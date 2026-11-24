REVIEW Anker soundcore AeroFit 2 Pro – ce sunt căștile hibride 2 în 1 și de ce s-ar putea să-ți rezolve surprinzător de multe probleme într-un singur ansamblu
Mă fascinează teribil ambiția unor jucători din piața de soluții audio de a rezolva probleme complexe cu soluții aparent evidente, dar, în același timp, unele la care nu s-a mai gândit nimeni. soundcore AeroFit 2 Pro de la Anker reprezintă un astfel de gadget pe cât de simplu, pe atât de futurist, pe cât prietenos sau evident ca funcționalitate, pe atât original sau neobișnuit. Ce vreau să spun este că aceste căști pe care le poți rezuma superficial la titulatura 2 în 1, de fapt reprezintă rezultatul unui efort semnificativ de cercetare și dezvoltare. Cel mai probabil, au existat numeroase iterații și experimente până la transpunerea în realitate a acestor căști ce se pretează în egală măsură pentru sport și eficientizarea concentrării la birou.
Am mai scris de câteva ori acest lucru, dar merită repetat, mai ales că și cei de la Anker insistă pe acest aspect pe una dintre paginile de prezentare ale AeroFit 2 Pro. Niciodată nu a fost ușor să faci căști in-ear care să se preteze pentru toate perechile de urechi din lume. Multitudinea de alegeri în materie de design pe care trebuie să le faci implică, aproape inevitabil, compromisuri mai mici sau mai mari. Așa ajungem la căști care sunt perfecte pentru toată lumea, dar se aud prost, deoare, de dragul confortului, ermetizarea nu a mai fost o prioritate. Eventual, se aud foarte bine, dar trebuie să faci N teste cu dopuri de silicon de diferite dimensiuni ca să te bucuri de efortul de inginerie din spate și, în același timp, să nu-ți cadă din urechi.
Iar când lucrurile au început să pară destul de clare, iar căștile in-ear să se împartă în doar câteva categorii, situația s-a complicat odată cu introducerea pe piață a căștilor cu design „deschis”. Vorbim de căștile gândite inițial pentru sportivii care vroiau să fie foarte prezenți în mediul de lucru, să poată purta conversații, dar, în același timp, să-ș asigure propria coloană sonoră a vieții. În mod evident, acela format, din nou, nu era perfect, pentru că „scăpai” sunet în mediul ambiant, iar muzica ta cu siguranță nu se apropia de tradiționala formulă – „așa cum a intenționat artistul”.
Până de curând, dacă vroiai să împaci și capra, și varza, singura soluție era o investiție suplimentară. Aveai nevoie de două perechi de căști pentru audiția fără compromis acasă și experiența sonoră deschisă în deplasare, la sală sau pe drum. Așa ajungem la soluția simplă pentru o problemă complicată pe care urmează s-o detaliez în rândurile de mai jos. Printr-un mecanism mecanic foarte creativ creativ integrat în fiecare dintre cele două căști, acestea se pot rabata/înclina pentru experiențe audio radical diferite. Le poți băga mai adânc în urechi pentru anularea zgomotului de fond și fidelitate audio sporită sau le poți suci în pași incrementali până când sunetul doar îți este direcționat către canalul auditiv de la o distanță mai mare, ajutându-te în același timp să fii ancorat în lumea înconjurătoare. Totul e clar și necesită o perioadă de învățare aproape inexistentă, așa ajungi la căști 2 în 1.
REVIEW Anker soundcore AeroFit 2 Pro – specificații tehnice și cum te ajută
Secretul flexibilității acestor căști constă într-un mecanism de ajustare în cinci trepte pe care îl vei desluși mai bine din clipul de mai jos, cu o amplitudine maximă de 56 de grade, integrat în structura cârligelor care se întind peste urechi, îmbrăcate într-un silicon moale, plăcut la atingere. Primele două poziții sunt aferente experienței open-ear, în timp ce ultimele două facilitează activarea mecanismului de anulare activă a zgomotului de fond. A treia poziție este una neutră, în care căștile își păstrează particularitățile de funcționare din poziția anterioară, tocmai pentru a preveni tranzițiile accidentale între cele două moduri.
Partea fascinantă a ecuației este că o ajustare de natură mecanică atrage după sine o serie de optimizări de natură software. Senzorii integrați identifică poziția căștilor în raport cu urechile tale, iar parametrii de redare sunt ajustați automat într-un interval de două până la cinci secunde pentru a compensa inclusiv diferențele de percepție a anumitor frecvențe. Merită totuși avut în vedere că, potrivit producătorului, aproximativ 90% dintre utilizatori au o anatomie a urechii compatibilă cu ambele moduri de utilizare, reperul dimensional indicat de Anker fiind de peste 16 milimetri pentru interiorul urechii.
Dincolo de particularitățile constructive, soundcore AeroFit 2 Pro ascund o cantitate surprinzătoare de tehnologie. În fiecare dintre cele două căști de 10,4 grame se află câte un difuzor de 11,8 milimetri cu membrană realizată din materiale compozite, iar experiența audio beneficiază de certificare Hi-Res Audio Wireless, cu suport pentru codecul LDAC pe dispozitivele compatibile cu Android. Cel mai probabil, pe parcursul vieții mele, utilizatorii de iPhone nu vor avea același privilegiu în materie de codecuri audio. Nu lipsește nici posibilitatea experimentării sunetului spațial la 360 de grade, cu monitorizarea dinamică a mișcărilor capului, o particularitate prin care sursa sunetului pare să-și păstreze poziția în spațiu chiar și atunci când îți întorci privirea în altă direcție. Prin intermediul aplicației soundcore, disponibilă pentru iOS și Android, ai acces și la mecanismul proprietar HearID, prin care egalizarea sunetului poate fi particularizată în funcție de sensibilitatea auzului tău la diverse frecvențe. Este o funcție cu atât mai relevantă în cazul unor căști a căror semnătură sonoră este influențată inevitabil de distanța dintre difuzor și canalul auditiv.
În ceea ce privește anularea activă a zgomotului de fond, cei de la Anker au implementat tehnologia proprietară Adaptive ANC 3.0, cu un ansamblu de șase senzori responsabili de monitorizarea mediului sonor în care te afli. Conform cifrelor înaintate de producător, algoritmul efectuează 380.000 de verificări pe secundă și își recalibrează parametrii de funcționare de până la 180 de ori pe minut. Miza unui asemenea efort de procesare este cu atât mai evidentă cu cât vorbim de niște căști care, inclusiv în configurația semi-in-ear, nu îți ermetizează complet canalul auditiv prin intermediul unor dopuri de silicon. Din acest motiv, nici cei de la Anker nu pretind că AeroFit 2 Pro rivalizează la capitolul izolare fonică cu cele mai performante căști in-ear cu ANC. Pe de altă parte, cele patru microfoane implicate în preluarea vocii tale beneficiază de algoritmi de inteligență artificială pentru diminuarea zgomotului ambiental în timpul conversațiilor. Tot în aplicația Anker soundcore disponibilă pentru iOS și Android vei găsi și un mecanism de traducere bidirecțională în timp real, cu suport pentru aproximativ 100 de limbi, disponibil gratuit pentru o perioadă limitată.
La capitolul autonomie, valorile variază destul de mult în funcție de modul în care alegi să exploatezi aceste căști. În formatul open-ear, te poți bucura de până la șapte ore de audiție cu o singură încărcare, respectiv 34 de ore cu energia suplimentară din carcasa de transport. Odată cu activarea ANC-ului, acele valori scad la cinci, respectiv 24 de ore, iar utilizarea codecului LDAC mai sacrifică aproximativ trei ore în primul scenariu și două ore în cel de-al doilea. Din fericire, doar zece minute petrecute în carcasă îți pot asigura până la trei ore și jumătate de audiție, iar carcasa în sine beneficiază și de suport pentru încărcare wireless. Conectivitatea este asigurată prin Bluetooth 6.1, cu suport pentru conexiune multipoint, o funcție pe care o apreciez în mod deosebit la orice pereche de căști pe care o poți folosi alternativ pentru videoconferințele de pe laptop și apelurile de pe telefon, fără să mai intervii asupra conexiunii Bluetooth. Nu lipsesc certificarea IP55 pentru rezistență la transpirație, ploaie și praf, respectiv butoanele fizice pentru controlul redării, al volumului și chiar pentru pornirea sau oprirea căștilor independent de carcasa de transport.
REVIEW Anker soundcore AeroFit 2 Pro – experiență de utilizare și concluzie
Căștile Anker soundcore AeroFit 2 Pro, în primul rând, sunt foarte frumoase și, deși accept faptul că suntem foarte diferiți în privința formei și dimensiunilor urechii, tind să cred promisiunea producătorului că 90% dintre oameni nu ar trebui să întâmpine nicio problemă în a se bucura de ele așa cum trebuie, confortabil și eficient. După cum mă așteptam, având în vedere toate căștile Anker soundcore pe care le-am testat, procesul de împerechere este și el intuitiv, ca să nu zic banal.
Utilitatea aplicației soundcore este una cât se poate de clară, dar vreau să insist asupra faptului că, sub nicio formă, nu te obligă nimeni să o instalezi. Căștile funcționează foarte bine și fără ea, dar nu vei beneficia de partea de personalizare a experienței audio și de personalizare a gesturilor cu care răspunzi la apeluri, ajustezi volumul sau schimbi melodia. În plus, dacă le pierzi prin casă, același progrămel de mobil te ajută să le găsești. Ca o notă personală, mă bucur maxim că acește căști nu au suprafețe sensibile la atingere pe care să le folosești pentru acțiunile de mai sus. Pe fiecare dintre căști există un buton fizic foarte satisfăcător și precis la apăsare căruia îi poți asocia ce acțiuni vrei tu.
În privința experienței audio, foarte importantă de altfel, având în vedere că vorbim de niște căști, Anker soundcore AeroFit 2 Pro funcționează și se aud foarte bine. În primul rând, pe partea de apeluri telefonice, atât feedback-ul de la capătul firului, cât și ceea ce am auzit eu, a sunat foarte bine. În contextul în care petrec o mare parte din timp cu căștile pe urechi, deseori mi se atrage atenția asupra calității apelurilor, dar după câteva zile de utilizare, m-am bucura doar de feedback pozitiv. Ca referință, le-am folosit conectat la un iPhone Duo și un MacBook Pro 16 inch M5 Pro.
Le-am folosit acasă, la sală, pe banda de alergare și pe stradă. În fiecare situație, după cum de altfel sunt promovate, fac o treabă foarte bună în a se adapta la spațiul în care îți desfășori activitate. Niciodată nu îți vor cădea de pe urechi, sistemul de prindere în jurul urechilor fiind ultra eficient și, în același timp, suficient de confortabil pentru sesiuni extinse de utilizare. Indiferent de preferințele tale și de percepția pe care o ai asupra designului foarte particular al acestor căști, este bine de știut că se aud tare sau foarte tare. Mai tare decât te-ai aștepta.
La căștile cu design deschid și cele care nu au un sistem foarte țapăn de fixare pe canalul urechilor, în trecut, am fost un pic dezamăgit pe partea de redare a frecvențelor joase. Deși, fără dubii, am trăit un bass mai profund cu alte modele de top in-ear, chiar și cu Liberty 5 Pro Max tot de la Anker, ce a reușit producătorul cu AeroFit 2 Pro este remarcabil și ușor de lăudat. Repet, în contextul designului fără silicon care să facă priză în ureche, basul este puternic, emoționant, te gâdilă plăcut pe la tâmple în piese precum Stand By Me (Live at The Print Shop) de la Stephen Wilson Jr., la fel și la Looking Too Closely de la Fink. Nu simți că faci compromisuri, iar câteva minute sunt suficiente ca să îți dai seama că experiența oferită este una premium, peste medie. Asculți Say Leave de la Sara Bareilles și fizicalitatea notelor de la pian este în mod autentic palpabilă, vie, vezi clapele când închizi ochii. La voce simți respirație artistei când își dezlipește buzele la fiecare cuvânt. E bine.
La final, cred că cel mai mare merit al celor de la Anker cu soundcore AeroFit 2 Pro este că au reușit să transforme un concept de nișă într-o pereche de căști pe care ai toate motivele să o folosești de dimineața până seara. Nu sunt cele mai performante căști din lume în materie de anulare activă a zgomotului de fond, după cum nu sunt nici cele mai discrete căști cu design deschis. În schimb, sunt printre cele mai versatile căști pe care le-am testat vreodată datorită întregului concept de 2-in-1 materializat deștept și, dincolo de entuziasmul inițial asociat cu mecanismul lor de ajustare, am ajuns să apreciez teribil faptul că nu trebuie să mă mai gândesc înainte să ies din casă ce pereche de căști să iau cu mine în funcție de programul zilei.
Iar dacă flexibilitatea respectivă ar fi venit la pachet cu niște compromisuri semnificative în materie de fidelitate audio, probabil că entuziasmul meu ar fi fost semnificativ mai temperat. Nu este cazul. Într-o piață în care inovația se rezumă deseori la câteva procente în plus de autonomie sau la un algoritm un pic mai deștept de anulare a zgomotului de fond, mă bucur să văd o inovație care îți schimbă efectiv maniera în care exploatezi un gadget, interacționezi cu el, îi conștientizezi rolul în „arsenalul tău”. Din punctul meu de vedere, Anker soundcore AeroFit 2 Pro sunt o demonstrație foarte reușită a faptului că o pereche de căști nu trebuie neapărat să exceleze într-un singur scenariu de utilizare pentru a deveni perechea ta preferată. După cum ziceam și în introducere, aceste căști sunt o soluție simplă la o problemă complicată, dar una care a implicat un volum semnificativ de măiestrie inginerească, iar asta se simte și, mai ales, te ajută.