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de Diana Dumitrache
Vacanțe și turism

Taxa de vacanță despre care mulți turiști află abia la recepție. Cât se plătește în Grecia, Italia și Croația

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Taxa de vacanță despre care mulți turiști află abia la recepție. Cât se plătește în Grecia, Italia și Croația
Fontana di Trevi din Roma (Foto: Profimedia)

Mulți români își aleg vacanța în funcție de prețul afișat pe platformele de rezervări, însă descoperă abia la sosirea la hotel că trebuie să mai achite o taxă locală care nu este inclusă în costul cazării. Este vorba despre taxa de vacanță, cunoscută și sub denumirea de taxă turistică sau taxă de ședere, o sumă percepută de autoritățile locale în numeroase destinații europene. Deși valorile nu par mari la prima vedere, pentru o familie care petrece o săptămână în concediu costul suplimentar poate ajunge la câteva zeci de euro.

Cuprins
  1. De ce există această taxă pentru turiști
  2. Grecia: taxa care a crescut în ultimii ani
  3. Orașele turistice din Italia au cele mai mari taxe
  4. Croația: una dintre cele mai transparente destinații
  5. Cât plătesc turiștii în cele mai populare destinații
  6. Cum poți evita surprizele
  7. O cheltuială mică, dar importantă în bugetul vacanței

De ce există această taxă pentru turiști

Taxa de ședere este percepută de autoritățile locale pentru a finanța întreținerea infrastructurii turistice, curățenia, transportul public, promovarea destinației și alte servicii utilizate de vizitatori.

În cele mai multe cazuri, hotelurile și proprietarii de apartamente colectează banii în numele autorităților locale, iar suma apare separat de prețul camerei. Din acest motiv, mulți turiști au impresia că au găsit o ofertă mai ieftină decât este în realitate.

Grecia: taxa care a crescut în ultimii ani

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, însă aici taxa de ședere a devenit mai vizibilă în ultimii ani. Valoarea depinde de categoria unității de cazare și de perioada anului. În sezonul estival, turiștii care aleg hoteluri de 4 și 5 stele pot plăti sume considerabil mai mari decât în trecut.

De exemplu, pentru o familie care petrece șapte nopți într-un hotel de 4 sau 5 stele din Thassos, Creta, Corfu sau Rhodos, costul total al taxei poate depăși 50 de euro.

Orașele turistice din Italia au cele mai mari taxe

Italia este una dintre țările europene unde taxele turistice sunt aplicate aproape peste tot. La Roma, Veneția, Florența sau Milano, suma este calculată de regulă pe persoană și pe noapte. În unele orașe există și limite maxime privind numărul de nopți taxate.

Veneția a introdus inclusiv taxe speciale pentru turiștii de o zi în anumite perioade aglomerate, în încercarea de a controla fluxul foarte mare de vizitatori.

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Pentru familiile care călătoresc cu copii, este important de verificat dacă există excepții de vârstă, deoarece multe localități nu percep taxa pentru copiii mici.

Croația: una dintre cele mai transparente destinații

În Croația, taxa turistică este prezentată de obicei foarte clar în momentul rezervării, însă există și situații în care aceasta este achitată separat la sosire.

Stațiunile de pe litoralul Adriaticii, precum Dubrovnik, Split, Zadar sau Makarska, aplică taxe care variază în funcție de sezon și de categoria unității de cazare. De regulă, costurile sunt mai reduse decât în marile orașe turistice din Italia, însă pot deveni semnificative pentru grupurile numeroase.

Dubrovnik, Croaţia (Foto: Profimedia)

Dubrovnik, Croaţia (Foto: Profimedia)

Cât plătesc turiștii în cele mai populare destinații

Țara / destinația Cât se plătește Cine plătește Ce trebuie să știe turiștii
Grecia – Atena De la 1,50 euro/noapte la hoteluri de 1-2 stele până la 10 euro/noapte la hoteluri de 5 stele De regulă, pe cameră/noapte Taxa este percepută separat de cazare și se achită, de obicei, la recepție.
Grecia – Creta Între 1,50 și 10 euro/noapte, în funcție de categoria unității de cazare Pe cameră/noapte Se aplică inclusiv în zonele turistice mari, precum Heraklion, Chania sau Rethymno.
Grecia – Santorini / Mykonos Până la 10 euro/noapte la hoteluri de 5 stele; valori mai mici la pensiuni și hoteluri inferioare Pe cameră/noapte În insulele scumpe, taxa se adaugă peste tarifele deja ridicate ale cazării.
Italia – Roma Aprox. 4-10 euro/persoană/noapte, în funcție de tipul cazării Pe persoană/noapte Roma are printre cele mai mari taxe turistice din Italia, mai ales la hotelurile de 4-5 stele.
Italia – Veneția Aprox. 1-5 euro/persoană/noapte, în funcție de sezon, zonă și categoria cazării Pe persoană/noapte Separat, Veneția poate aplica și taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, în anumite perioade.
Italia – Florența Aprox. 3-8 euro/persoană/noapte Pe persoană/noapte Valoarea depinde de categoria unității de cazare și de regulile locale.
Italia – Milano Aprox. 2-5 euro/persoană/noapte Pe persoană/noapte Taxa se achită separat, iar hotelurile o includ adesea la finalul notei de plată.
Croația – Dubrovnik Aprox. 1,50-2 euro/persoană/noapte în sezonul turistic Pe persoană/noapte Dubrovnik este una dintre cele mai scumpe destinații croate și la cazare, nu doar la taxele locale.
Croația – Split Aprox. 1,30-2 euro/persoană/noapte Pe persoană/noapte Taxa variază în funcție de sezon și de categoria localității turistice.
Croația – Zadar Aprox. 1-2 euro/persoană/noapte Pe persoană/noapte În extrasezon, taxa poate fi mai mică decât în lunile de vârf.
Croația – Rovinj / Istria Aprox. 1,50-2 euro/persoană/noapte Pe persoană/noapte Istria are taxe turistice relativ moderate, dar costurile totale cresc în sezonul de vârf.

Cum poți evita surprizele

Specialiștii în turism recomandă verificarea atentă a condițiilor de rezervare înainte de efectuarea plății. Pe platforme precum Booking, Expedia sau Airbnb, informațiile despre taxa de ședere sunt de regulă menționate în secțiunea privind costurile suplimentare, însă nu întotdeauna sunt afișate în prețul principal.

Este recomandat să verificați dacă suma este calculată pe persoană sau pe cameră și dacă se aplică pentru toate nopțile de cazare.

O cheltuială mică, dar importantă în bugetul vacanței

Pentru un cuplu care petrece o săptămână într-un hotel de categorie superioară, taxa turistică poate însemna între 20 și 100 de euro în plus față de costul inițial al sejurului. În cazul familiilor numeroase sau al vacanțelor mai lungi, suma poate crește și mai mult.

De aceea, chiar dacă nu este cea mai mare cheltuială din concediu, taxa de vacanță este unul dintre acele costuri pe care turiștii ar trebui să le includă în buget încă din momentul în care își planifică vacanța.

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