TABEL. Câți bani ar primi pensionarii în plus în 2027. Sunt două variante de majorare, calcule pentru pensii de 3.000, 4.000 și 5.000 de lei

Potrivit surselor guvernamentale, în acest moment sunt luate în calcul două variante: o creștere cu 5% și una cu 7,3%.

Procentul de 7,3% a fost menționat anterior și de ministrul Muncii, Florin Manole, care a precizat că este vorba despre o estimare neoficială și nefinală a Casei Naționale de Pensii. Aplicarea unei asemenea majorări ar avea, potrivit estimării prezentate de ministru, un impact bugetar de aproximativ 9,6 miliarde de lei.

„Nu vreau să zic ‘în jur de 7’, mai mult sau mai puțin, ci cifra finală care va rezulta din formulă. Pe aceea o voi înainta și premierului, și ministrului de Finanțe”, a declarat Florin Manole la Antena 3 CNN.

Cât ar crește pensiile cu 5% sau 7,3%

Diferențele pot fi observate mai ușor prin simularea celor două variante. Calculele de mai jos sunt strict matematice și nu reprezintă cuantumuri aprobate de Guvern.

Pensia actuală Creștere cu 5% Pensia după +5% Creștere cu 7,3% Pensia după +7,3% 1.281 lei +64,05 lei 1.345,05 lei +93,51 lei 1.374,51 lei 3.000 lei +150 lei 3.150 lei +219 lei 3.219 lei 3.500 lei +175 lei 3.675 lei +255,50 lei 3.755,50 lei 4.000 lei +200 lei 4.200 lei +292 lei 4.292 lei 5.000 lei +250 lei 5.250 lei +365 lei 5.365 lei

Astfel, pentru o pensie de 3.000 de lei, diferența dintre cele două scenarii este de 69 de lei pe lună: pensia ar ajunge la 3.150 de lei în cazul unei indexări de 5% și la 3.219 lei dacă majorarea va fi de 7,3%.

La o pensie de 5.000 de lei, diferența dintre scenarii crește la 115 lei pe lună. Pensionarul ar primi 5.250 de lei după o indexare de 5% și 5.365 de lei după una de 7,3%.

Florin Manole exclude înghețarea pensiilor

Ministrul Muncii a susținut că pensiile nu vor rămâne înghețate în 2027 și că intenția sa este ca majorarea să fie aplicată de la 1 ianuarie.

„Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor”, a declarat Florin Manole, precizând că nu există în acest moment o simulare privind acordarea majorării în două sau trei tranșe.

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, deși nu cunoaște discuțiile concrete din interiorul Guvernului privind procentul, consideră că indexarea ar trebui făcută de la 1 ianuarie 2027.