În 2026, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade într-o zi de luni, iar Ziua Națională a României, 1 Decembrie, este marți.

Cele două sărbători legale se adaugă weekendului de 28–29 noiembrie, formând o minivacanță de patru zile consecutive pentru angajații care au program obișnuit, de luni până vineri.

Potrivit articolului 139 din Codul muncii, atât 30 noiembrie, cât și 1 Decembrie sunt zile de sărbătoare legală în care, ca regulă generală, nu se lucrează. Totuși, există excepții pentru activitățile care nu pot fi întrerupte.

Cine trebuie să lucreze de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Deși cele două zile sunt declarate nelucrătoare, Codul muncii permite desfășurarea activității în anumite domenii. Printre angajații care pot fi programați la serviciu se numără personalul medical din spitale și unități de urgență, angajații din restaurante și hoteluri, lucrătorii din transporturi, precum și cei din unitățile de producție unde activitatea nu poate fi întreruptă.

De asemenea, pot lucra angajații din comerț, serviciile de pază sau alte domenii în care specificul activității justifică menținerea programului.

Articolele 140 și 141 din Codul muncii stabilesc excepțiile de la regula acordării zilelor libere. Acestea vizează unitățile sanitare, alimentația publică și locurile de muncă unde procesul de producție sau natura activității nu permit întreruperea lucrului.

Ce bani primesc angajații care lucrează de 1 Decembrie

Angajații care muncesc în zilele de sărbătoare legală au dreptul la compensații, însă plata unui spor nu este prima măsură prevăzută de lege. Potrivit articolului 142 din Codul muncii, angajatorul trebuie să acorde, în primul rând, timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.