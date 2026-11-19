SkyShowtime se închide definitiv. Platforma de streaming disponibilă și în România dispare după doar câțiva ani, ce se întâmplă cu abonații
Piața serviciilor de streaming trece printr-o nouă transformare majoră, iar una dintre platformele care au încercat să concureze cu Netflix, Disney+ și HBO Max se pregătește să dispară. SkyShowtime, serviciul lansat în România în februarie 2023 și construit în jurul producțiilor unor studiouri importante de la Hollywood, își va înceta activitatea la sfârșitul anului 2027. Decizia vine la mai puțin de cinci ani de la debutul platformei pe piața românească și confirmă dificultățile cu care se confruntă inclusiv companiile susținute de giganți ai industriei divertismentului.
Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Comcast și Skydance, companiile care controlează SkyShowtime, au decis să închidă serviciul european de streaming după o analiză strategică începută în septembrie 2026. Hotărârea a fost comunicată angajaților miercuri, 18 noiembrie, și vine la pachet cu plecarea directorului general Monty Sarhan, cel care a condus dezvoltarea platformei în ultimii patru ani. Pentru moment, serviciul continuă să funcționeze normal, inclusiv în România, iar utilizatorii își pot accesa abonamentele și catalogul de filme și seriale.
De ce se închide SkyShowtime, deși are milioane de abonați
La momentul anunțării sale, în 2021, SkyShowtime părea să aibă aproape toate ingredientele necesare pentru a deveni un concurent important pe piața serviciilor de streaming. Proiectul reunea resursele Comcast și ViacomCBS, compania care avea să devină ulterior Paramount Global, oferind acces la producții Paramount Pictures, Universal Pictures, Nickelodeon, Showtime, Sky Studios și Peacock. În loc să oblige publicul european să plătească pentru mai multe platforme americane, serviciul promitea un catalog extins, cu peste 10.000 de ore de conținut, disponibil în schimbul unui singur abonament.
Realitatea economică s-a dovedit însă considerabil mai complicată. Într-un mesaj transmis angajaților, conducerea SkyShowtime a explicat că dezvoltarea platformelor globale, investițiile masive în conținut, tehnologie și sport, dar și concurența tot mai agresivă au făcut dificilă supraviețuirea pe termen lung a unui serviciu regional. Chiar dacă SkyShowtime a reușit să atragă milioane de abonați în cele 22 de piețe europene în care operează, această performanță nu a fost suficientă pentru a justifica menținerea afacerii în actuala structură.
Dimensiunea provocărilor financiare este ilustrată și de rezultatele companiei. Potrivit TheWrap, SkyShowtime a înregistrat în 2024 venituri de aproximativ 275,1 milioane de euro, dar și pierderi operaționale de 543,7 milioane de euro. Cu alte cuvinte, cheltuielile necesare susținerii platformei au depășit cu mult încasările, o situație care arată cât de costisitoare poate fi competiția pentru atenția publicului. Dincolo de numărul abonaților, succesul unei platforme depinde de capacitatea de a transforma investițiile în conținut și infrastructură într-o afacere profitabilă.
Ce se întâmplă cu abonații SkyShowtime din România
Pentru utilizatorii din România, cea mai importantă informație este că SkyShowtime nu se închide imediat. Conducerea companiei a precizat că serviciul își va continua activitatea în mod obișnuit în perioada de tranziție, urmând ca operațiunile să fie încheiate spre sfârșitul anului 2027. Nu a fost comunicată o dată exactă la care aplicația va deveni indisponibilă, iar procesul de închidere ar putea avea particularități diferite de la o țară la alta, în funcție de obligațiile contractuale și de reglementările locale.
SkyShowtime s-a lansat oficial în România pe 14 februarie 2023, într-o perioadă în care serviciile de streaming încercau să atragă cât mai mulți utilizatori prin abonamente accesibile și oferte promoționale. Platforma a atras atenția inclusiv printr-o reducere de 50% pe viață pentru cei care se abonau în perioada lansării. În anii următori, oferta a evoluat, fiind introduse mai multe tipuri de abonamente, inclusiv variante cu publicitate și acces la conținut în format 4K. În România, serviciul a devenit disponibil și prin parteneriate cu operatori de telecomunicații, inclusiv Digi.
Rămâne însă o întrebare importantă pentru abonați: unde vor putea fi urmărite filmele și serialele SkyShowtime după dispariția platformei? În acest moment, nu există un anunț oficial privind transferul abonamentelor către Paramount+, HBO Max sau un alt serviciu și nici o confirmare referitoare la distribuția viitoare a întregului catalog. Este posibil ca producțiile să ajungă pe platforme diferite, în funcție de studiourile care dețin drepturile, dar acest scenariu nu trebuie confundat cu o decizie deja luată. De asemenea, nu au fost comunicate proceduri speciale pentru utilizatorii care plătesc abonamentele prin intermediul operatorilor de telecomunicații.
Marile schimbări de la Hollywood au contribuit la dispariția platformei
Închiderea SkyShowtime nu poate fi separată de transformările spectaculoase prin care au trecut companiile sale fondatoare. Paramount Global a intrat într-o nouă etapă după operațiunile corporative care au adus compania sub controlul Skydance, iar fuziunea ulterioară cu Warner Bros. Discovery a modificat radical dimensiunea portofoliului de divertisment. Noul grup controlează acum servicii precum Paramount+ și HBO Max, care însumează aproximativ 203 milioane de abonați la nivel global, o bază de utilizatori incomparabil mai mare decât cea a SkyShowtime.
În paralel, Comcast pregătește separarea activităților NBCUniversal și Sky într-o companie independentă, o reorganizare care schimbă prioritățile de investiții și strategiile de distribuție a conținutului. În aceste condiții, parteneriatul din spatele SkyShowtime și-a pierdut o parte din justificarea inițială. Ceea ce în urmă cu cinci ani reprezenta o oportunitate de extindere pe piața europeană a devenit, între timp, o afacere care nu se mai aliniază la strategiile principalilor acționari.
Schimbările afectează și conducerea platformei. Monty Sarhan părăsește funcția de CEO după mai bine de patru ani, iar Mark Neil, directorul financiar al companiei, va prelua temporar responsabilitatea administrării SkyShowtime pe durata procesului de închidere. Conducerea a precizat că discuțiile cu angajații continuă în conformitate cu legislația aplicabilă în fiecare țară și că personalul va primi informații suplimentare pe măsură ce sunt stabilite etapele tranziției.
Dispariția SkyShowtime reprezintă, în același timp, un semnal despre direcția în care se îndreaptă industria divertismentului digital. După ani în care aproape fiecare studio important a încercat să își construiască propria platformă, piața începe să favorizeze consolidarea, parteneriatele și serviciile cu o bază globală suficient de mare pentru a susține investiții de miliarde. Pentru publicul din România, rezultatul ar putea însemna mai puține aplicații între care să aleagă, dar nu neapărat abonamente mai ieftine sau acces mai simplu la producțiile preferate. Deocamdată, singura certitudine este că SkyShowtime mai are aproximativ un an de funcționare înainte ca unul dintre cele mai ambițioase proiecte europene de streaming să devină istorie.