Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici

Doi tineri din Timișoara au lansat Chronivo Health, prima platformă românească bazată pe inteligență artificială destinată monitorizării pacienților cronici. Proiectul este semnificativ recunoscut — fondatorii au fost incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” 2025 organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Contextul provocărilor sistemului medical românesc

În România, afecțiunile cronice reprezintă o povară majoră pentru sistemul de sănătate: proporția populației adulte afectate de boli cronice este de aproape 20 %. PMC Accesul la informații în timp real despre evoluția pacienților între consultații este redus, iar medicii deseori intervin prea târziu. În plus, gradul scăzut de alfabetizare digitală în rândul pacienților vârstnici sau cu resurse limitate agravează problema.

Rezultatele studiului PaRIS pentru România confirmă aceste obstacole: doar 52 % dintre persoanele cu boli cronice raportează o stare bună de sănătate fizică, iar foarte puțini sunt confortabili cu utilizarea informațiilor medicale online. OECD Astfel, nevoia unei soluții digitale, accesibile și scalabile, devine evidentă.

Cum funcționează Chronivo: agent virtual + dialog telefonic

Pornind de la experiența clinică directă, Teodor Burtic a observat în spitalele românești că medicii nu au acces la datele evolutive ale pacienților cronici între vizite. Avantajând această observație, el și Alexandru Oprescu au conceput o soluție: un agent virtual care realizează apeluri telefonice către pacienți pentru a colecta informații despre simptome, starea mentală sau lista de medicamente.

Aceste date sunt procesate de platformă și transformate în rapoarte și alerte, trimise instant medicilor curanți. Astfel, evoluția pacientului poate fi urmărită continuu, iar intervențiile pot fi proactive, nu reactivate doar la apariția complicațiilor.

Un punct forte al abordării Chronivo este că dialogul se realizează prin telefon — nu prin aplicații complexe — ceea ce reduce barierele în cazul pacienților cu dificultăți tehnologice.

Validare, echipă și planuri viitoare

În drumul său spre lansare, Chronivo a trecut de etape relevante în ecosistemul startup-urilor: la Innovation Labs 2025 proiectul s-a calificat la nivel național, iar la Laser Valley 2025 a atras colaboratori experimentați din zona tehnică, precum Adrian Mateianu (Project Manager la Nagarro) și Cătălin Pîrvu (fondator Munware Solutions).

Platforma este deja operațională, iar fondatorii lucrează la obținerea avizelor necesare pentru colaborarea cu instituții medicale. Următorul pas este să lanseze proiecte pilot alături de clinici din țară.

Cum spune Alexandru Oprescu: