Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
Românii născuți în 1965, 1966 sau 1967 pot afla când se pot pensiona pentru limită de vârstă, fără penalizări, consultând calendarul stabilit prin Legea nr. 360/2023. Data pensionării depinde de sexul persoanei, de luna și anul nașterii, dar și de stagiul de cotizare realizat. Pentru femei, vârsta standard crește treptat, în timp ce pentru bărbați regula generală este pensionarea la 65 de ani.
La ce vârstă se pensionează femeile născute între 1965 și 1967
Noua lege a pensiilor prevede egalizarea treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați, la 65 de ani. Procesul nu se realizează însă imediat, ci conform unui calendar care se încheie în ianuarie 2035.
Astfel, femeile născute în 1965 ajung la vârsta standard de pensionare între octombrie 2027 și octombrie 2028, în funcție de luna nașterii. Pentru cele născute în 1966, pensionarea pentru limită de vârstă este programată între noiembrie 2028 și noiembrie 2029.
În cazul femeilor născute în 1967, calendarul prevede pensionarea între ianuarie 2030 și mai 2031.
De exemplu, o femeie născută în ianuarie 1965 îndeplinește condiția de vârstă în octombrie 2027, la 62 de ani și 9 luni. O femeie născută în decembrie 1967 ajunge la vârsta standard în mai 2031, la 63 de ani și 5 luni.
Când se pot pensiona bărbații născuți în aceiași ani
Pentru bărbați, calculul este mai simplu. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, indiferent dacă sunt născuți în 1965, 1966 sau 1967.
Prin urmare, un bărbat născut în martie 1965 îndeplinește condiția de vârstă în martie 2030, iar unul născut în septembrie 1967, în septembrie 2032.
Această diferență există deoarece majorarea vârstei de pensionare a femeilor se face progresiv.
Câți ani trebuie să fi lucrat pentru a primi pensie
Împlinirea vârstei standard nu este suficientă pentru acordarea pensiei. Solicitantul trebuie să îndeplinească și condiția privind stagiul minim de cotizare contributiv, de 15 ani.
Stagiul complet este de 35 de ani pentru bărbați, în timp ce pentru femeile născute în 1965 și 1966 acesta crește gradual, potrivit calendarului legal. Pentru femeile născute în 1967, stagiul complet ajunge la 35 de ani.
Este important de știut că nu trebuie să ai obligatoriu 35 de ani de contribuții pentru a primi pensie la vârsta standard. Dacă ai cel puțin 15 ani de cotizare contributivă, poți îndeplini condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, însă suma primită va depinde de drepturile acumulate.
Cine poate ieși mai devreme la pensie fără penalizări
Există și situații în care vârsta standard poate fi redusă. Femeile care au realizat stagiul complet contributiv și au născut și crescut copii până la 16 ani pot beneficia de o reducere de șase luni pentru fiecare copil, în limita a trei ani și șase luni. Legea prevede condiții și pentru copiii adoptați.
Reduceri pot fi acordate și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, dacă îndeplinesc cerințele legale.
Separat, persoanele care au depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin cinci ani pot beneficia, în condițiile legii, de pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea vârstei standard.
Aceste situații nu trebuie confundate cu pensia anticipată, pentru care se poate aplica o diminuare a cuantumului.
Cum afli luna exactă în care poți ieși la pensie
Calendarul oficial este publicat în Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.
Persoana interesată trebuie să identifice luna și anul nașterii și să verifice vârsta standard, luna pensionării și stagiul de cotizare corespunzător.
Înainte de depunerea dosarului, este recomandată și verificarea perioadelor de contribuție înregistrate la Casa de Pensii, pentru a evita întârzierile provocate de eventuale documente lipsă.
Calendarul pensionării pentru femeile născute în 1965, 1966 și 1967
Tabelul de mai jos conține toate cele 36 de luni de naștere, cu data pensionării la vârsta standard și stagiul complet contributiv. Pentru bărbați, regula este pensionarea la 65 de ani, în luna corespunzătoare din 2030, 2031 sau 2032.
|Naștere
|Pensionare femei
|Vârsta
|Stagiu complet
|Născute în 1965
|Ianuarie 1965
|Octombrie 2027
|62 ani 9 luni
|34 ani
|Februarie 1965
|Noiembrie 2027
|62 ani 9 luni
|34 ani
|Martie 1965
|Ianuarie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 1 lună
|Aprilie 1965
|Februarie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 1 lună
|Mai 1965
|Martie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 2 luni
|Iunie 1965
|Aprilie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 2 luni
|Iulie 1965
|Mai 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 3 luni
|August 1965
|Iunie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 3 luni
|Septembrie 1965
|Iulie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 4 luni
|Octombrie 1965
|August 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 4 luni
|Noiembrie 1965
|Septembrie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 5 luni
|Decembrie 1965
|Octombrie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 5 luni
|Născute în 1966
|Ianuarie 1966
|Noiembrie 2028
|62 ani 10 luni
|34 ani 6 luni
|Februarie 1966
|Ianuarie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 6 luni
|Martie 1966
|Februarie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 7 luni
|Aprilie 1966
|Martie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 7 luni
|Mai 1966
|Aprilie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 8 luni
|Iunie 1966
|Mai 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 8 luni
|Iulie 1966
|Iunie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 9 luni
|August 1966
|Iulie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 9 luni
|Septembrie 1966
|August 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 10 luni
|Octombrie 1966
|Septembrie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 10 luni
|Noiembrie 1966
|Octombrie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 11 luni
|Decembrie 1966
|Noiembrie 2029
|62 ani 11 luni
|34 ani 11 luni
|Născute în 1967
|Ianuarie 1967
|Ianuarie 2030
|63 ani
|35 ani
|Februarie 1967
|Februarie 2030
|63 ani
|35 ani
|Martie 1967
|Aprilie 2030
|63 ani 1 lună
|35 ani
|Aprilie 1967
|Mai 2030
|63 ani 1 lună
|35 ani
|Mai 1967
|Iulie 2030
|63 ani 2 luni
|35 ani
|Iunie 1967
|August 2030
|63 ani 2 luni
|35 ani
|Iulie 1967
|Octombrie 2030
|63 ani 3 luni
|35 ani
|August 1967
|Noiembrie 2030
|63 ani 3 luni
|35 ani
|Septembrie 1967
|Ianuarie 2031
|63 ani 4 luni
|35 ani
|Octombrie 1967
|Februarie 2031
|63 ani 4 luni
|35 ani
|Noiembrie 1967
|Aprilie 2031
|63 ani 5 luni
|35 ani
|Decembrie 1967
|Mai 2031
|63 ani 5 luni
|35 ani
Sursa: Legea nr. 360/2023, Anexa nr. 5.
Datele reprezintă pensionarea la vârsta standard, fără reduceri individuale.
Stagiul minim contributiv este de 15 ani.
Când se pensionează bărbații născuți în 1965, 1966 și 1967
|Luna și anul nașterii
|Luna și anul pensionării
|Vârsta standard
|Stagiu complet
|Bărbați născuți în 1965
|Ianuarie 1965
|Ianuarie 2030
|65 ani
|35 ani
|Februarie 1965
|Februarie 2030
|65 ani
|35 ani
|Martie 1965
|Martie 2030
|65 ani
|35 ani
|Aprilie 1965
|Aprilie 2030
|65 ani
|35 ani
|Mai 1965
|Mai 2030
|65 ani
|35 ani
|Iunie 1965
|Iunie 2030
|65 ani
|35 ani
|Iulie 1965
|Iulie 2030
|65 ani
|35 ani
|August 1965
|August 2030
|65 ani
|35 ani
|Septembrie 1965
|Septembrie 2030
|65 ani
|35 ani
|Octombrie 1965
|Octombrie 2030
|65 ani
|35 ani
|Noiembrie 1965
|Noiembrie 2030
|65 ani
|35 ani
|Decembrie 1965
|Decembrie 2030
|65 ani
|35 ani
|Bărbați născuți în 1966
|Ianuarie 1966
|Ianuarie 2031
|65 ani
|35 ani
|Februarie 1966
|Februarie 2031
|65 ani
|35 ani
|Martie 1966
|Martie 2031
|65 ani
|35 ani
|Aprilie 1966
|Aprilie 2031
|65 ani
|35 ani
|Mai 1966
|Mai 2031
|65 ani
|35 ani
|Iunie 1966
|Iunie 2031
|65 ani
|35 ani
|Iulie 1966
|Iulie 2031
|65 ani
|35 ani
|August 1966
|August 2031
|65 ani
|35 ani
|Septembrie 1966
|Septembrie 2031
|65 ani
|35 ani
|Octombrie 1966
|Octombrie 2031
|65 ani
|35 ani
|Noiembrie 1966
|Noiembrie 2031
|65 ani
|35 ani
|Decembrie 1966
|Decembrie 2031
|65 ani
|35 ani
|Bărbați născuți în 1967
|Ianuarie 1967
|Ianuarie 2032
|65 ani
|35 ani
|Februarie 1967
|Februarie 2032
|65 ani
|35 ani
|Martie 1967
|Martie 2032
|65 ani
|35 ani
|Aprilie 1967
|Aprilie 2032
|65 ani
|35 ani
|Mai 1967
|Mai 2032
|65 ani
|35 ani
|Iunie 1967
|Iunie 2032
|65 ani
|35 ani
|Iulie 1967
|Iulie 2032
|65 ani
|35 ani
|August 1967
|August 2032
|65 ani
|35 ani
|Septembrie 1967
|Septembrie 2032
|65 ani
|35 ani
|Octombrie 1967
|Octombrie 2032
|65 ani
|35 ani
|Noiembrie 1967
|Noiembrie 2032
|65 ani
|35 ani
|Decembrie 1967
|Decembrie 2032
|65 ani
|35 ani
Sursa: Legea nr. 360/2023, Anexa nr. 5.
Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani.
Datele nu includ reducerile individuale ale vârstei standard de pensionare.