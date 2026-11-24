Filmul „Michael”, despre viața lui Michael Jackson, este disponibil pe SkyShowtime în România
Filmul biografic „Michael”, dedicat vieții și carierei Regelui Muzicii Pop, a intrat în catalogul SkyShowtime din România pe 24 noiembrie. Producția urmărește drumul lui Michael Jackson de la copilul care a atras atenția publicului alături de frații săi în Jackson Five până la artistul care a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din industria muzicală. La nivel global, filmul a depășit încasări de un miliard de dolari.
Lungmetrajul explorează atât parcursul profesional al cântărețului, cât și viața sa din afara scenei. Povestea pune accent pe ambiția creativă care i-a definit cariera și pe momentele care au contribuit la transformarea sa într-un fenomen internațional. Producția este disponibilă în exclusivitate pe platforma de streaming.
„Michael” urmărește ascensiunea Regelui Muzicii Pop, de la Jackson Five la cariera solo
Filmul prezintă începuturile lui Michael Jackson în industria muzicală, când acesta a devenit cunoscut ca solist al grupului Jackson Five, alături de frații săi. Povestea continuă cu evoluția sa ca artist solo și cu transformarea într-unul dintre cei mai influenți entertaineri ai generației sale.
Producția își propune să surprindă mai multe etape ale vieții cântărețului, nu doar spectacolele și succesul de pe scenă. Spectatorii pot urmări și aspecte ale parcursului său personal, în timp ce filmul reconstituie unele dintre momentele reprezentative de la începutul carierei solo.
Potrivit prezentării oficiale, „Michael” pune în prim-plan talentul artistului și dorința sa de a deveni cel mai mare entertainer din lume. Filmul urmărește felul în care această ambiție a influențat alegerile creative și direcția carierei sale.
Jaafar Jackson îl interpretează pe Michael Jackson în primul său lungmetraj
Rolul principal este interpretat de Jaafar Jackson, aflat la debutul său într-un lungmetraj. Alegerea sa pentru acest personaj reprezintă unul dintre elementele centrale ale producției, care reconstruiește momente importante din viața și cariera artistului.
Distribuția îi include și pe Nia Long, cunoscută din serialul „Empire” și franciza „The Best Man”, Laura Harrier, care a jucat în „BlacKkKlansman” și „Spider-Man: Homecoming”, precum și pe Juliano Krue Valdi, din „The Loud House” și „Arco”.
Din distribuție mai fac parte Miles Teller, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun: Maverick” și „Whiplash”, și Colman Domingo, actor nominalizat de două ori la Premiile Oscar, pentru interpretările din „Sing Sing” și „Rustin”.
Antoine Fuqua regizează filmul, după un scenariu de John Logan
Regia este semnată de Antoine Fuqua, cineast cunoscut pentru filme precum „Training Day”, „Olympus Has Fallen” și seria „The Equalizer”. Scenariul îi aparține lui John Logan, nominalizat de trei ori la Premiile Oscar, care a semnat și scenariile unor producții precum „Gladiator” și „The Aviator”.
Echipa de producție îi reunește pe Graham King, câștigător al Premiului Oscar și producător al filmului „The Departed”, dar și al producției „Bohemian Rhapsody”, dedicată trupei Queen. Alături de el se află John Branca și John McClain, ambii implicați anterior în proiecte legate de moștenirea muzicală a lui Michael Jackson.
Branca a fost producător executiv pentru „This Is It” și „Thriller 40”, în timp ce McClain a participat la realizarea producțiilor „This Is It” și „Michael Jackson Live at Wembley July 16, 1988”.