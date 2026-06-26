Vârsta de pensionare crește din iulie 2026. Ce se întâmplă cu pensionarea anticipată
Sistemul de pensii din România continuă să treacă prin schimbări importante, iar una dintre cele mai discutate modificări este cea care vizează vârsta de pensionare a femeilor. Începând cu luna iulie 2026, aceasta va crește din nou, ca parte a procesului de egalizare treptată a vârstei standard de pensionare pentru femei și bărbați. Totodată, noua legislație aduce reguli diferite și în ceea ce privește pensionarea anticipată, eliminând o variantă utilizată în trecut de mulți români.
Femeile vor ieși la pensie mai târziu
Potrivit prevederilor noii legi a pensiilor, de la 1 iulie 2026 femeile vor putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte dintr-un proces care se va desfășura gradual până în anul 2035.
Obiectivul stabilit prin legislația actuală este ca, până atunci, vârsta standard de pensionare să ajungă la același nivel pentru femei și bărbați, respectiv 65 de ani.
Înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, situația era diferită. Femeile se pensionau la 63 de ani, în timp ce bărbații puteau ieși la pensie la 65 de ani. Noua lege schimbă această abordare și stabilește aceeași vârstă standard pentru ambele categorii.
Creșterea nu se produce însă brusc. Procesul este etapizat, iar în fiecare an se adaugă aproximativ două luni la vârsta de pensionare a femeilor. Astfel, pragul de 65 de ani va fi atins în anul 2035.
Aproximativ 4,6 milioane de pensionari în România
Modificările apar într-un context în care România are aproximativ 4,6 milioane de pensionari. Potrivit datelor menționate, femeile reprezintă categoria majoritară în rândul beneficiarilor de pensii.
Schimbările privind vârsta de pensionare sunt considerate unele dintre cele mai importante prevederi introduse prin noua lege a pensiilor, deoarece afectează direct milioane de persoane care urmează să iasă din activitate în următorii ani.
Practic, fiecare generație de femei care se apropie de pensionare va observa o creștere graduală a vârstei la care poate solicita acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
Reguli noi pentru pensionarea anticipată
O altă modificare importantă introdusă de noua lege privește pensionarea anticipată.
Varianta pensionării anticipate cu penalizare a fost eliminată. Astfel, regulile care permiteau ieșirea mai devreme la pensie, cu reducerea valorii pensiei, nu mai sunt aplicabile în forma anterioară.
În prezent, pensionarea anticipată este posibilă doar în anumite condiții clare. Pot beneficia de această opțiune persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani și care au realizat un stagiu de cotizare de 40 de ani.
Cu alte cuvinte, după patru decenii de activitate și contribuții la sistemul public, o persoană poate solicita pensionarea anticipată fără să fie afectată de penalizări.
Această schimbare reprezintă una dintre cele mai importante diferențe față de vechea legislație, deoarece accesul la pensionarea anticipată este acum condiționat de îndeplinirea simultană a celor două criterii.
Egalizarea vârstei de pensionare continuă până în 2035
Procesul de creștere a vârstei de pensionare pentru femei nu se oprește în 2026. Calendarul stabilit prin noua lege prevede continuarea majorărilor anuale până în 2035, când va fi atins pragul de 65 de ani.
Astfel, diferența care a existat timp de mulți ani între femei și bărbați în ceea ce privește pensionarea va dispărea complet.
Pentru persoanele care se apropie de finalul carierei, aceste modificări sunt esențiale, deoarece influențează momentul în care pot solicita pensia și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege.