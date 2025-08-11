Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 12:10
de Iulia Kelt

Telescopul James Webb surprinde cele mai detaliate imagini ale Universului îndepărtat până în 2025

ȘTIINȚĂ
Telescopul James Webb surprinde cele mai detaliate imagini ale Universului îndepărtat până în 2025
Imagine inedită surprinsă de James Webb / dima_zel via Getty Images

Telescopul spațial James Webb (JWST) a realizat o nouă observație revoluționară a unuia dintre cele mai iconice câmpuri extragalactice fotografiate anterior de telescopul Hubble, dezvăluind detalii uluitoare despre universul îndepărtat.

În urma unei expuneri totale de aproape 100 de ore, proiectul MIRI Deep Imaging Survey (MIDIS) a surprins o imagine în lumina medie-infraroșie mult mai profundă decât oricând, adăugând peste 2.500 de obiecte noi în aceeași regiune de cer pe care Hubble o fotografiase în 2004.

Totul a dus la redescoperirea unui câmp celebru al cerului nocturn

Imaginea originală Hubble Ultra Deep Field, compusă din 800 de fotografii cu o expunere cumulată de 11 zile, a impresionat lumea astronomiei prin descoperirea a aproape 10.000 de galaxii într-un mic colț aparent lipsit de interes al cerului nocturn, situat în apropierea constelației Marele Car.

Vezi și:
Colaborare inedită între James Webb și Hubble: Cum au surprins împreună nașterea stelelor într-o galaxie-satelit a Căii Lactee
Descoperire neașteptată pe Pluto: un tip de climă unic în sistemul nostru solar, ce înseamnă asta pentru Pământ

Aceasta a reprezentat una dintre cele mai detaliate priviri asupra universului îndepărtat și a ajutat la extinderea cunoștințelor despre structura cosmică și evoluția galaxiilor.

JWST a privit acum aceeași zonă cu instrumente mult mai sensibile la lungimile de undă medii-infraroșii, care nu pot fi detectate nici de ochiul uman, nici de Hubble.

În plus față de obiectele deja cunoscute, noua imagine a relevat sute de galaxii extrem de roșii, probabil formate la mai puțin de un miliard de ani după Big Bang, adică din cele mai timpurii epoci ale universului, scrie Live Science.

imagine inedită univers james webb

Imagine inedită cu Universul, surprinsă de JWST / Foto: ESA/Webb, NASA & CSA

Tehnologia care deschide o nouă eră a observațiilor cosmice

Observația realizată de JWST s-a bazat pe instrumentele sale avansate: Mid-Infrared Instrument (MIRI) și Near-Infrared Camera (NIRCam).

În centrul compoziției se află o expunere ultralungă de 41 de ore realizată cu unul dintre filtrele MIRI, cea mai lungă observație de acest fel făcută până acum pe un câmp extragalactic. Această metodă a permis detectarea regiunilor bogate în praf cosmic și stele vechi, roșii, până acum invizibile.

Procesarea imaginilor în lungimi de undă invizibile ochiului uman reprezintă o provocare majoră, deoarece fiecare lungime de undă este reprezentată printr-o culoare diferită pentru a facilita interpretarea.

Astfel, în această imagine, galaxiile cu mult praf și activitate intensă de formare a stelelor apar în nuanțe de portocaliu și roșu, galaxiile compacte și foarte îndepărtate sunt verzi, iar cele luminoase în infraroșu apropiat apar albastre și cian.

Această nouă privire a telescopului James Webb nu doar că adaugă mii de galaxii la catalogul universal, ci și oferă o perspectivă esențială asupra modului în care universul a evoluat de la începuturile sale până în prezent.

Cercetătorii speră ca aceste date să deschidă noi direcții în înțelegerea structurii cosmosului și să răspundă unor întrebări fundamentale despre formarea galaxiilor și a materiei în univers.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Cum să te aperi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc? Pași esențiali pentru a-ți proteja locuința și liniștea
Cum să te aperi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc? Pași esențiali pentru a-ți proteja locuința și liniștea
Un Lamborghini Miura S a stat 40 de ani în sufrageria unui apartament din New York: Povestea unei bijuterii auto ascunse în mijlocul casei
Un Lamborghini Miura S a stat 40 de ani în sufrageria unui apartament din New York: Povestea unei bijuterii auto ascunse în mijlocul casei
Pensiunea din România inclusă în MICHELIN Guide. Turiștii se pot bucura de servicii de top într-un loc cu o istorie de 800 de ani
Pensiunea din România inclusă în MICHELIN Guide. Turiștii se pot bucura de servicii de top într-un loc cu o istorie de 800 de ani
Google se confruntă cu un AI depresiv. Gemini cedează în fața propriilor erori: „Am făcut atât de multe greșeli încât nu mai pot fi de încredere”
Google se confruntă cu un AI depresiv. Gemini cedează în fața propriilor erori: „Am făcut atât de multe greșeli încât nu mai pot fi de încredere”
Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova
Mesajul transmis de Maia Sandu după weekendul petrecut cu Nicușor Dan și familia președintelui, în Republica Moldova
Neurologul român de la Stanford care a reușit să recreeze țesut și circuite neuronale umane în laborator
Neurologul român de la Stanford care a reușit să recreeze țesut și circuite neuronale umane în laborator
Emirates anunță o nouă restricție pentru pasageri. Ce obiecte nu vor mai putea fi luate la bord
Emirates anunță o nouă restricție pentru pasageri. Ce obiecte nu vor mai putea fi luate la bord
Decizia președintelui Trump în legătură cu portretele președinților Obama și Bush din Casa Albă i-a lăsat pe toți „tablou”
Decizia președintelui Trump în legătură cu portretele președinților Obama și Bush din Casa Albă i-a lăsat pe toți „tablou”
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc 11-17 august 2025. Şarpele trebuie să înceapă să aibă încredere în ceilalţi şi să spună ce îşi doreşte cu adevărat
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 11 august. Este un război zodiacal, nativii Berbec au parte de confruntări directe
Playtech Știri
Trei zodii care atrag succesul financiar între 11 şi 17 august 2025. Energia abundenţei este de partea lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei