar momentele mai emoționante sunt echilibrate de scene mai ușoare.