„Michael” urmărește ascensiunea Regelui Muzicii Pop, de la Jackson Five la cariera solo

Filmul prezintă începuturile lui Michael Jackson în industria muzicală, când acesta a devenit cunoscut ca solist al grupului Jackson Five, alături de frații săi. Povestea continuă cu evoluția sa ca artist solo și cu transformarea într-unul dintre cei mai influenți entertaineri ai generației sale.

Producția își propune să surprindă mai multe etape ale vieții cântărețului, nu doar spectacolele și succesul de pe scenă. Spectatorii pot urmări și aspecte ale parcursului său personal, în timp ce filmul reconstituie unele dintre momentele reprezentative de la începutul carierei solo.

Potrivit prezentării oficiale, „Michael” pune în prim-plan talentul artistului și dorința sa de a deveni cel mai mare entertainer din lume. Filmul urmărește felul în care această ambiție a influențat alegerile creative și direcția carierei sale.

Jaafar Jackson îl interpretează pe Michael Jackson în primul său lungmetraj

Rolul principal este interpretat de Jaafar Jackson, aflat la debutul său într-un lungmetraj. Alegerea sa pentru acest personaj reprezintă unul dintre elementele centrale ale producției, care reconstruiește momente importante din viața și cariera artistului.

Distribuția îi include și pe Nia Long, cunoscută din serialul „Empire” și franciza „The Best Man”, Laura Harrier, care a jucat în „BlacKkKlansman” și „Spider-Man: Homecoming”, precum și pe Juliano Krue Valdi, din „The Loud House” și „Arco”.

Din distribuție mai fac parte Miles Teller, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun: Maverick” și „Whiplash”, și Colman Domingo, actor nominalizat de două ori la Premiile Oscar, pentru interpretările din „Sing Sing” și „Rustin”.