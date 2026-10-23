Rechinul care a cucerit un oraș întreg și refuză să fie salvat. Peste 1,6 milioane de oameni au venit să-l vadă, dar viața lui este în pericol VIDEO

Povestea a început pe 18 septembrie, când animalul a fost observat înotând într-un canal din zona portului nordic al orașului Busan. Inițial, autoritățile au sperat că va găsi singur drumul spre larg. După mai bine de o lună, însă, rechinul continua să înoate în același loc, iar apropierea iernii a transformat situația într-o urgență.

Bukhangi, rechinul care se întoarce mereu în canal

Rechinul a primit numele Bukhangi, inspirat de denumirea coreeană a Portului de Nord din Busan. Este o femelă din specia Carcharhinus obscurus, identificată de Institutul Național de Științe Piscicole din Coreea de Sud.

Deși prezența sa în canal a stârnit curiozitatea publicului, comportamentul animalului a pus autoritățile în dificultate. Primele încercări de a-l îndruma spre larg nu au avut rezultatul dorit. Echipele au folosit ambarcațiuni și jeturi de apă, iar ulterior au instalat plase pentru a limita direcțiile în care putea înota.

Miercuri, 21 octombrie, salvatorii au organizat o nouă intervenție. Au fixat plase de platforme plutitoare și le-au deplasat treptat, încercând să conducă animalul spre ieșirea din canal. După mai multe ore, rechinul a ajuns în apele portului, iar operațiunea părea să fi avut succes.

Bucuria nu a durat mult. În cursul nopții, Bukhangi a trecut pe sub o barieră și s-a întors în canal. Joi, 22 octombrie, autoritățile pregăteau o nouă încercare, în timp ce animalul se afla între două sisteme de protecție.

Comportamentul rechinilor continuă să ridice numeroase întrebări pentru cercetători. Într-un interviu exclusiv acordat Playtech despre viața și comportamentul rechinilor, biologul marin Mike Heithaus explica dificultățile studierii acestor animale și importanța înțelegerii habitatelor lor naturale.

De ce salvatorii se tem că rechinul nu va supraviețui iernii

Dincolo de simpatia publicului, specialiștii avertizează că situația lui Bukhangi este periculoasă. Canalul artificial are o adâncime limitată, iar spațiul restrâns nu oferă condițiile unei zone marine deschise.

Există și îngrijorări privind alimentația animalului. Potrivit autorităților citate de AFP, rechinul nu a fost observat hrănindu-se în mod regulat. Specialiștii au remarcat inclusiv posibile dificultăți în menținerea echilibrului în timpul înotului.

O altă problemă este temperatura apei. Pe măsură ce iarna se apropie, răcirea canalului ar putea pune o presiune suplimentară asupra organismului animalului. Din acest motiv, salvatorii încearcă să găsească o metodă de evacuare care să nu provoace răni sau stres excesiv.

Intervenția este delicată și pentru că forțarea unui animal de asemenea dimensiuni poate avea consecințe grave. Autoritățile trebuie să aleagă între riscurile unei capturări agresive și pericolele menținerii rechinului în canal.

Vulnerabilitatea rechinilor la schimbările de mediu reprezintă o preocupare mai amplă. Recent, descoperirea unei noi specii de rechin în Papua Noua Guinee a readus în atenție importanța protejării habitatelor marine și a biodiversității.

Un fenomen turistic neașteptat și un posibil semnal al schimbărilor climatice

Prezența lui Bukhangi a schimbat atmosfera din zona portuară. Peste 1,6 milioane de oameni au venit să vadă rechinul, iar imaginile cu animalul au devenit virale pe rețelele sociale.

Primarul orașului Busan a remarcat beneficiile economice și publicitatea neașteptată aduse localității. Totuși, organizațiile de mediu consideră că povestea nu ar trebui tratată exclusiv ca un spectacol turistic.

Activiștii atrag atenția asupra încălzirii mărilor, care poate influența distribuția speciilor marine. Peștii adaptați apelor mai calde își pot modifica arealul, iar prădătorii pot urma deplasarea surselor de hrană.

Legătura dintre cazul individual al lui Bukhangi și schimbările climatice nu a fost demonstrată. Apariția unui singur rechin într-o zonă neobișnuită nu este suficientă pentru a stabili cauza deplasării sale.

Totuși, schimbările de temperatură pot avea consecințe importante asupra ecosistemelor, după cum arată și cercetările privind dispariția rechinilor megalodon și transformările mediului marin.

Pentru autoritățile din Busan, prioritatea rămâne salvarea animalului. Bukhangi a devenit un simbol local, dar faima nu îl poate proteja de condițiile nefavorabile din canal. Iar povestea rechinului care pare să se întoarcă mereu în același loc arată cât de dificilă poate fi intervenția oamenilor atunci când un animal sălbatic ajunge într-un mediu nepotrivit.