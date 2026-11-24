Iar când lucrurile au început să pară destul de clare, iar căștile in-ear să se împartă în doar câteva categorii, situația s-a complicat odată cu introducerea pe piață a căștilor cu design „deschis”. Vorbim de căștile gândite inițial pentru sportivii care vroiau să fie foarte prezenți în mediul de lucru, să poată purta conversații, dar, în același timp, să-ș asigure propria coloană sonoră a vieții. În mod evident, acela format, din nou, nu era perfect, pentru că „scăpai” sunet în mediul ambiant, iar muzica ta cu siguranță nu se apropia de tradiționala formulă – „așa cum a intenționat artistul”.

Până de curând, dacă vroiai să împaci și capra, și varza, singura soluție era o investiție suplimentară. Aveai nevoie de două perechi de căști pentru audiția fără compromis acasă și experiența sonoră deschisă în deplasare, la sală sau pe drum. Așa ajungem la soluția simplă pentru o problemă complicată pe care urmează s-o detaliez în rândurile de mai jos. Printr-un mecanism mecanic foarte creativ creativ integrat în fiecare dintre cele două căști, acestea se pot rabata/înclina pentru experiențe audio radical diferite. Le poți băga mai adânc în urechi pentru anularea zgomotului de fond și fidelitate audio sporită sau le poți suci în pași incrementali până când sunetul doar îți este direcționat către canalul auditiv de la o distanță mai mare, ajutându-te în același timp să fii ancorat în lumea înconjurătoare. Totul e clar și necesită o perioadă de învățare aproape inexistentă, așa ajungi la căști 2 în 1.

REVIEW Anker soundcore AeroFit 2 Pro – specificații tehnice și cum te ajută

Secretul flexibilității acestor căști constă într-un mecanism de ajustare în cinci trepte pe care îl vei desluși mai bine din clipul de mai jos, cu o amplitudine maximă de 56 de grade, integrat în structura cârligelor care se întind peste urechi, îmbrăcate într-un silicon moale, plăcut la atingere. Primele două poziții sunt aferente experienței open-ear, în timp ce ultimele două facilitează activarea mecanismului de anulare activă a zgomotului de fond. A treia poziție este una neutră, în care căștile își păstrează particularitățile de funcționare din poziția anterioară, tocmai pentru a preveni tranzițiile accidentale între cele două moduri.

Partea fascinantă a ecuației este că o ajustare de natură mecanică atrage după sine o serie de optimizări de natură software. Senzorii integrați identifică poziția căștilor în raport cu urechile tale, iar parametrii de redare sunt ajustați automat într-un interval de două până la cinci secunde pentru a compensa inclusiv diferențele de percepție a anumitor frecvențe. Merită totuși avut în vedere că, potrivit producătorului, aproximativ 90% dintre utilizatori au o anatomie a urechii compatibilă cu ambele moduri de utilizare, reperul dimensional indicat de Anker fiind de peste 16 milimetri pentru interiorul urechii.

Dincolo de particularitățile constructive, soundcore AeroFit 2 Pro ascund o cantitate surprinzătoare de tehnologie. În fiecare dintre cele două căști de 10,4 grame se află câte un difuzor de 11,8 milimetri cu membrană realizată din materiale compozite, iar experiența audio beneficiază de certificare Hi-Res Audio Wireless, cu suport pentru codecul LDAC pe dispozitivele compatibile cu Android. Cel mai probabil, pe parcursul vieții mele, utilizatorii de iPhone nu vor avea același privilegiu în materie de codecuri audio. Nu lipsește nici posibilitatea experimentării sunetului spațial la 360 de grade, cu monitorizarea dinamică a mișcărilor capului, o particularitate prin care sursa sunetului pare să-și păstreze poziția în spațiu chiar și atunci când îți întorci privirea în altă direcție. Prin intermediul aplicației soundcore, disponibilă pentru iOS și Android, ai acces și la mecanismul proprietar HearID, prin care egalizarea sunetului poate fi particularizată în funcție de sensibilitatea auzului tău la diverse frecvențe. Este o funcție cu atât mai relevantă în cazul unor căști a căror semnătură sonoră este influențată inevitabil de distanța dintre difuzor și canalul auditiv.

În ceea ce privește anularea activă a zgomotului de fond, cei de la Anker au implementat tehnologia proprietară Adaptive ANC 3.0, cu un ansamblu de șase senzori responsabili de monitorizarea mediului sonor în care te afli. Conform cifrelor înaintate de producător, algoritmul efectuează 380.000 de verificări pe secundă și își recalibrează parametrii de funcționare de până la 180 de ori pe minut. Miza unui asemenea efort de procesare este cu atât mai evidentă cu cât vorbim de niște căști care, inclusiv în configurația semi-in-ear, nu îți ermetizează complet canalul auditiv prin intermediul unor dopuri de silicon. Din acest motiv, nici cei de la Anker nu pretind că AeroFit 2 Pro rivalizează la capitolul izolare fonică cu cele mai performante căști in-ear cu ANC. Pe de altă parte, cele patru microfoane implicate în preluarea vocii tale beneficiază de algoritmi de inteligență artificială pentru diminuarea zgomotului ambiental în timpul conversațiilor. Tot în aplicația Anker soundcore disponibilă pentru iOS și Android vei găsi și un mecanism de traducere bidirecțională în timp real, cu suport pentru aproximativ 100 de limbi, disponibil gratuit pentru o perioadă limitată.

La capitolul autonomie, valorile variază destul de mult în funcție de modul în care alegi să exploatezi aceste căști. În formatul open-ear, te poți bucura de până la șapte ore de audiție cu o singură încărcare, respectiv 34 de ore cu energia suplimentară din carcasa de transport. Odată cu activarea ANC-ului, acele valori scad la cinci, respectiv 24 de ore, iar utilizarea codecului LDAC mai sacrifică aproximativ trei ore în primul scenariu și două ore în cel de-al doilea. Din fericire, doar zece minute petrecute în carcasă îți pot asigura până la trei ore și jumătate de audiție, iar carcasa în sine beneficiază și de suport pentru încărcare wireless. Conectivitatea este asigurată prin Bluetooth 6.1, cu suport pentru conexiune multipoint, o funcție pe care o apreciez în mod deosebit la orice pereche de căști pe care o poți folosi alternativ pentru videoconferințele de pe laptop și apelurile de pe telefon, fără să mai intervii asupra conexiunii Bluetooth. Nu lipsesc certificarea IP55 pentru rezistență la transpirație, ploaie și praf, respectiv butoanele fizice pentru controlul redării, al volumului și chiar pentru pornirea sau oprirea căștilor independent de carcasa de transport.