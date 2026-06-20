Noua destinație de vacanță care le face concurență insulelor grecești. Tot mai mulți români o aleg în 2026
Grecia își păstrează statutul de destinație preferată pentru vacanțele de vară ale românilor, însă o altă insulă mediteraneană începe să atragă din ce în ce mai mult interes. Sardinia se află printre destinațiile cu cea mai rapidă creștere a cererii în sezonul estival 2026, alături de Mallorca.
Datele furnizate de compania aeriană AnimaWings arată că insulele grecești continuă să domine clasamentul rezervărilor, însă tot mai mulți turiști români caută alternative care oferă plaje spectaculoase, servicii premium și conexiuni aeriene directe.
Grecia rămâne lider în preferințele turiștilor
Cele mai multe rezervări pentru vara lui 2026 au fost înregistrate către Creta, Rhodos, Zakynthos, Corfu și Kefalonia. Aceste destinații continuă să atragă turiști datorită plajelor apreciate, infrastructurii turistice bine dezvoltate și zborurilor directe disponibile din mai multe orașe din România.
Printre surprizele sezonului se numără și Salonic, care a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri. Interesul pentru nordul Greciei este susținut de accesul rapid către Riviera Olimpului și Halkidiki, două dintre cele mai căutate zone de vacanță de către turiștii români.
Sardinia și Mallorca atrag tot mai mulți turiști români
După Grecia, Sardinia și Mallorca se află printre destinațiile care câștigă rapid popularitate. Sardinia, prin aeroportul din Olbia, atrage în special turiști interesați de peisaje spectaculoase, plaje exclusiviste și servicii de calitate.
În același timp, Mallorca continuă să fie una dintre cele mai apreciate destinații din Spania pentru vacanțele la mare.
Reprezentanții companiei aeriene spun că românii caută tot mai mult zboruri directe și posibilitatea de a pleca în vacanță din aeroportul aflat cel mai aproape de casă.
Aeroporturile regionale câștigă importanță
Pe lângă București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, tot mai mulți pasageri aleg să plece în vacanță din aeroporturi regionale precum Sibiu, Brașov, Craiova sau Suceava.
Printre cele mai căutate rute se numără zborurile către Sardinia din Cluj-Napoca și Timișoara, cele către Salonic din Cluj-Napoca și Iași, dar și cursele spre Mallorca din Iași.
Cât costă biletele pentru vara lui 2026
Majoritatea rezervărilor au fost realizate în cadrul campaniilor Early Booking. Potrivit datelor companiei, valoarea medie a unui bilet cumpărat din timp pentru sezonul estival este cuprinsă între 150 și 220 de euro de persoană, pentru zbor dus-întors.
În cazul rezervărilor last minute, prețul mediu urcă la aproximativ 250 de euro de persoană, diferențele fiind influențate de destinație și perioada aleasă pentru călătorie.
Sejururile de șapte nopți continuă să fie cele mai populare, însă se observă o creștere a interesului pentru vacanțele de 10 și 14 nopți, în special în cazul familiilor care aleg destinații insulare.