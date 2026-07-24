Țara în care femeile ar putea fi primele din lume cu o speranță medie de viață de peste 90 de ani. Ce arată un nou studiu

Autorii cercetării estimează că există o probabilitate de 57% ca acest prag să fie depășit, ceea ce ar reprezenta o premieră la nivel mondial.

Rezultatele plasează Coreea de Sud înaintea unor state precum Franța, Spania și Japonia, unde speranța medie de viață a femeilor este estimată pentru aceeași perioadă în jurul valorii de 88 de ani.

În 2023, speranța de viață la naștere pentru femeile sud-coreene era estimată între 86 și 87 de ani. Deși pandemia din 2022 a influențat temporar aceste valori, studiul arată că tendința de creștere a fost reluată ulterior.

Cum au ajuns cercetătorii la această estimare

Prognozarea speranței de viață implică un grad ridicat de incertitudine, motiv pentru care echipa coordonată de Vasilis Kontis și Majid Ezzati a folosit o metodă care combină mai multe modele statistice.

Cercetătorii au utilizat un ansamblu format din 21 de modele statistice diferite, cunoscut sub denumirea de „Bayesian model ensemble”.

Metoda este inspirată din sistemele utilizate pentru prognoza meteo și are rolul de a reduce erorile care pot apărea atunci când este folosit un singur model statistic. În același timp, aceasta ia în calcul diferențele dintre modele pentru a oferi o estimare considerată mai robustă.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Imperial College London împreună cu Organizația Mondială a Sănătății.