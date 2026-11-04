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Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii

Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
Când poți ieși la pensie dacă ești născut în 1965, 1966 sau 1967 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Românii născuți în 1965, 1966 sau 1967 pot afla când se pot pensiona pentru limită de vârstă, fără penalizări, consultând calendarul stabilit prin Legea nr. 360/2023. Data pensionării depinde de sexul persoanei, de luna și anul nașterii, dar și de stagiul de cotizare realizat. Pentru femei, vârsta standard crește treptat, în timp ce pentru bărbați regula generală este pensionarea la 65 de ani.

La ce vârstă se pensionează femeile născute între 1965 și 1967

Noua lege a pensiilor prevede egalizarea treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați, la 65 de ani. Procesul nu se realizează însă imediat, ci conform unui calendar care se încheie în ianuarie 2035.

Astfel, femeile născute în 1965 ajung la vârsta standard de pensionare între octombrie 2027 și octombrie 2028, în funcție de luna nașterii. Pentru cele născute în 1966, pensionarea pentru limită de vârstă este programată între noiembrie 2028 și noiembrie 2029.

În cazul femeilor născute în 1967, calendarul prevede pensionarea între ianuarie 2030 și mai 2031.

De exemplu, o femeie născută în ianuarie 1965 îndeplinește condiția de vârstă în octombrie 2027, la 62 de ani și 9 luni. O femeie născută în decembrie 1967 ajunge la vârsta standard în mai 2031, la 63 de ani și 5 luni.

Când se pot pensiona bărbații născuți în aceiași ani

Pentru bărbați, calculul este mai simplu. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, indiferent dacă sunt născuți în 1965, 1966 sau 1967.

Prin urmare, un bărbat născut în martie 1965 îndeplinește condiția de vârstă în martie 2030, iar unul născut în septembrie 1967, în septembrie 2032.

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Această diferență există deoarece majorarea vârstei de pensionare a femeilor se face progresiv.

Câți ani trebuie să fi lucrat pentru a primi pensie

Împlinirea vârstei standard nu este suficientă pentru acordarea pensiei. Solicitantul trebuie să îndeplinească și condiția privind stagiul minim de cotizare contributiv, de 15 ani.

Stagiul complet este de 35 de ani pentru bărbați, în timp ce pentru femeile născute în 1965 și 1966 acesta crește gradual, potrivit calendarului legal. Pentru femeile născute în 1967, stagiul complet ajunge la 35 de ani.

Este important de știut că nu trebuie să ai obligatoriu 35 de ani de contribuții pentru a primi pensie la vârsta standard. Dacă ai cel puțin 15 ani de cotizare contributivă, poți îndeplini condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă, însă suma primită va depinde de drepturile acumulate.

Cine poate ieși mai devreme la pensie fără penalizări

Există și situații în care vârsta standard poate fi redusă. Femeile care au realizat stagiul complet contributiv și au născut și crescut copii până la 16 ani pot beneficia de o reducere de șase luni pentru fiecare copil, în limita a trei ani și șase luni. Legea prevede condiții și pentru copiii adoptați.

Reduceri pot fi acordate și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, dacă îndeplinesc cerințele legale.

Separat, persoanele care au depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin cinci ani pot beneficia, în condițiile legii, de pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea vârstei standard.

Aceste situații nu trebuie confundate cu pensia anticipată, pentru care se poate aplica o diminuare a cuantumului.

Cum afli luna exactă în care poți ieși la pensie

Calendarul oficial este publicat în Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice.

Persoana interesată trebuie să identifice luna și anul nașterii și să verifice vârsta standard, luna pensionării și stagiul de cotizare corespunzător.

Înainte de depunerea dosarului, este recomandată și verificarea perioadelor de contribuție înregistrate la Casa de Pensii, pentru a evita întârzierile provocate de eventuale documente lipsă.

Calendarul pensionării pentru femeile născute în 1965, 1966 și 1967

Tabelul de mai jos conține toate cele 36 de luni de naștere, cu data pensionării la vârsta standard și stagiul complet contributiv. Pentru bărbați, regula este pensionarea la 65 de ani, în luna corespunzătoare din 2030, 2031 sau 2032.

Naștere Pensionare femei Vârsta Stagiu complet
Născute în 1965
Ianuarie 1965 Octombrie 2027 62 ani 9 luni 34 ani
Februarie 1965 Noiembrie 2027 62 ani 9 luni 34 ani
Martie 1965 Ianuarie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 1 lună
Aprilie 1965 Februarie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 1 lună
Mai 1965 Martie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 2 luni
Iunie 1965 Aprilie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 2 luni
Iulie 1965 Mai 2028 62 ani 10 luni 34 ani 3 luni
August 1965 Iunie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 3 luni
Septembrie 1965 Iulie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 4 luni
Octombrie 1965 August 2028 62 ani 10 luni 34 ani 4 luni
Noiembrie 1965 Septembrie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 5 luni
Decembrie 1965 Octombrie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 5 luni
Născute în 1966
Ianuarie 1966 Noiembrie 2028 62 ani 10 luni 34 ani 6 luni
Februarie 1966 Ianuarie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 6 luni
Martie 1966 Februarie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 7 luni
Aprilie 1966 Martie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 7 luni
Mai 1966 Aprilie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 8 luni
Iunie 1966 Mai 2029 62 ani 11 luni 34 ani 8 luni
Iulie 1966 Iunie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 9 luni
August 1966 Iulie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 9 luni
Septembrie 1966 August 2029 62 ani 11 luni 34 ani 10 luni
Octombrie 1966 Septembrie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 10 luni
Noiembrie 1966 Octombrie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 11 luni
Decembrie 1966 Noiembrie 2029 62 ani 11 luni 34 ani 11 luni
Născute în 1967
Ianuarie 1967 Ianuarie 2030 63 ani 35 ani
Februarie 1967 Februarie 2030 63 ani 35 ani
Martie 1967 Aprilie 2030 63 ani 1 lună 35 ani
Aprilie 1967 Mai 2030 63 ani 1 lună 35 ani
Mai 1967 Iulie 2030 63 ani 2 luni 35 ani
Iunie 1967 August 2030 63 ani 2 luni 35 ani
Iulie 1967 Octombrie 2030 63 ani 3 luni 35 ani
August 1967 Noiembrie 2030 63 ani 3 luni 35 ani
Septembrie 1967 Ianuarie 2031 63 ani 4 luni 35 ani
Octombrie 1967 Februarie 2031 63 ani 4 luni 35 ani
Noiembrie 1967 Aprilie 2031 63 ani 5 luni 35 ani
Decembrie 1967 Mai 2031 63 ani 5 luni 35 ani

Sursa: Legea nr. 360/2023, Anexa nr. 5.
Datele reprezintă pensionarea la vârsta standard, fără reduceri individuale.
Stagiul minim contributiv este de 15 ani.

Când se pensionează bărbații născuți în 1965, 1966 și 1967

Luna și anul nașterii Luna și anul pensionării Vârsta standard Stagiu complet
Bărbați născuți în 1965
Ianuarie 1965 Ianuarie 2030 65 ani 35 ani
Februarie 1965 Februarie 2030 65 ani 35 ani
Martie 1965 Martie 2030 65 ani 35 ani
Aprilie 1965 Aprilie 2030 65 ani 35 ani
Mai 1965 Mai 2030 65 ani 35 ani
Iunie 1965 Iunie 2030 65 ani 35 ani
Iulie 1965 Iulie 2030 65 ani 35 ani
August 1965 August 2030 65 ani 35 ani
Septembrie 1965 Septembrie 2030 65 ani 35 ani
Octombrie 1965 Octombrie 2030 65 ani 35 ani
Noiembrie 1965 Noiembrie 2030 65 ani 35 ani
Decembrie 1965 Decembrie 2030 65 ani 35 ani
Bărbați născuți în 1966
Ianuarie 1966 Ianuarie 2031 65 ani 35 ani
Februarie 1966 Februarie 2031 65 ani 35 ani
Martie 1966 Martie 2031 65 ani 35 ani
Aprilie 1966 Aprilie 2031 65 ani 35 ani
Mai 1966 Mai 2031 65 ani 35 ani
Iunie 1966 Iunie 2031 65 ani 35 ani
Iulie 1966 Iulie 2031 65 ani 35 ani
August 1966 August 2031 65 ani 35 ani
Septembrie 1966 Septembrie 2031 65 ani 35 ani
Octombrie 1966 Octombrie 2031 65 ani 35 ani
Noiembrie 1966 Noiembrie 2031 65 ani 35 ani
Decembrie 1966 Decembrie 2031 65 ani 35 ani
Bărbați născuți în 1967
Ianuarie 1967 Ianuarie 2032 65 ani 35 ani
Februarie 1967 Februarie 2032 65 ani 35 ani
Martie 1967 Martie 2032 65 ani 35 ani
Aprilie 1967 Aprilie 2032 65 ani 35 ani
Mai 1967 Mai 2032 65 ani 35 ani
Iunie 1967 Iunie 2032 65 ani 35 ani
Iulie 1967 Iulie 2032 65 ani 35 ani
August 1967 August 2032 65 ani 35 ani
Septembrie 1967 Septembrie 2032 65 ani 35 ani
Octombrie 1967 Octombrie 2032 65 ani 35 ani
Noiembrie 1967 Noiembrie 2032 65 ani 35 ani
Decembrie 1967 Decembrie 2032 65 ani 35 ani

Sursa: Legea nr. 360/2023, Anexa nr. 5.
Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani.
Datele nu includ reducerile individuale ale vârstei standard de pensionare. 

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