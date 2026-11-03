Crește vârsta de pensionare pentru cadrele didactice femei. De când se aplică noua limită

Față de limita de 62 de ani și 7 luni indicată pentru etapa actuală, vârsta crește cu două luni. Stagiul complet de cotizare și stagiul minim sunt condiții distincte, iar proiectul le precizează separat.

Pentru bărbați, documentul menține vârsta de pensionare de 65 de ani. Stagiul complet de cotizare prevăzut este de 35 de ani, iar cel minim rămâne de 15 ani.

Creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru femei este prevăzută în legislația sistemului public de pensii. Potrivit explicațiilor CNPP, vârsta standard și stagiile de cotizare se stabilesc în raport cu luna și anul nașterii, conform anexei nr. 5 la lege.

Cine poate opta să rămână la catedră până la 65 de ani

Îndeplinirea condițiilor menționate în proiect nu înseamnă că toate cadrele didactice femei vizate trebuie să încheie activitatea la 1 septembrie 2027. Documentul prevede posibilitatea unei opțiuni scrise între pensionare și continuarea activității.

Această posibilitate este prevăzută pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc condițiile de pensionare și nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2027. Ele pot alege menținerea în activitate ca titulare până la împlinirea acestei vârste sau pensionarea începând cu data respectivă.

Proiectul include și femeile care au fost titulare și au fost reîncadrate în anul școlar 2026–2027, cu suspendarea pensiei pe durata reîncadrării. Și acestea pot opta pentru continuarea activității, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute și nu ajung la 65 de ani până la data de referință.

O prevedere similară se aplică femeilor angajate pe durata viabilității postului didactic sau a catedrei. În cazul lor, continuarea activității până la 65 de ani se face cu păstrarea acestui tip de încadrare.