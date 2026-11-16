Cum a ajuns locul de fabricație să decidă ce funcții Tesla pot utiliza șoferii

Situația din Coreea de Sud este neobișnuită deoarece eligibilitatea pentru FSD depinde, în mare măsură, de țara în care a fost construit automobilul. Modelele Tesla fabricate în Statele Unite, precum Model S, Model X și Cybertruck, beneficiază de un cadru de recunoaștere a standardelor americane de siguranță prin acordul comercial dintre Washington și Seul. Acest mecanism a permis activarea sistemului FSD Supervised pe anumite automobile importate din SUA.

În schimb, majoritatea exemplarelor Model 3 și Model Y vândute în Coreea de Sud provin de la uzina Tesla din Shanghai. Pentru aceste automobile nu există aceeași cale de recunoaștere a omologării americane, astfel încât funcțiile FSD necesită aprobări specifice din partea autorităților sud-coreene. Potrivit declarațiilor prezentate parlamentarilor de conducerea Tesla Korea, sistemul putea fi utilizat pe aproximativ 20% dintre toate automobilele Tesla înmatriculate în țară, proporție considerabil mai mare decât cea corespunzătoare automobilelor noi vândute în 2025.

Aceste diferențe au devenit importante în contextul politicii comerciale a Tesla. Timp de mai mulți ani, compania a comercializat accesul la FSD contra unei plăți unice care ajungea la echivalentul a aproximativ 6.100 de euro. În august 2026, producătorul a trecut și la un sistem de abonament, cu un tarif lunar echivalent cu aproximativ 102 euro. Problema semnalată de organizația pentru protecția consumatorilor este că numeroși cumpărători ar fi plătit pentru o funcție pe care nu o puteau utiliza legal în configurația disponibilă pe automobilele lor.

Reprezentanții consumatorilor susțin că mesajele comerciale referitoare la disponibilitatea viitoare a sistemului și materialele demonstrative filmate pe drumurile coreene nu au explicat suficient restricțiile aplicabile anumitor vehicule. Acuzațiile trebuie însă diferențiate de o constatare definitivă de încălcare a legislației, deoarece evaluarea comportamentului comercial al Tesla revine autorităților competente.

Ce investighează autoritățile și de ce situația interesează și șoferii români

Organizația Citizens United for Consumer Sovereignty a solicitat autorității sud-coreene pentru comerț echitabil să examineze modul în care Tesla a promovat și comercializat FSD, inclusiv posibilitatea opririi temporare a publicității pentru automobilele neeligibile. Reprezentanții instituției au confirmat pentru Reuters existența unei investigații privind reclamele Tesla, precum și faptul că societatea a transmis răspunsuri scrise. Compania nu a oferit un comentariu pentru solicitările publicației la momentul relatării.

Un alt detaliu care complică situația este calendarul demersurilor de omologare. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unei audieri parlamentare din octombrie 2026, Tesla nu solicitase până atunci testarea formală a FSD pentru anumite automobile fabricate în China, deși comercializase funcția de mai mulți ani. Cererea pentru certificare a fost depusă ulterior, dar aprobarea nu este automată, deoarece sistemul trebuie să respecte cerințele sud-coreene privind siguranța și supravegherea permanentă a conducerii.

Între timp, un tribunal din Seul a respins o acțiune prin care proprietarii unor automobile Tesla solicitau rambursarea sumelor plătite pentru FSD. Decizia a avut în vedere rolul restricțiilor de reglementare în imposibilitatea utilizării funcției, însă nu echivalează cu închiderea investigației separate referitoare la practicile comerciale.