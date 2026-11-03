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TABEL. Câți bani ar primi pensionarii în plus în 2027. Sunt două variante de majorare, calcule pentru pensii de 3.000, 4.000 și 5.000 de lei

TABEL. Câți bani ar primi pensionarii în plus în 2027. Sunt două variante de majorare, calcule pentru pensii de 3.000, 4.000 și 5.000 de lei
Cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Scumpirile la alimente, facturile tot mai mari și povara taxelor pun o presiune tot mai mare pe bugetele pensionarilor, astfel că orice majorare a pensiilor este așteptată cu interes de milioane de români. O decizie privind indexarea de la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie luată la jumătatea lunii noiembrie, iar în acest moment sunt analizate două variante: o creștere cu 5% sau una cu 7,3%. Calculele arată câți bani ar însemna în plus fiecare scenariu, de la pensia minimă până la o pensie de 5.000 de lei.

Când va fi luată decizia privind indexarea pensiilor

Guvernul ar urma să aibă la jumătatea lunii noiembrie datele necesare pentru a stabili cu cât pot fi majorate pensiile de la începutul anului viitor. Atunci ar trebui să existe și o imagine mai clară asupra resurselor bugetare care pot fi alocate în 2027.

Potrivit surselor guvernamentale, în acest moment sunt luate în calcul două variante: o creștere cu 5% și una cu 7,3%.

Procentul de 7,3% a fost menționat anterior și de ministrul Muncii, Florin Manole, care a precizat că este vorba despre o estimare neoficială și nefinală a Casei Naționale de Pensii. Aplicarea unei asemenea majorări ar avea, potrivit estimării prezentate de ministru, un impact bugetar de aproximativ 9,6 miliarde de lei.

„Nu vreau să zic ‘în jur de 7’, mai mult sau mai puțin, ci cifra finală care va rezulta din formulă. Pe aceea o voi înainta și premierului, și ministrului de Finanțe”, a declarat Florin Manole la Antena 3 CNN.

Cât ar crește pensiile cu 5% sau 7,3%

Diferențele pot fi observate mai ușor prin simularea celor două variante. Calculele de mai jos sunt strict matematice și nu reprezintă cuantumuri aprobate de Guvern.

Pensia actuală Creștere cu 5% Pensia după +5% Creștere cu 7,3% Pensia după +7,3%
1.281 lei +64,05 lei 1.345,05 lei +93,51 lei 1.374,51 lei
3.000 lei +150 lei 3.150 lei +219 lei 3.219 lei
3.500 lei +175 lei 3.675 lei +255,50 lei 3.755,50 lei
4.000 lei +200 lei 4.200 lei +292 lei 4.292 lei
5.000 lei +250 lei 5.250 lei +365 lei 5.365 lei

Astfel, pentru o pensie de 3.000 de lei, diferența dintre cele două scenarii este de 69 de lei pe lună: pensia ar ajunge la 3.150 de lei în cazul unei indexări de 5% și la 3.219 lei dacă majorarea va fi de 7,3%.

La o pensie de 5.000 de lei, diferența dintre scenarii crește la 115 lei pe lună. Pensionarul ar primi 5.250 de lei după o indexare de 5% și 5.365 de lei după una de 7,3%.

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Florin Manole exclude înghețarea pensiilor

Ministrul Muncii a susținut că pensiile nu vor rămâne înghețate în 2027 și că intenția sa este ca majorarea să fie aplicată de la 1 ianuarie.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor”, a declarat Florin Manole, precizând că nu există în acest moment o simulare privind acordarea majorării în două sau trei tranșe.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, deși nu cunoaște discuțiile concrete din interiorul Guvernului privind procentul, consideră că indexarea ar trebui făcută de la 1 ianuarie 2027.

Separat de indexarea pentru anul viitor, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei urmează să primească în decembrie un sprijin financiar. Potrivit ministrului Muncii, acesta va fi de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de nivelul pensiei.

Procentul definitiv al indexării rămâne însă de stabilit. Momentul decisiv este așteptat la jumătatea lunii noiembrie, când Guvernul ar urma să știe ce resurse financiare are la dispoziție și care dintre variante poate fi susținută de buget.

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