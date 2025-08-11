Telescopul James Webb surprinde cele mai detaliate imagini ale Universului îndepărtat până în 2025

Telescopul spațial James Webb (JWST) a realizat o nouă observație revoluționară a unuia dintre cele mai iconice câmpuri extragalactice fotografiate anterior de telescopul Hubble, dezvăluind detalii uluitoare despre universul îndepărtat.

În urma unei expuneri totale de aproape 100 de ore, proiectul MIRI Deep Imaging Survey (MIDIS) a surprins o imagine în lumina medie-infraroșie mult mai profundă decât oricând, adăugând peste 2.500 de obiecte noi în aceeași regiune de cer pe care Hubble o fotografiase în 2004.

Totul a dus la redescoperirea unui câmp celebru al cerului nocturn

Imaginea originală Hubble Ultra Deep Field, compusă din 800 de fotografii cu o expunere cumulată de 11 zile, a impresionat lumea astronomiei prin descoperirea a aproape 10.000 de galaxii într-un mic colț aparent lipsit de interes al cerului nocturn, situat în apropierea constelației Marele Car.

Aceasta a reprezentat una dintre cele mai detaliate priviri asupra universului îndepărtat și a ajutat la extinderea cunoștințelor despre structura cosmică și evoluția galaxiilor.

JWST a privit acum aceeași zonă cu instrumente mult mai sensibile la lungimile de undă medii-infraroșii, care nu pot fi detectate nici de ochiul uman, nici de Hubble.

În plus față de obiectele deja cunoscute, noua imagine a relevat sute de galaxii extrem de roșii, probabil formate la mai puțin de un miliard de ani după Big Bang, adică din cele mai timpurii epoci ale universului, scrie Live Science.

Tehnologia care deschide o nouă eră a observațiilor cosmice

Observația realizată de JWST s-a bazat pe instrumentele sale avansate: Mid-Infrared Instrument (MIRI) și Near-Infrared Camera (NIRCam).

În centrul compoziției se află o expunere ultralungă de 41 de ore realizată cu unul dintre filtrele MIRI, cea mai lungă observație de acest fel făcută până acum pe un câmp extragalactic. Această metodă a permis detectarea regiunilor bogate în praf cosmic și stele vechi, roșii, până acum invizibile.

Procesarea imaginilor în lungimi de undă invizibile ochiului uman reprezintă o provocare majoră, deoarece fiecare lungime de undă este reprezentată printr-o culoare diferită pentru a facilita interpretarea.

Astfel, în această imagine, galaxiile cu mult praf și activitate intensă de formare a stelelor apar în nuanțe de portocaliu și roșu, galaxiile compacte și foarte îndepărtate sunt verzi, iar cele luminoase în infraroșu apropiat apar albastre și cian.

Această nouă privire a telescopului James Webb nu doar că adaugă mii de galaxii la catalogul universal, ci și oferă o perspectivă esențială asupra modului în care universul a evoluat de la începuturile sale până în prezent.

Cercetătorii speră ca aceste date să deschidă noi direcții în înțelegerea structurii cosmosului și să răspundă unor întrebări fundamentale despre formarea galaxiilor și a materiei în univers.