Noua destinație de vacanță care le face concurență insulelor grecești. Tot mai mulți români o aleg în 2026

Grecia rămâne lider în preferințele turiștilor

Cele mai multe rezervări pentru vara lui 2026 au fost înregistrate către Creta, Rhodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia. Aceste destinații continuă să atragă turiști datorită plajelor apreciate, infrastructurii turistice bine dezvoltate și zborurilor directe disponibile din mai multe orașe din România.

Printre surprizele sezonului se numără și Salonic, care a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri. Interesul pentru nordul Greciei este susținut de accesul rapid către Riviera Olimpului și Halkidiki, două dintre cele mai căutate zone de vacanță de către turiștii români.

Sardinia și Mallorca atrag tot mai mulți turiști români

După Grecia, Sardinia și Mallorca se află printre destinațiile care câștigă rapid popularitate. Sardinia, prin aeroportul din Olbia, atrage în special turiști interesați de peisaje spectaculoase, plaje exclusiviste și servicii de calitate.

În același timp, Mallorca continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații din Spania pentru vacanțele la mare.

Reprezentanții companiei aeriene spun că românii caută tot mai mult zboruri directe și posibilitatea de a pleca în vacanță din aeroportul aflat cel mai aproape de casă.

Aeroporturile regionale câștigă importanță

Pe lângă București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, tot mai mulți pasageri aleg să plece în vacanță din aeroporturi regionale precum Sibiu, Brașov, Craiova sau Suceava.

Printre cele mai căutate rute se numără zborurile către Sardinia din Cluj-Napoca și Timișoara, cele către Salonic din Cluj-Napoca și Iași, dar și cursele spre Mallorca din Iași.