Crește vârsta de pensionare pentru cadrele didactice femei. De când se aplică noua limită
Vârsta de pensionare luată în calcul pentru cadrele didactice femei la 1 septembrie 2027 este de 62 de ani și 9 luni, potrivit proiectului de metodologie privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2027–2028. Documentul, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, prevede și posibilitatea continuării activității până la 65 de ani pentru categoriile de personal care îndeplinesc condițiile stabilite.
Ce vârstă și ce stagii de cotizare apar în proiect
Proiectul publicat de Ministerul Educației pe 30 octombrie stabilește condițiile de pensionare avute în vedere la data de 1 septembrie 2027. Pentru femei, documentul menționează vârsta de 62 de ani și 9 luni, un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 11 luni și un stagiu minim de 15 ani.
Față de limita de 62 de ani și 7 luni indicată pentru etapa actuală, vârsta crește cu două luni. Stagiul complet de cotizare și stagiul minim sunt condiții distincte, iar proiectul le precizează separat.
Pentru bărbați, documentul menține vârsta de pensionare de 65 de ani. Stagiul complet de cotizare prevăzut este de 35 de ani, iar cel minim rămâne de 15 ani.
Creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru femei este prevăzută în legislația sistemului public de pensii. Potrivit explicațiilor CNPP, vârsta standard și stagiile de cotizare se stabilesc în raport cu luna și anul nașterii, conform anexei nr. 5 la lege.
Cine poate opta să rămână la catedră până la 65 de ani
Îndeplinirea condițiilor menționate în proiect nu înseamnă că toate cadrele didactice femei vizate trebuie să încheie activitatea la 1 septembrie 2027. Documentul prevede posibilitatea unei opțiuni scrise între pensionare și continuarea activității.
Această posibilitate este prevăzută pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc condițiile de pensionare și nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2027. Ele pot alege menținerea în activitate ca titulare până la împlinirea acestei vârste sau pensionarea începând cu data respectivă.
Proiectul include și femeile care au fost titulare și au fost reîncadrate în anul școlar 2026–2027, cu suspendarea pensiei pe durata reîncadrării. Și acestea pot opta pentru continuarea activității, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute și nu ajung la 65 de ani până la data de referință.
O prevedere similară se aplică femeilor angajate pe durata viabilității postului didactic sau a catedrei. În cazul lor, continuarea activității până la 65 de ani se face cu păstrarea acestui tip de încadrare.
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Cum se transmite opțiunea pentru continuarea activității
Opțiunea trebuie formulată în scris și adresată consiliului de administrație al școlii, potrivit calendarului mobilității. Proiectul face trimitere, pentru aceste situații, la articolul 229 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
Cadrele didactice titulare care aleg să rămână în activitate până la 65 de ani beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. Această precizare apare expres în documentul propus de minister.
Calendarul anexat proiectului prevede perioada 11 ianuarie–5 februarie 2027 pentru întocmirea listelor cu personalul titular care optează pentru continuarea activității și cu cel care îndeplinește condițiile de pensionare. Listele se întocmesc pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și sunt comunicate inspectoratului școlar.
Pentru constatarea exercitării dreptului de menținere în activitate ca titular până la 65 de ani, calendarul propune un termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Emiterea deciziei directorului ar urma să se facă în cinci zile lucrătoare de la constatarea exercitării dreptului în consiliul de administrație.
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Documentul vizează anul școlar 2027–2028
Metodologia se află în consultare publică, iar prevederile prezentate fac parte din forma propusă pentru anul școlar 2027–2028. Ministerul a anunțat că propunerile și sugestiile pot fi transmise în cele zece zile calendaristice de la publicarea proiectului.
Pentru cadrele didactice care își pregătesc pensionarea sau continuarea activității, data de referință din document este 1 septembrie 2027. Condițiile și calendarul definitiv al mobilității vor fi cele din metodologia aprobată prin ordin de ministru.