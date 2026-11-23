„Nu. Adică sunt filozof și, în general, sunt perceput ca idealist. Aici, nu cred că putem fi 100% siguri nicăieri”, a răspuns ministrul Educației și Cercetării.

Costreie a explicat că scopul unui examen este să verifice ceea ce știe candidatul și capacitatea acestuia de a folosi cunoștințele. A făcut referire și la propria activitate universitară, afirmând că încearcă să organizeze evaluări relevante.

„Vă spun și când dau eu un examen: da, fac tot ce se poate pentru ca acel examen să fie relevant. Ca să fie relevant, acel examen înseamnă să testeze abilitățile cognitive și cunoștințele studentului, în cazul meu. La elevi este la fel. Dar 100%… eu nu cred că există un sistem pe lumea aceasta”, a declarat acesta.

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Ochelarii care afișează informații, printre exemplele invocate

Ministrul a vorbit despre dificultățile provocate de dispozitivele tot mai mici și mai greu de observat. El a susținut că elevii și studenții caută soluții prin care să folosească tehnologia pentru a obține note mai bune.

„Pentru că elevii și studenții se adaptează și găsesc tot felul de forme. Știți că și la noi comunicau, li se dădeau subiectele”, a spus Sorin Costreie.

Oficialul a dat exemplul ochelarilor care seamănă cu unii obișnuiți, dar care pot afișa informații utilizatorului. A prezentat asemenea dispozitive în contextul riscului de fraudă, fără să anunțe un caz concret descoperit la un examen din România.

„Sunt acum ochelari care arată ca niște ochelari cum sunt ai dumneavoastră și nu îți dai seama. Și ei, de fapt, îți dau pe ecran tot ce ceri tu, în sotto voce, să spun așa”, a afirmat ministrul.

În această parte a interviului, Costreie nu a prezentat o procedură nouă pentru depistarea dispozitivelor și nici un calendar de introducere a unor controale suplimentare la examenele din România.

O echipă de transformare digitală va fi formată în minister

În aceeași emisiune, ministrul a fost întrebat dacă România ia în calcul limite privind utilizarea inteligenței artificiale în școli. A răspuns afirmativ și a anunțat constituirea unei echipe care să se ocupe de domeniile tehnologice.

„Da, da. Ministerul este în restructurare și formez o echipă exact de… transformare digitală se numește. Pentru că aici vorbim și de robotică, și de inteligență artificială, și de zona mai clasică, de tehnologia informației”, a declarat Costreie.

El nu a oferit detalii despre componența echipei sau despre eventualele restricții. Discuția a continuat cu modul în care profesorii ar trebui să integreze inteligența artificială în activitatea educațională.