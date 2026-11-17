Românii care ies mai devreme la pensie pot pierde aproape un sfert din bani. Ce prevede noua lege, conform CNPP
Românii care vor să se pensioneze înainte de împlinirea vârstei standard trebuie să îndeplinească reguli mai stricte decât în trecut. Legea nr. 360/2023, aplicabilă din septembrie 2024, a modificat condițiile de acordare a pensiei anticipate, iar una dintre cele mai importante cerințe este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv. În plus, persoanele care aleg această variantă pot pierde temporar până la 24% din pensia calculată, în funcție de numărul lunilor de anticipare și de anii de contribuții.
Cine poate ieși la pensie cu cinci ani mai devreme
Președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Valentina Robu, a explicat că accesul la pensionarea anticipată a devenit mai restrictiv.
„Acum, condițiile de pensionare pe acest tip de pensie sunt un pic mai înăsprite, față de ce au fost, față de prevederile legislației anterioare”, a declarat aceasta.
Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Astfel, pentru generațiile care au vârsta standard de pensionare de 65 de ani, acest lucru înseamnă că pensionarea anticipată poate începe de la 60 de ani.
În cazul femeilor aflate în perioada de creștere graduală a vârstei de pensionare, pragul este diferit, fiind stabilit în funcție de luna și anul nașterii, conform anexei nr. 5 la lege.
Cât se pierde din pensie prin pensionarea anticipată
Principalul dezavantaj este diminuarea pensiei. Penalizarea se calculează pentru fiecare lună de anticipare, iar procentul depinde de perioada de cotizare realizată peste stagiul complet. Diminuarea lunară poate varia între 0,20% și 0,40%, ceea ce înseamnă că, pentru cinci ani de anticipare, reducerea maximă poate ajunge la 24%.
De exemplu, pentru o pensie calculată la 3.000 de lei, o penalizare de 24% înseamnă 720 de lei mai puțin. Persoana ar primi astfel 2.280 de lei lunar.
Important de reţinut este faptul că penalizarea nu se aplică pentru tot restul vieții. La împlinirea vârstei standard, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea este eliminată, potrivit legii.
Aproximativ 18.000 de cereri pentru pensionarea anticipată
În ciuda condițiilor mai restrictive și a diminuării veniturilor, pensionarea anticipată continuă să fie o soluție pentru numeroși români. Potrivit Valentinei Robu, Casa Națională de Pensii Publice a primit aproximativ 18.000 de solicitări.
„Cred că sunt situații în care persoanele nu mai rezistă în câmpul muncii sau nu au o altă alternativă și atunci optează pentru o pensie anticipată”, a explicat șefa CNPP.
Aceasta a subliniat că o diminuare de 24% poate afecta semnificativ bugetul unei familii, mai ales în cazul persoanelor cu pensii mici.
Ce se întâmplă dacă alegi să lucrezi mai mult
Noua lege încurajează și continuarea activității după împlinirea vârstei standard, în condițiile prevăzute de legislație.
„Și cu cât stai mai mult, cu atât se simte și în pensie o îmbunătățire, datorită beneficiilor cu care a venit legea nouă la pachet”, a declarat Valentina Robu.
În plus, articolul 56 din Legea nr. 360/2023 oferă o altă posibilitate: persoanele care au depășit stagiul complet contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme, fără penalizarea specifică pensiei anticipate.
Astfel, înainte de depunerea dosarului, este important ca fiecare solicitant să verifice atât numărul anilor contributivi, cât și perioadele suplimentare recunoscute de lege. Diferența dintre pensionarea anticipată cu diminuare și pensionarea pentru limită de vârstă în condițiile articolului 56 poate însemna sute de lei în plus în fiecare lună.