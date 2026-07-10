James Webb a descoperit un semnal misterios pe Pluto și Titan. O moleculă necunoscută îi pune în dificultate pe cercetători

Același semnal apare pe două lumi foarte diferite

Pluto și Titan sunt corpuri cerești cu caracteristici complet diferite. Titan este un satelit masiv, învăluit într-o atmosferă densă și bogată în metan, cu lacuri și râuri de hidrocarburi lichide la suprafață. Pluto, în schimb, este o planetă pitică aflată la marginea Sistemului Solar, acoperită de câmpuri întinse de gheață de azot și înconjurată de o atmosferă extrem de rarefiată. Cu toate acestea, cele două lumi au un element comun esențial: chimia bazată pe metan și azot, scrie Space Daily.

Analizând lumina reflectată de suprafața lor, instrumentele în infraroșu ale telescopului James Webb au detectat aceeași scădere a intensității luminii la aproximativ 5,11 micrometri, un semnal spectral care apare în ambele cazuri.

Diferența este că pe Pluto această semnătură este mai lată decât pe Titan, ceea ce sugerează că substanțele responsabile ar putea fi înrudite, fără a fi identice.

Cum reușește James Webb să identifice compoziția unei planete

Astronomii nu pot analiza direct rocile sau ghețurile aflate pe aceste corpuri cerești, astfel că folosesc spectroscopia pentru a determina din ce sunt alcătuite.

Atunci când lumina Soarelui este reflectată de suprafața unei planete sau a unui satelit, anumite lungimi de undă sunt absorbite de materialele existente acolo. Fiecare compus chimic lasă o „amprentă” proprie în spectru, iar cercetătorii compară aceste modele cu măsurători obținute în laborator pentru a identifica substanțele respective.

În cazul lui Pluto și Titan, James Webb a observat o amprentă clară și repetabilă, însă aceasta nu corespunde niciunui compus cunoscut până în prezent.

Descoperirea a fost posibilă datorită instrumentelor sensibile în infraroșu ale telescopului, capabile să analizeze în detaliu lumina provenită de la obiecte aflate la miliarde de kilometri de Pământ.