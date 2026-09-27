Bateria pe bază de apă care promite 30.000 de cicluri de încărcare a intrat în producție

Ce înseamnă, de fapt, o baterie pe bază de apă

Denumirea poate crea impresia că acumulatorul produce electricitate din apă. În realitate, acesta stochează energie primită dintr-o sursă externă, iar apa intră în compoziția electrolitului, mediul care permite transportul ionilor în interiorul bateriei. Sistemul nu folosește litiu.

Chimia nichel–hidrogen are deja o istorie în domeniul spațial, inclusiv în alimentarea telescopului Hubble. EnerVenue spune că a adaptat această tehnologie folosind materiale mai accesibile, pentru aplicații terestre unde contează utilizarea repetată și costurile pe termen lung.

Un ciclu reprezintă o încărcare și o descărcare completă echivalentă. Cele 30.000 de cicluri și durata proiectată de aproximativ 30 de ani sunt specificații prezentate de companie, nu rezultatul urmăririi timp de trei decenii a bateriilor care ies acum din fabrică.

Un alt avantaj invocat este electrolitul neinflamabil. În prezentarea tehnologiei, producătorul menționează teste de siguranță la nivelul celulei fără apariția flăcărilor. Acest rezultat privește comportamentul bateriei în condițiile testate și nu elimină necesitatea protecțiilor electrice ale instalației.

Unde vor fi folosite primele sisteme

Potrivit anunțului oficial din 24 septembrie, fabrica se află în Changzhou, China. Linia este proiectată să producă aproximativ 300 de celule pe zi la automatizare completă. Capacitatea anuală inițială este de 250 MWh, cu extindere planificată la 1 GWh în 2027.

Există deja și o comandă comercială de 11 MWh pentru un proiect industrial din nordul Chinei, care va combina producția solară cu stocarea. Separat, un sistem demonstrativ funcționează din noiembrie 2025 și integrează energia regenerabilă cu încărcarea autobuzelor electrice.

Pentru proprietarii de panouri din România, principiul este familiar: energia produsă ziua poate fi păstrată pentru consumul de seară. Totuși, anunțul EnerVenue nu include o ofertă pentru gospodăriile românești sau un preț local.