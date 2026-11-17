„Acum, condițiile de pensionare pe acest tip de pensie sunt un pic mai înăsprite, față de ce au fost, față de prevederile legislației anterioare”, a declarat aceasta.

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Astfel, pentru generațiile care au vârsta standard de pensionare de 65 de ani, acest lucru înseamnă că pensionarea anticipată poate începe de la 60 de ani.

În cazul femeilor aflate în perioada de creștere graduală a vârstei de pensionare, pragul este diferit, fiind stabilit în funcție de luna și anul nașterii, conform anexei nr. 5 la lege.

Cât se pierde din pensie prin pensionarea anticipată

Principalul dezavantaj este diminuarea pensiei. Penalizarea se calculează pentru fiecare lună de anticipare, iar procentul depinde de perioada de cotizare realizată peste stagiul complet. Diminuarea lunară poate varia între 0,20% și 0,40%, ceea ce înseamnă că, pentru cinci ani de anticipare, reducerea maximă poate ajunge la 24%.

De exemplu, pentru o pensie calculată la 3.000 de lei, o penalizare de 24% înseamnă 720 de lei mai puțin. Persoana ar primi astfel 2.280 de lei lunar.

Important de reţinut este faptul că penalizarea nu se aplică pentru tot restul vieții. La împlinirea vârstei standard, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea este eliminată, potrivit legii.

Aproximativ 18.000 de cereri pentru pensionarea anticipată

În ciuda condițiilor mai restrictive și a diminuării veniturilor, pensionarea anticipată continuă să fie o soluție pentru numeroși români. Potrivit Valentinei Robu, Casa Națională de Pensii Publice a primit aproximativ 18.000 de solicitări.

„Cred că sunt situații în care persoanele nu mai rezistă în câmpul muncii sau nu au o altă alternativă și atunci optează pentru o pensie anticipată”, a explicat șefa CNPP.

Aceasta a subliniat că o diminuare de 24% poate afecta semnificativ bugetul unei familii, mai ales în cazul persoanelor cu pensii mici.

Ce se întâmplă dacă alegi să lucrezi mai mult

Noua lege încurajează și continuarea activității după împlinirea vârstei standard, în condițiile prevăzute de legislație.