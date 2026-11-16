Tesla este acuzată că a vândut o funcție de condus autonom pe mașini care nu o pot folosi legal. Scandalul care a ajuns la autorități
Promisiunea unui automobil capabil să se conducă singur a devenit unul dintre cele mai importante argumente comerciale ale Tesla, însă diferența dintre posibilitățile tehnice ale unei mașini și funcțiile pe care proprietarul le poate utiliza legal rămâne o sursă constantă de controverse. În Coreea de Sud, această diferență a ajuns în centrul unui conflict care implică mii de cumpărători, autoritățile de reglementare și una dintre cele mai valoroase companii auto din lume. Problema nu este că automobilele nu ar avea suficientă putere de calcul, ci că majoritatea exemplarelor comercializate într-o anumită perioadă nu puteau utiliza legal sistemul de asistență pentru care unii clienți plătiseră.
O organizație sud-coreeană pentru protecția consumatorilor a acuzat Tesla de promovarea înșelătoare a sistemului Full Self-Driving, cunoscut drept FSD, și a solicitat intervenția autorității naționale pentru concurență și comerț echitabil. Potrivit datelor prezentate de organizație și relatate de Reuters, aproximativ 99% dintre automobilele Tesla vândute în Coreea de Sud în 2025 nu erau eligibile pentru utilizarea legală a funcției FSD Supervised. Situația ridică întrebări importante inclusiv pentru cumpărătorii europeni, deoarece disponibilitatea funcțiilor software avansate poate depinde de legislația și omologarea fiecărei piețe.
Cum a ajuns locul de fabricație să decidă ce funcții Tesla pot utiliza șoferii
Situația din Coreea de Sud este neobișnuită deoarece eligibilitatea pentru FSD depinde, în mare măsură, de țara în care a fost construit automobilul. Modelele Tesla fabricate în Statele Unite, precum Model S, Model X și Cybertruck, beneficiază de un cadru de recunoaștere a standardelor americane de siguranță prin acordul comercial dintre Washington și Seul. Acest mecanism a permis activarea sistemului FSD Supervised pe anumite automobile importate din SUA.
În schimb, majoritatea exemplarelor Model 3 și Model Y vândute în Coreea de Sud provin de la uzina Tesla din Shanghai. Pentru aceste automobile nu există aceeași cale de recunoaștere a omologării americane, astfel încât funcțiile FSD necesită aprobări specifice din partea autorităților sud-coreene. Potrivit declarațiilor prezentate parlamentarilor de conducerea Tesla Korea, sistemul putea fi utilizat pe aproximativ 20% dintre toate automobilele Tesla înmatriculate în țară, proporție considerabil mai mare decât cea corespunzătoare automobilelor noi vândute în 2025.
Aceste diferențe au devenit importante în contextul politicii comerciale a Tesla. Timp de mai mulți ani, compania a comercializat accesul la FSD contra unei plăți unice care ajungea la echivalentul a aproximativ 6.100 de euro. În august 2026, producătorul a trecut și la un sistem de abonament, cu un tarif lunar echivalent cu aproximativ 102 euro. Problema semnalată de organizația pentru protecția consumatorilor este că numeroși cumpărători ar fi plătit pentru o funcție pe care nu o puteau utiliza legal în configurația disponibilă pe automobilele lor.
Reprezentanții consumatorilor susțin că mesajele comerciale referitoare la disponibilitatea viitoare a sistemului și materialele demonstrative filmate pe drumurile coreene nu au explicat suficient restricțiile aplicabile anumitor vehicule. Acuzațiile trebuie însă diferențiate de o constatare definitivă de încălcare a legislației, deoarece evaluarea comportamentului comercial al Tesla revine autorităților competente.
Ce investighează autoritățile și de ce situația interesează și șoferii români
Organizația Citizens United for Consumer Sovereignty a solicitat autorității sud-coreene pentru comerț echitabil să examineze modul în care Tesla a promovat și comercializat FSD, inclusiv posibilitatea opririi temporare a publicității pentru automobilele neeligibile. Reprezentanții instituției au confirmat pentru Reuters existența unei investigații privind reclamele Tesla, precum și faptul că societatea a transmis răspunsuri scrise. Compania nu a oferit un comentariu pentru solicitările publicației la momentul relatării.
Un alt detaliu care complică situația este calendarul demersurilor de omologare. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul unei audieri parlamentare din octombrie 2026, Tesla nu solicitase până atunci testarea formală a FSD pentru anumite automobile fabricate în China, deși comercializase funcția de mai mulți ani. Cererea pentru certificare a fost depusă ulterior, dar aprobarea nu este automată, deoarece sistemul trebuie să respecte cerințele sud-coreene privind siguranța și supravegherea permanentă a conducerii.
Între timp, un tribunal din Seul a respins o acțiune prin care proprietarii unor automobile Tesla solicitau rambursarea sumelor plătite pentru FSD. Decizia a avut în vedere rolul restricțiilor de reglementare în imposibilitatea utilizării funcției, însă nu echivalează cu închiderea investigației separate referitoare la practicile comerciale.
Pentru România, cazul oferă o perspectivă relevantă asupra modului în care ar trebui evaluate funcțiile software promise la cumpărarea unui automobil. Faptul că o mașină dispune de camere, senzori și procesoare compatibile cu o anumită tehnologie nu înseamnă că aceasta va fi activată automat pe toate piețele. Omologarea europeană, legislația națională și versiunile hardware pot influența disponibilitatea, iar formulări precum „în curând” nu reprezintă neapărat un termen contractual ferm.
De asemenea, denumirea Full Self-Driving nu trebuie confundată cu autonomia completă. FSD Supervised rămâne un sistem de asistență care necesită supravegherea activă a șoferului, responsabilitatea conducerii nefiind transferată către automobil.
Controversa sud-coreeană nu demonstrează automat că Tesla a încălcat legislația, dar pune în evidență o problemă comercială care ar putea deveni tot mai importantă pe măsură ce automobilele sunt vândute cu funcții activabile ulterior prin software. Pentru cumpărător, diferența dintre o promisiune tehnologică și o funcție disponibilă legal din prima zi poate valora mii de euro.