Țara în care femeile ar putea fi primele din lume cu o speranță medie de viață de peste 90 de ani. Ce arată un nou studiu
Coreea de Sud ar putea intra în istorie până în 2030 printr-o performanță fără precedent în ceea ce privește longevitatea populației feminine. Un studiu publicat în revista științifică „The Lancet”, realizat de cercetători de la Imperial College London în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), estimează că femeile din această țară au șanse să devină primul grup național care depășește o speranță medie de viață de 90 de ani. Cercetarea explică și factorii care au contribuit la această evoluție și arată că estimările au fost obținute printr-o metodă statistică complexă.
Femeile din Coreea de Sud ar putea atinge un prag considerat cândva imposibil
Potrivit studiului publicat în „The Lancet”, citat de Space Daily, femeile din Coreea de Sud ar putea ajunge, până în anul 2030, la o speranță medie de viață de 90,8 ani.
Autorii cercetării estimează că există o probabilitate de 57% ca acest prag să fie depășit, ceea ce ar reprezenta o premieră la nivel mondial.
Rezultatele plasează Coreea de Sud înaintea unor state precum Franța, Spania și Japonia, unde speranța medie de viață a femeilor este estimată pentru aceeași perioadă în jurul valorii de 88 de ani.
În 2023, speranța de viață la naștere pentru femeile sud-coreene era estimată între 86 și 87 de ani. Deși pandemia din 2022 a influențat temporar aceste valori, studiul arată că tendința de creștere a fost reluată ulterior.
Cum au ajuns cercetătorii la această estimare
Prognozarea speranței de viață implică un grad ridicat de incertitudine, motiv pentru care echipa coordonată de Vasilis Kontis și Majid Ezzati a folosit o metodă care combină mai multe modele statistice.
Cercetătorii au utilizat un ansamblu format din 21 de modele statistice diferite, cunoscut sub denumirea de „Bayesian model ensemble”.
Metoda este inspirată din sistemele utilizate pentru prognoza meteo și are rolul de a reduce erorile care pot apărea atunci când este folosit un singur model statistic. În același timp, aceasta ia în calcul diferențele dintre modele pentru a oferi o estimare considerată mai robustă.
Studiul a fost realizat de cercetători de la Imperial College London împreună cu Organizația Mondială a Sănătății.
Ce factori au contribuit la această evoluție
Autorii cercetării atribuie rezultatele Coreei de Sud mai multor elemente care au influențat starea de sănătate a populației de-a lungul timpului.
Printre acestea se numără existența unui sistem național de asigurări de sănătate implementat încă din anii ’80, care acoperă aproape întreaga populație.
Studiul mai menționează gestionarea eficientă a riscurilor cardiovasculare, ratele scăzute ale fumatului în rândul femeilor, valorile reduse ale tensiunii arteriale, nutriția adecvată încă din copilărie și accesul larg la educație.
„Coreea de Sud a făcut multe lucruri bine”, a declarat Majid Ezzati, care a adăugat că egalitatea relativă din societate și accesul la educație și la o alimentație de calitate au avut, de asemenea, un rol important.
Cercetarea contrazice și o idee susținută în trecut de o parte dintre demografi.
„Până la începutul acestui secol, mulți cercetători credeau că speranța de viață nu va depăși niciodată 90 de ani”, a afirmat Majid Ezzati.
Longevitate ridicată, dar și cea mai mică natalitate din lume
În timp ce estimările privind speranța de viață sunt optimiste, Coreea de Sud se confruntă cu o provocare demografică importantă. Țara are în prezent cea mai scăzută rată a natalității la nivel mondial, cu mai puțin de un copil pentru fiecare femeie.
Deși studiul arată că femeile sud-coreene ar putea deveni primele din lume care ating o speranță medie de viață de peste 90 de ani, cercetătorii sunt de părere că că rata foarte redusă a nașterilor va avea efecte importante asupra societății în deceniile următoare.