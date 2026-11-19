De ce se închide SkyShowtime, deși are milioane de abonați

La momentul anunțării sale, în 2021, SkyShowtime părea să aibă aproape toate ingredientele necesare pentru a deveni un concurent important pe piața serviciilor de streaming. Proiectul reunea resursele Comcast și ViacomCBS, compania care avea să devină ulterior Paramount Global, oferind acces la producții Paramount Pictures, Universal Pictures, Nickelodeon, Showtime, Sky Studios și Peacock. În loc să oblige publicul european să plătească pentru mai multe platforme americane, serviciul promitea un catalog extins, cu peste 10.000 de ore de conținut, disponibil în schimbul unui singur abonament.

Realitatea economică s-a dovedit însă considerabil mai complicată. Într-un mesaj transmis angajaților, conducerea SkyShowtime a explicat că dezvoltarea platformelor globale, investițiile masive în conținut, tehnologie și sport, dar și concurența tot mai agresivă au făcut dificilă supraviețuirea pe termen lung a unui serviciu regional. Chiar dacă SkyShowtime a reușit să atragă milioane de abonați în cele 22 de piețe europene în care operează, această performanță nu a fost suficientă pentru a justifica menținerea afacerii în actuala structură.

Dimensiunea provocărilor financiare este ilustrată și de rezultatele companiei. Potrivit TheWrap, SkyShowtime a înregistrat în 2024 venituri de aproximativ 275,1 milioane de euro, dar și pierderi operaționale de 543,7 milioane de euro. Cu alte cuvinte, cheltuielile necesare susținerii platformei au depășit cu mult încasările, o situație care arată cât de costisitoare poate fi competiția pentru atenția publicului. Dincolo de numărul abonaților, succesul unei platforme depinde de capacitatea de a transforma investițiile în conținut și infrastructură într-o afacere profitabilă.

Ce se întâmplă cu abonații SkyShowtime din România

Pentru utilizatorii din România, cea mai importantă informație este că SkyShowtime nu se închide imediat. Conducerea companiei a precizat că serviciul își va continua activitatea în mod obișnuit în perioada de tranziție, urmând ca operațiunile să fie încheiate spre sfârșitul anului 2027. Nu a fost comunicată o dată exactă la care aplicația va deveni indisponibilă, iar procesul de închidere ar putea avea particularități diferite de la o țară la alta, în funcție de obligațiile contractuale și de reglementările locale.

SkyShowtime s-a lansat oficial în România pe 14 februarie 2023, într-o perioadă în care serviciile de streaming încercau să atragă cât mai mulți utilizatori prin abonamente accesibile și oferte promoționale. Platforma a atras atenția inclusiv printr-o reducere de 50% pe viață pentru cei care se abonau în perioada lansării. În anii următori, oferta a evoluat, fiind introduse mai multe tipuri de abonamente, inclusiv variante cu publicitate și acces la conținut în format 4K. În România, serviciul a devenit disponibil și prin parteneriate cu operatori de telecomunicații, inclusiv Digi.

Rămâne însă o întrebare importantă pentru abonați: unde vor putea fi urmărite filmele și serialele SkyShowtime după dispariția platformei? În acest moment, nu există un anunț oficial privind transferul abonamentelor către Paramount+, HBO Max sau un alt serviciu și nici o confirmare referitoare la distribuția viitoare a întregului catalog. Este posibil ca producțiile să ajungă pe platforme diferite, în funcție de studiourile care dețin drepturile, dar acest scenariu nu trebuie confundat cu o decizie deja luată. De asemenea, nu au fost comunicate proceduri speciale pentru utilizatorii care plătesc abonamentele prin intermediul operatorilor de telecomunicații.

Marile schimbări de la Hollywood au contribuit la dispariția platformei

Închiderea SkyShowtime nu poate fi separată de transformările spectaculoase prin care au trecut companiile sale fondatoare. Paramount Global a intrat într-o nouă etapă după operațiunile corporative care au adus compania sub controlul Skydance, iar fuziunea ulterioară cu Warner Bros. Discovery a modificat radical dimensiunea portofoliului de divertisment. Noul grup controlează acum servicii precum Paramount+ și HBO Max, care însumează aproximativ 203 milioane de abonați la nivel global, o bază de utilizatori incomparabil mai mare decât cea a SkyShowtime.