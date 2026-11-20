Patru zile libere, dar nu pentru toți românii. Cine trebuie să lucreze de Sfântul Andrei și 1 Decembrie și ce bani primește
Românii care lucrează de luni până vineri se pregătesc pentru o minivacanță de patru zile, între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026. Totuși, nu toți angajații vor putea profita de această perioadă liberă. În spitale, restaurante, hoteluri sau alte domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, salariații pot fi programați la muncă, însă legea prevede compensații pentru cei care lucrează în zilele de sărbătoare legală.
Cine beneficiază de patru zile libere la sfârșitul lunii noiembrie
În 2026, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade într-o zi de luni, iar Ziua Națională a României, 1 Decembrie, este marți.
Cele două sărbători legale se adaugă weekendului de 28–29 noiembrie, formând o minivacanță de patru zile consecutive pentru angajații care au program obișnuit, de luni până vineri.
Potrivit articolului 139 din Codul muncii, atât 30 noiembrie, cât și 1 Decembrie sunt zile de sărbătoare legală în care, ca regulă generală, nu se lucrează. Totuși, există excepții pentru activitățile care nu pot fi întrerupte.
Cine trebuie să lucreze de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Deși cele două zile sunt declarate nelucrătoare, Codul muncii permite desfășurarea activității în anumite domenii. Printre angajații care pot fi programați la serviciu se numără personalul medical din spitale și unități de urgență, angajații din restaurante și hoteluri, lucrătorii din transporturi, precum și cei din unitățile de producție unde activitatea nu poate fi întreruptă.
De asemenea, pot lucra angajații din comerț, serviciile de pază sau alte domenii în care specificul activității justifică menținerea programului.
Articolele 140 și 141 din Codul muncii stabilesc excepțiile de la regula acordării zilelor libere. Acestea vizează unitățile sanitare, alimentația publică și locurile de muncă unde procesul de producție sau natura activității nu permit întreruperea lucrului.
Ce bani primesc angajații care lucrează de 1 Decembrie
Angajații care muncesc în zilele de sărbătoare legală au dreptul la compensații, însă plata unui spor nu este prima măsură prevăzută de lege. Potrivit articolului 142 din Codul muncii, angajatorul trebuie să acorde, în primul rând, timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.
Dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate, salariatul trebuie să primească un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate în ziua respectivă.
Practic, pentru orele respective, angajatul primește remunerația obișnuită, la care se adaugă un spor de minimum aceeași valoare. Astfel, plata ajunge la cel puțin dublul remunerației de bază aferente muncii prestate.
Exemplu de calcul pentru un angajat care lucrează ambele zile
Să presupunem că un salariat are un salariu de bază brut de 4.800 de lei și că luna respectivă are 160 de ore de lucru în programul său normal. În acest caz, remunerația de bază este de 30 de lei pe oră.
Dacă lucrează opt ore pe 30 noiembrie și alte opt ore pe 1 Decembrie, iar angajatorul nu îi poate acorda timp liber compensatoriu din motive justificate, calculul este următorul:
- Pentru 30 noiembrie: spor de minimum 240 de lei brut.
- Pentru 1 Decembrie: spor de minimum 240 de lei brut.
- Total: minimum 480 de lei brut în plus față de salariul obișnuit.
Desigur, exemplul este orientativ, iar valoarea exactă depinde de salariul de bază, programul de lucru și numărul orelor efectiv prestate.
În cât timp trebuie acordate zilele libere compensatorii
Dacă un angajat lucrează opt ore într-o zi de sărbătoare legală, angajatorul trebuie să îi ofere timp liber plătit corespunzător celor opt ore, în termen de 30 de zile. Pentru munca prestată atât de Sfântul Andrei, cât și de 1 Decembrie, compensarea se calculează separat, în funcție de orele lucrate în fiecare zi.
Desigur, zilele libere compensatorii nu trebuie confundate cu zilele de concediu de odihnă, acestea reprezentând drepturi distincte.
Ce riscă angajatorii care nu respectă legea
Nerespectarea prevederilor privind compensarea muncii în zilele de sărbătoare legală poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit articolului 260 din Codul muncii.
Angajații care nu primesc nici timp liber, nici sporul legal pot solicita clarificări angajatorului și pot sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Prin urmare, minivacanța de patru zile nu este garantată tuturor salariaților, însă cei care trebuie să lucreze de Sfântul Andrei și Ziua Națională beneficiază de drepturi specifice. Regula este compensarea cu timp liber, iar sporul de minimum 100% intervine atunci când acordarea acestuia nu este posibilă din motive justificate.