Cât te costă acum să deții o casă în România. Lista completă a taxelor și impozitelor din 2026
Deținerea unei locuințe în România a devenit mai costisitoare în 2026, după intrarea în vigoare a unui nou pachet de măsuri fiscale care afectează direct proprietarii de case și apartamente. Majorarea valorilor impozabile pentru clădiri și terenuri, eliminarea unor facilități pentru locuințele vechi și menținerea taxei speciale pentru proprietățile de mare valoare înseamnă că mulți români vor scoate mai mulți bani din buzunar în acest an, chiar dacă nu au făcut nicio investiție nouă în imobilul pe care îl dețin.
De ce au crescut taxele în 2026
Modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026 fac parte dintr-un pachet adoptat de Parlament și validat ulterior de Curtea Constituțională. Guvernul a argumentat că măsurile sunt necesare pentru creșterea veniturilor la buget și pentru reducerea deficitului bugetar, într-un context economic dificil și sub presiunea angajamentelor asumate față de instituțiile europene.
Pentru proprietarii de locuințe, efectul se vede direct în impozitul anual datorat către primărie, dar și în alte costuri conexe care au crescut în ultimii ani.
Impozitul pe locuință este mai mare
Una dintre cele mai importante schimbări din 2026 este actualizarea valorilor impozabile utilizate pentru calculul impozitului pe clădiri.
În plus, au fost eliminate reducerile aplicate până acum anumitor locuințe construite înainte de anul 1990. Practic, proprietarii apartamentelor din blocurile ridicate în anii ’70 și ’80, care reprezintă o mare parte din fondul locativ al României, plătesc acum impozite mai mari decât în anii precedenți.
Impozitul continuă să fie calculat pe baza suprafeței construite, a valorii impozabile stabilite prin Codul fiscal și a cotei aprobate de fiecare consiliu local.
De exemplu, pentru un apartament de două camere din București, Cluj-Napoca sau Timișoara, majorarea poate însemna zeci de lei în plus anual, în timp ce pentru casele cu suprafețe mari creșterea este mult mai vizibilă.
Taxa pe lux rămâne în vigoare
De asemenea, în 2026 se aplică în continuare și impozitul suplimentar pentru clădirile considerate de mare valoare. Pentru locuințele cu o valoare impozabilă ce depășește 2,5 milioane de lei, proprietarii trebuie să plătească o taxă de 0,9% aplicată exclusiv asupra sumei care depășește acest prag.
De exemplu, dacă o proprietate are o valoare impozabilă de 3 milioane de lei, taxa nu se calculează pentru întreaga sumă, ci doar pentru diferența de 500.000 de lei.
Terenurile costă mai mult din punct de vedere fiscal
Nu doar clădirile au fost afectate de modificările fiscale. Începând cu 2026 au crescut și valorile utilizate la calculul impozitelor pentru terenuri, în special pentru terenurile intravilane. Practic, această schimbare îi afectează atât pe proprietarii de case, cât și pe cei care dețin terenuri construibile în interiorul localităților.
Există însă în continuare categorii scutite de la plata unor astfel de taxe, printre care terenurile din domeniul public, cele aparținând unităților de învățământ, cultelor religioase sau parcurilor industriale.
Pentru fermieri există o veste bună: impozitarea construcțiilor agricole, precum serele, solariile, silozurile și depozitele agricole, rămâne suspendată și în 2026.
Cât poate ajunge să coste o proprietate în 2026
|Taxă / Impozit
|Ce trebuie să știi
|Impozit pe locuință
|Mai mare în 2026 după actualizarea valorilor impozabile și eliminarea unor reduceri.
|Impozit pe teren
|Crește pentru multe terenuri intravilane și construibile.
|Taxa pe lux
|0,9% pentru valoarea care depășește 2,5 milioane lei.
|Taxe notariale și cadastrale
|Se aplică la vânzare, donație, succesiune sau actualizarea documentelor.
|Taxe locale
|Pot diferi de la o primărie la alta în funcție de hotărârile locale.
Exemple de sume
Apartament de 50 mp într-un oraș mare. Pentru un apartament de 50 mp, construit din beton sau cărămidă și amplasat într-o zonă urbană obișnuită, impozitul anual poate ajunge la aproximativ 290-300 de lei, față de aproximativ 160-180 de lei înainte de modificările din 2026.
Apartament de 70 mp într-un bloc construit înainte de 1990. Dacă locuința beneficia anterior de reducerea acordată pentru vechime, eliminarea acesteia poate însemna o creștere suplimentară de câteva zeci sau chiar peste 100 de lei pe an, în funcție de localitate și de cota stabilită de primărie.
Casă de 120 mp. Pentru o casă de aproximativ 120 mp situată într-o zonă urbană, impozitul anual poate depăși 700-900 de lei, iar în unele localități poate trece de 1.000 de lei dacă se aplică coeficienți de zonă mai mari și cote locale apropiate de maximul permis de lege.
Proprietate de lux. Dacă o vilă are o valoare impozabilă de 3 milioane de lei, proprietarul plătește și taxa suplimentară pentru proprietățile de mare valoare. În acest caz, suma care depășește pragul de 2,5 milioane lei este de 500.000 lei, iar taxa suplimentară este de aproximativ 4.500 lei pe an, peste impozitul obișnuit pe clădire.
Alte taxe care îi afectează indirect pe proprietari
Deși nu sunt legate direct de casă, noile măsuri fiscale din 2026 influențează bugetul multor familii. De exemplu, a fost introdusă taxa fixă de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, ceea ce afectează comenzile de pe platforme precum Temu, Shein sau Trendyol.
În același timp, impozitul pe câștigurile din criptomonede a crescut la 16%, iar pentru investițiile în acțiuni și obligațiuni se aplică noi cote de impozitare, de 3% sau 7%, în funcție de perioada de deținere.
Ce trebuie să facă proprietarii
Specialiștii recomandă proprietarilor să verifice din timp deciziile de impunere emise de autoritățile locale și să urmărească eventualele modificări aprobate de consiliile locale, deoarece nivelul exact al impozitului poate varia de la un oraș la altul.
Pentru milioane de români care dețin un apartament sau o casă, anul 2026 aduce astfel o realitate fiscală nouă: costurile asociate proprietății cresc, iar impozitul anual pe locuință devine o cheltuială tot mai importantă în bugetul familiei.