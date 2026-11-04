Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii

Stagiul complet este de 35 de ani pentru bărbați, în timp ce pentru femeile născute în 1965 și 1966 acesta crește gradual, potrivit calendarului legal. Pentru femeile născute în 1967, stagiul complet ajunge la 35 de ani.

Este important de știut că nu trebuie să ai obligatoriu 35 de ani de contribuții pentru a primi pensie la vârsta standard. Dacă ai cel puțin 15 ani de cotizare contributivă, poți îndeplini condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, însă suma primită va depinde de drepturile acumulate.

Cine poate ieși mai devreme la pensie fără penalizări

Există și situații în care vârsta standard poate fi redusă. Femeile care au realizat stagiul complet contributiv și au născut și crescut copii până la 16 ani pot beneficia de o reducere de șase luni pentru fiecare copil, în limita a trei ani și șase luni. Legea prevede condiții și pentru copiii adoptați.

Reduceri pot fi acordate și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, dacă îndeplinesc cerințele legale.

Separat, persoanele care au depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin cinci ani pot beneficia, în condițiile legii, de pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea vârstei standard.

Aceste situații nu trebuie confundate cu pensia anticipată, pentru care se poate aplica o diminuare a cuantumului.

Cum afli luna exactă în care poți ieși la pensie

Calendarul oficial este publicat în Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.