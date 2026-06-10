Cât te costă acum să deții o casă în România. Lista completă a taxelor și impozitelor din 2026

Pentru proprietarii de locuințe, efectul se vede direct în impozitul anual datorat către primărie, dar și în alte costuri conexe care au crescut în ultimii ani.

Impozitul pe locuință este mai mare

Una dintre cele mai importante schimbări din 2026 este actualizarea valorilor impozabile utilizate pentru calculul impozitului pe clădiri.

În plus, au fost eliminate reducerile aplicate până acum anumitor locuințe construite înainte de anul 1990. Practic, proprietarii apartamentelor din blocurile ridicate în anii ’70 și ’80, care reprezintă o mare parte din fondul locativ al României, plătesc acum impozite mai mari decât în anii precedenți.

Impozitul continuă să fie calculat pe baza suprafeței construite, a valorii impozabile stabilite prin Codul fiscal și a cotei aprobate de fiecare consiliu local.

De exemplu, pentru un apartament de două camere din București, Cluj-Napoca sau Timișoara, majorarea poate însemna zeci de lei în plus anual, în timp ce pentru casele cu suprafețe mari creșterea este mult mai vizibilă.

Taxa pe lux rămâne în vigoare

De asemenea, în 2026 se aplică în continuare și impozitul suplimentar pentru clădirile considerate de mare valoare. Pentru locuințele cu o valoare impozabilă ce depășește 2,5 milioane de lei, proprietarii trebuie să plătească o taxă de 0,9% aplicată exclusiv asupra sumei care depășește acest prag.

De exemplu, dacă o proprietate are o valoare impozabilă de 3 milioane de lei, taxa nu se calculează pentru întreaga sumă, ci doar pentru diferența de 500.000 de lei.