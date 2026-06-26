Vârsta de pensionare crește din iulie 2026. Ce se întâmplă cu pensionarea anticipată

Obiectivul stabilit prin legislația actuală este ca, până atunci, vârsta standard de pensionare să ajungă la același nivel pentru femei și bărbați, respectiv 65 de ani.

Înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, situația era diferită. Femeile se pensionau la 63 de ani, în timp ce bărbații puteau ieși la pensie la 65 de ani. Noua lege schimbă această abordare și stabilește aceeași vârstă standard pentru ambele categorii.

Creșterea nu se produce însă brusc. Procesul este etapizat, iar în fiecare an se adaugă aproximativ două luni la vârsta de pensionare a femeilor. Astfel, pragul de 65 de ani va fi atins în anul 2035.

Aproximativ 4,6 milioane de pensionari în România

Modificările apar într-un context în care România are aproximativ 4,6 milioane de pensionari. Potrivit datelor menționate, femeile reprezintă categoria majoritară în rândul beneficiarilor de pensii.

Schimbările privind vârsta de pensionare sunt considerate unele dintre cele mai importante prevederi introduse prin noua lege a pensiilor, deoarece afectează direct milioane de persoane care urmează să iasă din activitate în următorii ani.

Practic, fiecare generație de femei care se apropie de pensionare va observa o creștere graduală a vârstei la care poate solicita acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Reguli noi pentru pensionarea anticipată

O altă modificare importantă introdusă de noua lege privește pensionarea anticipată.