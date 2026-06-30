„The Agency”, sezonul 2, pe SkyShowtime: Michael Fassbender și Katherine Waterston, despre sezonul în care fiecare loialitate se rupe INTERVIU

A fost important să găsim și momentele emoționale din jurul Samiei. Au existat situații în care trebuia să avem o scenă mai intimă împreună, iar eu am ales să nu o joc în acel fel. Am vrut ca publicul să își dorească acea intimitate dintre ei, să vrea să se întâmple, însă, în schimb, primește ceva mai apropiat de o confesiune. Mi s-a părut mai potrivit pentru locul în care se află el în acel moment.

John-Henry Butterworth, scenarist și producător executiv, și cu mine am construit și un element vizual pentru personaj în acest sezon, legat de un chibrit. Ideea era ca acesta să fie o hartă a minții lui: există Paul Lewis, există Brandon, există Martian în birou și toate celelalte identități pe care le-a purtat de-a lungul carierei. El încearcă doar să le țină pe toate sub control. Am vrut ca publicul să se întrebe cu adevărat dacă și-a pierdut controlul, iar la final să își dea seama că a existat un plan foarte bine gândit tot timpul. Asta am încercat să integrăm în personaj în acest sezon și cred că am reușit.

Î: De ce crezi că spectatorii ar trebui să urmărească sezonul al doilea?

Michael Fassbender: Merită să urmărească sezonul al doilea pentru că investiția emoțională din primul sezon are acum o recompensă reală. Există multe seriale din acest gen în prezent, însă eu cred sincer că al nostru se distinge prin autenticitate.

În primul sezon am construit o lume foarte detaliată: ce presupune să funcționezi în acest univers, ce se întâmplă în interiorul agenției, documentarea, inteligența colectivă care intră în joc și, bineînțeles, ce înseamnă să fii pe teren. The Agency pare autentic, iar acest sezon este neobosit. Este genul de serial la care termini un episod și vrei imediat să îl pornești pe următorul.

Î: Care este o alegere a personajului tău care te-a surprins?

Michael Fassbender: Nu cred că a existat una care să mă surprindă cu adevărat. Ce îmi place foarte mult la acest personaj este că fiecare alegere pe care o face este cea corectă, având în vedere circumstanțele lui.

Momentul în care trece clar o limită este atunci când o pune pe Gremlin în pericol și știe că ea devine un prejudiciu colateral calculat. Martian crede că ea este un agent intuitiv și că există o șansă reală să iasă de acolo cu viață, însă i-a pus viața în pericol, iar consecințele ar putea fi mortale.

Tot ce a făcut în rest este mișcarea corectă și, pentru el, nu mai are sens să dea înapoi acum. Va croi un drum prin tot acest haos; obiectivul lui este să salveze viața Samiei, însă va zgudui agenția din temelii pentru a reuși. Mi se pare fascinant felul în care gândește mereu cu câțiva pași înainte, cu trei sau patru mutări înainte în orice moment. Se leagă de întrebarea aceea: urmărește publicul un om care a luat-o razna? Este într-o groapă și continuă să sape și va ieși de acolo… acolo unde va ieși.

Interviu cu Katherine Waterston pentru sezonul 2 din The Agency, disponibil pe SkyShowtime

Î: Ce cuvinte ai folosi pentru a descrie sezonul al doilea din The Agency?

Katherine Waterston: Palpitant. Șocant. Intercontinental.

Î: Care a fost cel mai dificil aspect al sezonului al doilea?

Katherine Waterston: Scena care a avut cel mai mare impact asupra lui Naomi a fost momentul în care Martian se întoarce chiar la început. Ei avuseseră o relație virtuală timp de mulți ani. Acum, pentru că împart același spațiu, ea poate observa, cred, nuanțe mai fine ale caracterului lui.

Î: La ce se pot aștepta spectatorii, fără să dezvălui prea mult?

Katherine Waterston: Dacă ai o problemă cu inima, ia două calmante înainte să te uiți. Este un sezon inteligent și palpitant.

Î: Unde o găsim pe Naomi la începutul sezonului al doilea?

Katherine Waterston: La începutul sezonului, Naomi are un pas mai ușor, o anumită energie pozitivă, care nu durează neapărat prea mult…

Î: Cu ce provocări noi se confruntă personajul tău?

Katherine Waterston: Martian a devenit principala ei competiție profesională. Să gestioneze această situație și să încerce să gândească mai rapid decât el – cel mai bun, mai inteligent și mai experimentat coleg al ei – este o provocare importantă pentru Naomi.

Î: Ce te-a surprins cel mai mult la parcursul personajului tău în acest sezon?

Katherine Waterston: Cât de rezistentă este. Cât de multe poate duce sau, mai bine zis, procesa. Felul în care face față, aparent fără să clipească, unor eșecuri dificile atât pe plan profesional, cât și personal.

Î: Au existat momente memorabile în culise, în timpul filmărilor?

Katherine Waterston: Michael cântând hituri din anii ’80. În fiecare zi.

Î: Care a fost cea mai dificilă scenă sau cel mai dificil episod de filmat?

Katherine Waterston: Îmi plac scenele mari și consistente, în care pot intra într-o confruntare directă cu un actor fantastic. Ce mi se pare cel mai dificil nu este, de fapt, pe platou, ci pregătirea pentru sezon.

Frații Butterworth, scenariștii și producătorii executivi Jez Butterworth și John-Henry Butterworth, mi-au oferit un personaj ca un puzzle foarte interesant. Să leg caracteristicile și comportamentele pe care i le-au dat, să le interpretez și să le fac ale mele reprezintă cel mai bun tip de provocare.

Î: Există cascadorii mai mari, momente emoționante sau secvențe spectaculoase în acest sezon?

Katherine Waterston: Da! Toate cele de mai sus!

Î: Ce detaliu sau episod abia aștepți să îl vadă spectatorii?

Katherine Waterston: Cel mai mult îmi doresc ca publicul să trăiască întreaga călătorie a sezonului. Eu, desigur, știam ce urma să se întâmple, dar tot am stat pe marginea scaunului și, când se termina un episod, eram nerăbdătoare să îl văd pe următorul.

Î: De ce ar trebui spectatorii să urmărească sezonul al doilea?

Katherine Waterston: Pentru distracție! Pentru drama cu mize ridicate și pentru personajele fascinante și originale.

Î: Care este o alegere a personajului tău din acest sezon care te-a surprins chiar și pe tine?

Katherine Waterston: Ascultă sfatul doctorului Blake! O persoană de care este suspicioasă și a cărei prezență îi este greu să o suporte.