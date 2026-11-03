Ultima ora
România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat
Legislație

Crește vârsta de pensionare pentru cadrele didactice femei. De când se aplică noua limită

Crește vârsta de pensionare pentru cadrele didactice femei. De când se aplică noua limită
Ce se schimbă la pensionarea cadrelor didactice femei / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
Google Urmărește pe Google

Vârsta de pensionare luată în calcul pentru cadrele didactice femei la 1 septembrie 2027 este de 62 de ani și 9 luni, potrivit proiectului de metodologie privind mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2027–2028. Documentul, pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, prevede și posibilitatea continuării activității până la 65 de ani pentru categoriile de personal care îndeplinesc condițiile stabilite.

Cuprins
  1. Ce vârstă și ce stagii de cotizare apar în proiect
  2. Cine poate opta să rămână la catedră până la 65 de ani
  3. Cum se transmite opțiunea pentru continuarea activității
  4. Documentul vizează anul școlar 2027–2028

Ce vârstă și ce stagii de cotizare apar în proiect

Proiectul publicat de Ministerul Educației pe 30 octombrie stabilește condițiile de pensionare avute în vedere la data de 1 septembrie 2027. Pentru femei, documentul menționează vârsta de 62 de ani și 9 luni, un stagiu complet de cotizare de 33 de ani și 11 luni și un stagiu minim de 15 ani.

Față de limita de 62 de ani și 7 luni indicată pentru etapa actuală, vârsta crește cu două luni. Stagiul complet de cotizare și stagiul minim sunt condiții distincte, iar proiectul le precizează separat.

Pentru bărbați, documentul menține vârsta de pensionare de 65 de ani. Stagiul complet de cotizare prevăzut este de 35 de ani, iar cel minim rămâne de 15 ani.

Creșterea graduală a vârstei de pensionare pentru femei este prevăzută în legislația sistemului public de pensii. Potrivit explicațiilor CNPP, vârsta standard și stagiile de cotizare se stabilesc în raport cu luna și anul nașterii, conform anexei nr. 5 la lege.

Cine poate opta să rămână la catedră până la 65 de ani

Îndeplinirea condițiilor menționate în proiect nu înseamnă că toate cadrele didactice femei vizate trebuie să încheie activitatea la 1 septembrie 2027. Documentul prevede posibilitatea unei opțiuni scrise între pensionare și continuarea activității.

Această posibilitate este prevăzută pentru cadrele didactice titulare care îndeplinesc condițiile de pensionare și nu împlinesc 65 de ani până la 1 septembrie 2027. Ele pot alege menținerea în activitate ca titulare până la împlinirea acestei vârste sau pensionarea începând cu data respectivă.

Vezi și:
Până când trebuie activate cardurile pentru prima didactică de 1.500 de lei. Peste 40.000 de profesori sunt vizați
Ce se întâmplă cu salariile profesorilor și bursele elevilor până la sfârșitul anului. Anunțul ministrului Sorin Ionescu: „Dacă nu facem rost de bani, plecăm acasă”

Proiectul include și femeile care au fost titulare și au fost reîncadrate în anul școlar 2026–2027, cu suspendarea pensiei pe durata reîncadrării. Și acestea pot opta pentru continuarea activității, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute și nu ajung la 65 de ani până la data de referință.

O prevedere similară se aplică femeilor angajate pe durata viabilității postului didactic sau a catedrei. În cazul lor, continuarea activității până la 65 de ani se face cu păstrarea acestui tip de încadrare.

Citește și: De ce tinerii profesori își găsesc greu locul la catedră. O absolventă de 22 de ani, despre problemele din învăţământul românesc

Cum se transmite opțiunea pentru continuarea activității

Opțiunea trebuie formulată în scris și adresată consiliului de administrație al școlii, potrivit calendarului mobilității. Proiectul face trimitere, pentru aceste situații, la articolul 229 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Cadrele didactice titulare care aleg să rămână în activitate până la 65 de ani beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. Această precizare apare expres în documentul propus de minister.

Calendarul anexat proiectului prevede perioada 11 ianuarie–5 februarie 2027 pentru întocmirea listelor cu personalul titular care optează pentru continuarea activității și cu cel care îndeplinește condițiile de pensionare. Listele se întocmesc pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților de învățământ și sunt comunicate inspectoratului școlar.

Pentru constatarea exercitării dreptului de menținere în activitate ca titular până la 65 de ani, calendarul propune un termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Emiterea deciziei directorului ar urma să se facă în cinci zile lucrătoare de la constatarea exercitării dreptului în consiliul de administrație.

Citește și: Criză de profesori în școlile din România, la doar două săptămâni de la începerea cursurilor. „Nu știm cu cine vom ocupa orele”

Documentul vizează anul școlar 2027–2028

Metodologia se află în consultare publică, iar prevederile prezentate fac parte din forma propusă pentru anul școlar 2027–2028. Ministerul a anunțat că propunerile și sugestiile pot fi transmise în cele zece zile calendaristice de la publicarea proiectului.

Pentru cadrele didactice care își pregătesc pensionarea sau continuarea activității, data de referință din document este 1 septembrie 2027. Condițiile și calendarul definitiv al mobilității vor fi cele din metodologia aprobată prin ordin de ministru.

Crește vârsta de pensionare pentru cadrele didactice femei. De când se aplică noua limită
Revista presei
Femeia.ro
Cine este și cu ce se ocupa Andreea-Mihaela Băluță, femeia de care edilul a divorțat după 20 de ani de mariaj FOTO
Hit.ro
Au apărut ochelarii de soare care recunosc clădirile și obiectele din jur și îți explică ce privești
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
Filmul românesc „Eu contez”, premiat de public la București și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
„Pot să mă cert cu partenerul în fața copilului?”. Un psiholog a lămurit dilema cu care mulți părinți se confruntă EXCLUSIV
Zooland.ro
Capibarele par blânde și liniștite când trăiesc în grup, dar în spatele acestei imagini se ascunde o realitate surprinzătoare
Playtech Icon
Playtech
Descarcă gratuit aplicația Playtech.ro din Google Play
Descarca
×