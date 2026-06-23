Taxa de vacanță despre care mulți turiști află abia la recepție. Cât se plătește în Grecia, Italia și Croația

În cele mai multe cazuri, hotelurile și proprietarii de apartamente colectează banii în numele autorităților locale, iar suma apare separat de prețul camerei. Din acest motiv, mulți turiști au impresia că au găsit o ofertă mai ieftină decât este în realitate.

Grecia: taxa care a crescut în ultimii ani

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, însă aici taxa de ședere a devenit mai vizibilă în ultimii ani. Valoarea depinde de categoria unității de cazare și de perioada anului. În sezonul estival, turiștii care aleg hoteluri de 4 și 5 stele pot plăti sume considerabil mai mari decât în trecut.

De exemplu, pentru o familie care petrece șapte nopți într-un hotel de 4 sau 5 stele din Thassos, Creta, Corfu sau Rhodos, costul total al taxei poate depăși 50 de euro.

Orașele turistice din Italia au cele mai mari taxe

Italia este una dintre țările europene unde taxele turistice sunt aplicate aproape peste tot. La Roma, Veneția, Florența sau Milano, suma este calculată de regulă pe persoană și pe noapte. În unele orașe există și limite maxime privind numărul de nopți taxate.

Veneția a introdus inclusiv taxe speciale pentru turiștii de o zi în anumite perioade aglomerate, în încercarea de a controla fluxul foarte mare de vizitatori.

Pentru familiile care călătoresc cu copii, este important de verificat dacă există excepții de vârstă, deoarece multe localități nu percep taxa pentru copiii mici.

Croația: una dintre cele mai transparente destinații

În Croația, taxa turistică este prezentată de obicei foarte clar în momentul rezervării, însă există și situații în care aceasta este achitată separat la sosire.