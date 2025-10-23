Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 17:38
de Ozana Mazilu

REVIEW „Weathering”, un film scurt cu impact puternic pe Netflix. De ce să vezi scurtmetrajul intens, care lovește direct în sensibilitatea privitorului

ENTERTAINMENT
REVIEW
RECENZIE
Scurt-metrajul „Weathering” e disponibil pe Netflix Foto: Netflix

Scurtmetrajul „Weathering”, disponibil pe Netflix, demonstrează că intensitatea emoțională nu depinde de durată. Lansat în 2023, filmul este o producție de aproximativ 20 de minute care combină elemente de thriller psihologic cu teme profunde despre pierdere, vinovăție și traume interioare. Este o experiență cinematografică densă, care lovește direct în sensibilitatea privitorului, fără artificii inutile.

Actori, regizor și premise

Regizat și scris de Megalyn Echikunwoke, „Weathering” de pe Netflix o are în prim-plan pe Alexis Louder, actrița cunoscută pentru rolurile sale din „The Tomorrow War” și „Copshop”. Ea o interpretează pe Gemina, o jurnalistă care trece printr-o traumă devastatoare: pierde copilul la naștere și aproape își pierde și viața. După externarea din spital, Gemina începe să se confrunte cu viziuni tulburătoare și cu un sentiment copleșitor că nu este singură în casă.

Alături de Alexis Louder apar Alfre Woodard – o prezență puternică și matură, care dă greutate emoțională filmului –, Jermaine Fowler și James Tupper. Distribuția restrânsă ajută la construirea unui cadru intim, aproape claustrofobic, în care durerea protagonistei devine centrul universului.

Vezi și:
Netflix pariază pe inteligența artificială generativă: un nou cadru de producție pentru filme și seriale
REVIEW The Perfect Neighbor, documentarul de pe Netflix care a șocat toți utilizatorii. Rasism, violență și o lege care ucide într-o Americă ce și-a pierdut busola morală. De ce trebuie să-l vezi

Premisa filmului pare simplă, dar fiecare detaliu vizual și sonor e calculat să te țină într-o stare de tensiune permanentă. Trauma fizică și cea psihologică se amestecă, iar ceea ce pare a fi o poveste despre doliu se transformă treptat într-un studiu despre limitele percepției și fragilitatea minții.

Intensitate, duritate și emoție într-un format scurt

Deși are doar 20 de minute, „Weathering” reușește să condenseze o poveste de o duritate rară. Filmul nu se teme să abordeze pierderea unui copil și consecințele devastatoare pe care le are asupra unei mame. Există o tensiune palpabilă între realitate și halucinație, între durerea trupească și cea psihică.

Scenariul este construit într-un ritm accelerat: de la calmul aparent al începutului până la izbucnirile de groază care par să „înghită” totul. Elementele horror sunt folosite nu pentru a speria în sens clasic, ci pentru a sugera cât de violent se manifestă trauma. Sunetele, umbrele și mișcările de cameră contribuie la o atmosferă care îți intră sub piele.

Ce impresionează este modul în care regizoarea Megalyn Echikunwoke transformă spațiul domestic într-un loc al torturii mentale. Casa devine un personaj în sine, iar tăcerile lungi ale protagonistei capătă greutatea unor strigăte interioare. Fiecare detaliu – o fotografie, un zgomot, o umbră – capătă o încărcătură simbolică.

Ce funcționează și ce lasă de dorit

Interpretarea lui Alexis Louder este, fără îndoială, centrul de greutate al filmului. Ea transmite fragilitatea, furia și vinovăția unei femei care nu mai știe ce e real și ce nu. Fiecare privire, fiecare gest are intensitatea unei emoții autentice. Alfre Woodard adaugă profunzime scenei-cheie în care încearcă să o ancoreze pe Gemina în realitate, dar chiar și vocea ei blândă pare să se piardă în haosul interior al protagonistei.

Regia Megalynei Echikunwoke surprinde prin curajul vizual: filmul alternează cadre luminoase și reci cu momente de întuneric dens, aproape sufocant. E o alegorie vizuală pentru starea de doliu, iar imaginea, deși minimalistă, rămâne mult timp în minte.

Totuși, unii spectatori pot considera că „Weathering” lasă prea multe întrebări fără răspuns. Finalul deschis, ambiguu, nu oferă o rezoluție clară. Nu e limpede dacă atacurile sunt reale sau rezultatul unei minți traumatizate. Dar tocmai această ambiguitate oferă filmului forță și mister – o invitație de a reflecta asupra graniței dintre durere și nebunie.

De ce merită să îl urmărești

„Weathering” de pe Netflix este o dovadă că un film nu trebuie să fie lung ca să fie profund, deși cred că, dacă ar fi transformat într-un lungmetraj, ar avea succes. În aproximativ un sfert de oră, reușește să spună mai mult despre suferință și fragilitate decât multe producții de două ore. Este intens, dur și plin de emoție, o experiență cinematografică ce lasă urme.

Merită să-l urmărești nu doar pentru interpretarea impecabilă a lui Alexis Louder, ci și pentru felul în care abordează o temă extrem de delicată: pierderea și vindecarea imposibilă. „Weathering” nu oferă răspunsuri și nici consolare, dar îți arată cum durerea poate deveni o forță de supraviețuire.

În final, filmul de pe Netflix al lui Megalyn Echikunwoke nu e doar o poveste despre doliu, ci și despre puterea de a-ți înfrunta demonii interiori. Un scurtmetraj care îți taie respirația și îți rămâne în minte mult după ce s-a terminat – o experiență cinematografică scurtă, dar devastatoare.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Când poți pierde dreptul de proprietate asupra unei case sau a unui teren. Cazurile prevăzute de lege
Când poți pierde dreptul de proprietate asupra unei case sau a unui teren. Cazurile prevăzute de lege
Ce mesaj a transmis Distrigaz după explozia din Rahova. Compania explică situația afișelor false apărute pe scările de bloc
Ce mesaj a transmis Distrigaz după explozia din Rahova. Compania explică situația afișelor false apărute pe scările de bloc
Cum finalizezi actualizările blocate sau cu erori pe iOS: ghid complet
Cum finalizezi actualizările blocate sau cu erori pe iOS: ghid complet
Reddit, gata să se „ia la trântă” prin sălile de judecată cu Perplexity. Cum s-a ajuns la această situație?
Reddit, gata să se „ia la trântă” prin sălile de judecată cu Perplexity. Cum s-a ajuns la această situație?
De ce să pui un burete de vase în maşina de spălat rufe? Trucul te scapă de o mare problemă
De ce să pui un burete de vase în maşina de spălat rufe? Trucul te scapă de o mare problemă
Transilvania, destinația numărul 1 de Halloween în Europa: Lonely Planet plasează România înaintea Franței și Italiei
Transilvania, destinația numărul 1 de Halloween în Europa: Lonely Planet plasează România înaintea Franței și Italiei
Funcția introdusă de Tinder care te ferește de escroci și boți și care chiar funcționează. Așa îți dă aplicația de dating șanse reale să-ți găsești jumătatea
Funcția introdusă de Tinder care te ferește de escroci și boți și care chiar funcționează. Așa îți dă aplicația de dating șanse reale să-ți găsești jumătatea
Cât costă o tonă de peleţi, la final de octombrie 2025. Care sunt cei mai buni de pe piaţă
Cât costă o tonă de peleţi, la final de octombrie 2025. Care sunt cei mai buni de pe piaţă
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Playtech Știri
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...