„The Agency”, sezonul 2, pe SkyShowtime: Michael Fassbender și Katherine Waterston, despre sezonul în care fiecare loialitate se rupe INTERVIU
Sezonul al doilea din „The Agency” continuă povestea lui Martian, agentul CIA interpretat de Michael Fassbender, într-un moment în care granița dintre misiune, loialitate și viață personală devine tot mai greu de trasat. După finalul primului sezon, personajul ajunge într-o poziție extrem de vulnerabilă, iar încercarea de a o salva pe Samia îl împinge spre alegeri care pot zdruncina chiar instituția pentru care lucrează.
Noul sezon din The Agency păstrează atmosfera rece și calculată care a transformat serialul într-un thriller de spionaj aparte, însă ridică miza pentru personajele centrale. Martian trebuie să își ascundă intențiile de colegii care încep să îl suspecteze, în timp ce Naomi, interpretată de Katherine Waterston, devine una dintre cele mai importante prezențe din jocul profesional și personal care se conturează în interiorul agenției.
În contextul lansării noilor episoade, SkyShowtime a pus la dispoziție pentru Playtech interviuri generice cu Michael Fassbender și Katherine Waterston. Cei doi actori vorbesc despre ritmul mai intens al sezonului, provocările personajelor lor, filmările din locații internaționale, tensiunea dintre Martian și Naomi și momentele care i-au ținut chiar și pe ei cu sufletul la gură.
Interviu cu Michael Fassbender pentru sezonul 2 din The Agency, disponibil pe SkyShowtime
Î: Ce cuvinte ai folosi pentru a descrie sezonul al doilea din The Agency?
Michael Fassbender: Tensiune. Presiune. Suspans.
Î: La ce se pot aștepta spectatorii de la sezonul al doilea, fără să dai prea multe detalii?
Michael Fassbender: Sezonul al doilea reia povestea exact din punctul în care am rămas la finalul primului sezon. În primul sezon, ritmul a fost mai lent la început, însă lucrurile au început să se intensifice cu adevărat în jurul episodului patru. Principalul obiectiv al primului sezon a fost să introducem aceste personaje și universul în care urmau să evolueze.
Totul a crescut în intensitate până la finalul primului sezon, când am aflat că Martian va deveni agent dublu. Sezonul al doilea preia acest ritm alert și nu mai încetinește deloc. Se simte ca o strânsoare de menghină care devine tot mai puternică de la un episod la altul. Publicul știe deja că Martian este agent dublu și că timpul lucrează împotriva lui. Obiectivul lui Martian este să găsească o cale prin care să o ducă pe Samia în siguranță, fără să fie prins de oamenii pentru care lucrează.
Î: Cu ce provocări noi se confruntă personajul tău în acest sezon?
Michael Fassbender: Ce este interesant la personajul meu în acest sezon este că acțiunile lui devin din ce în ce mai nechibzuite. În multe privințe, nu are de ales. Timpul se scurge, fiecare secundă contează, viața Samiei este în pericol, iar poziția lui de agent dublu este mult mai expusă decât era în primul sezon.
Sezonul trecut, Martian era mult mai calculat, însă acum totul este condus de scopul final. Henry Ogletree, interpretat de Jeffrey Wright, și Naomi, interpretată de Katherine Waterston, sunt amândoi pe urmele lui. Ai senzația clară că zidurile se strâng în jurul lui, iar el este hotărât să își ducă misiunea la capăt, indiferent de consecințe. În același timp, relația cu fiica sa, Poppy, interpretată de India Fowler, devine mai puternică, ceea ce scoate la iveală o altă latură a lui. Dar riscul ca această relație să se destrame îi provoacă lui Martian o durere reală.
Î: Ce te-a surprins cel mai mult la personajul tău și la parcursul său în acest sezon?
Michael Fassbender: Așa cum spuneam, primul sezon a introdus personajele și lumea serialului într-un ritm mai lent. Ce îmi place la sezonul al doilea este faptul că are mult mai multă energie și mai mult avânt. Tot meritul le revine scenariștilor: fiecare interacțiune are mai multe straturi, iar lucrurile pe care le aflăm despre fiecare personaj vin prin alegerile pe care le face, ceea ce este foarte inteligent.
Povestea merge mereu înainte, iar fiecare personaj ajunge în prim-plan dintr-un motiv. Fiecare are momentul său, ceea ce adaugă un nou strat narațiunii și menține publicul captivat.
Î: Au existat momente memorabile în culise, în timpul filmărilor?
Michael Fassbender: Una dintre cele mai memorabile părți ale filmărilor din acest sezon a fost deplasarea în Kenya și șansa de a filma acolo, pe teren. A fost ceva foarte special, cu o calitate aproape de modă veche, și a fost incredibil. Din păcate, cred că astfel de experiențe ar putea deveni mai rare pe măsură ce industria noastră se schimbă, așa că a însemnat mult pentru mine să fim acolo și să filmăm acele scene.
Am fost și în Maroc, deși doar pentru o zi, și mi-a plăcut foarte mult să pot vizita locuri diferite și să arătăm amploarea poveștii.
Î: Care a fost cea mai dificilă scenă sau cel mai dificil episod de filmat în acest sezon?
Michael Fassbender: Este greu să aleg o singură scenă. Ca producător al serialului, mă gândesc mereu la traiectoria tuturor personajelor și încerc să găsesc momente private pentru Martian. Sincer, aceasta a fost probabil partea cea mai dificilă pentru mine.
Provocarea cu Martian a fost mereu să interpretez un om care nu lasă nimic să se vadă, un om despre care nu ți-ai aminti nici că a intrat, nici că a ieșit dintr-o încăpere, dar care are totuși mici momente în care se dezvăluie publicului. Pentru mine, echilibrul dintre ceea ce arată spectatorilor și ceea ce ascunde de cei din jurul său, oameni foarte bine pregătiți să detecteze orice lucru suspect, a fost mereu unul dintre cele mai dificile aspecte ale acestui rol.
Î: Există cascadorii mai mari, momente emoționante sau secvențe spectaculoase de care fanii ar trebui să fie entuziasmați?
Michael Fassbender: Există o scenă de punct culminant foarte importantă pentru mine la finalul episodului zece. Ce mi-a plăcut la parcursul lui Martian în acest sezon este că îl vedem întorcându-se pe teren, iar acolo îl vezi cu adevărat cum prinde viață. Când îl vezi în birou sau chiar acasă, pare un animal scos din mediul lui, oarecum rătăcit. Când Martian este pe teren, ai senzația că acolo este, de fapt, în elementul lui.
Există o secvență mare de cascadorii în episodul final, care este fantastică. Sunt și multe momente emoționante, clipe în care îl vezi cum se fisurează. Un lucru pe care l-am simțit mereu ca pe o provocare la acest personaj este că nu are vicii sau mecanisme de refugiu. Din ce am citit în documentarea mea despre agenții dubli, mulți se îndreaptă spre alcool sau droguri, însă Martian nu face asta. Adevărata lui dependență este să fie din nou pe teren; acesta este „doza” lui.
A fost important să găsim și momentele emoționale din jurul Samiei. Au existat situații în care trebuia să avem o scenă mai intimă împreună, iar eu am ales să nu o joc în acel fel. Am vrut ca publicul să își dorească acea intimitate dintre ei, să vrea să se întâmple, însă, în schimb, primește ceva mai apropiat de o confesiune. Mi s-a părut mai potrivit pentru locul în care se află el în acel moment.
John-Henry Butterworth, scenarist și producător executiv, și cu mine am construit și un element vizual pentru personaj în acest sezon, legat de un chibrit. Ideea era ca acesta să fie o hartă a minții lui: există Paul Lewis, există Brandon, există Martian în birou și toate celelalte identități pe care le-a purtat de-a lungul carierei. El încearcă doar să le țină pe toate sub control. Am vrut ca publicul să se întrebe cu adevărat dacă și-a pierdut controlul, iar la final să își dea seama că a existat un plan foarte bine gândit tot timpul. Asta am încercat să integrăm în personaj în acest sezon și cred că am reușit.
Î: De ce crezi că spectatorii ar trebui să urmărească sezonul al doilea?
Michael Fassbender: Merită să urmărească sezonul al doilea pentru că investiția emoțională din primul sezon are acum o recompensă reală. Există multe seriale din acest gen în prezent, însă eu cred sincer că al nostru se distinge prin autenticitate.
În primul sezon am construit o lume foarte detaliată: ce presupune să funcționezi în acest univers, ce se întâmplă în interiorul agenției, documentarea, inteligența colectivă care intră în joc și, bineînțeles, ce înseamnă să fii pe teren. The Agency pare autentic, iar acest sezon este neobosit. Este genul de serial la care termini un episod și vrei imediat să îl pornești pe următorul.
Î: Care este o alegere a personajului tău care te-a surprins?
Michael Fassbender: Nu cred că a existat una care să mă surprindă cu adevărat. Ce îmi place foarte mult la acest personaj este că fiecare alegere pe care o face este cea corectă, având în vedere circumstanțele lui.
Momentul în care trece clar o limită este atunci când o pune pe Gremlin în pericol și știe că ea devine un prejudiciu colateral calculat. Martian crede că ea este un agent intuitiv și că există o șansă reală să iasă de acolo cu viață, însă i-a pus viața în pericol, iar consecințele ar putea fi mortale.
Tot ce a făcut în rest este mișcarea corectă și, pentru el, nu mai are sens să dea înapoi acum. Va croi un drum prin tot acest haos; obiectivul lui este să salveze viața Samiei, însă va zgudui agenția din temelii pentru a reuși. Mi se pare fascinant felul în care gândește mereu cu câțiva pași înainte, cu trei sau patru mutări înainte în orice moment. Se leagă de întrebarea aceea: urmărește publicul un om care a luat-o razna? Este într-o groapă și continuă să sape și va ieși de acolo… acolo unde va ieși.
Interviu cu Katherine Waterston pentru sezonul 2 din The Agency, disponibil pe SkyShowtime
Î: Ce cuvinte ai folosi pentru a descrie sezonul al doilea din The Agency?
Katherine Waterston: Palpitant. Șocant. Intercontinental.
Î: Care a fost cel mai dificil aspect al sezonului al doilea?
Katherine Waterston: Scena care a avut cel mai mare impact asupra lui Naomi a fost momentul în care Martian se întoarce chiar la început. Ei avuseseră o relație virtuală timp de mulți ani. Acum, pentru că împart același spațiu, ea poate observa, cred, nuanțe mai fine ale caracterului lui.
Î: La ce se pot aștepta spectatorii, fără să dezvălui prea mult?
Katherine Waterston: Dacă ai o problemă cu inima, ia două calmante înainte să te uiți. Este un sezon inteligent și palpitant.
Î: Unde o găsim pe Naomi la începutul sezonului al doilea?
Katherine Waterston: La începutul sezonului, Naomi are un pas mai ușor, o anumită energie pozitivă, care nu durează neapărat prea mult…
Î: Cu ce provocări noi se confruntă personajul tău?
Katherine Waterston: Martian a devenit principala ei competiție profesională. Să gestioneze această situație și să încerce să gândească mai rapid decât el – cel mai bun, mai inteligent și mai experimentat coleg al ei – este o provocare importantă pentru Naomi.
Î: Ce te-a surprins cel mai mult la parcursul personajului tău în acest sezon?
Katherine Waterston: Cât de rezistentă este. Cât de multe poate duce sau, mai bine zis, procesa. Felul în care face față, aparent fără să clipească, unor eșecuri dificile atât pe plan profesional, cât și personal.
Î: Au existat momente memorabile în culise, în timpul filmărilor?
Katherine Waterston: Michael cântând hituri din anii ’80. În fiecare zi.
Î: Care a fost cea mai dificilă scenă sau cel mai dificil episod de filmat?
Katherine Waterston: Îmi plac scenele mari și consistente, în care pot intra într-o confruntare directă cu un actor fantastic. Ce mi se pare cel mai dificil nu este, de fapt, pe platou, ci pregătirea pentru sezon.
Frații Butterworth, scenariștii și producătorii executivi Jez Butterworth și John-Henry Butterworth, mi-au oferit un personaj ca un puzzle foarte interesant. Să leg caracteristicile și comportamentele pe care i le-au dat, să le interpretez și să le fac ale mele reprezintă cel mai bun tip de provocare.
Î: Există cascadorii mai mari, momente emoționante sau secvențe spectaculoase în acest sezon?
Katherine Waterston: Da! Toate cele de mai sus!
Î: Ce detaliu sau episod abia aștepți să îl vadă spectatorii?
Katherine Waterston: Cel mai mult îmi doresc ca publicul să trăiască întreaga călătorie a sezonului. Eu, desigur, știam ce urma să se întâmple, dar tot am stat pe marginea scaunului și, când se termina un episod, eram nerăbdătoare să îl văd pe următorul.
Î: De ce ar trebui spectatorii să urmărească sezonul al doilea?
Katherine Waterston: Pentru distracție! Pentru drama cu mize ridicate și pentru personajele fascinante și originale.
Î: Care este o alegere a personajului tău din acest sezon care te-a surprins chiar și pe tine?
Katherine Waterston: Ascultă sfatul doctorului Blake! O persoană de care este suspicioasă și a cărei prezență îi este greu să o suporte.